Матч сборных России и Кении может пройти на стадионе турецкого отеля

Матч сборных России и Кении может пройти на территории турецкого отеля.

Ранее стало известно, что команды встретятся в Турции 16 октября.

Как сообщает заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» , одним из возможных мест проведения матча является отель Titanic Mardan Palace в Анталье.

На его территории расположен собственный футбольный стадион.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS