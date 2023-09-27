Осимхен удалил связанные с «Наполи» фото из инстаграма. Форвард конфликтует с клубом из-за ролика о его промахе с пенальти

Виктор Осимхен демонстративно дистанцировался от «Наполи» в соцсети.

Сегодня стало известно о конфликте между игроком и чемпионами Италии по причине появления на клубной странице в тиктоке ролика, высмеивающего поведение форварда в игре с «Болоньей». Агент футболиста пригрозил « » судом.

Сам же нигериец удалил большую часть фотографий, относящихся к неаполитанцам, со своей страницы в инстаграме, но оставил снимки, связанные с национальной сборной и предыдущими клубами.

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