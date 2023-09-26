Матч сборных России и Кении может пройти на стадионе турецкого отеля

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кении Василий Конов товарищеские матчи (сборные) стадионы Футбол

Матч сборных России и Кении может пройти на территории турецкого отеля.

Ранее стало известно, что команды встретятся в Турции 16 октября.

Как сообщает заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов, одним из возможных мест проведения матча является отель Titanic Mardan Palace в Анталье.

На его территории расположен собственный футбольный стадион.

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100 комментариев

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Ебздрогыч
Можно еще в Выхино за гаражами сыграть, там нормальная коробка есть
+310
-10
+300
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Антиглор17
Так а зачем потеть без толку?! Собрались бы да полежали в басике с пивом пару дней, байки потравили, отдохнули и по домам.
+90
-1
+89
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Михаил Опякин
Валера попросил, ему с балкона номера сверху виден почерк игры лучше
+81
-1
+80
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Ktoto_V_Dome
Ответ Ебздрогыч
Можно еще в Выхино за гаражами сыграть, там нормальная коробка есть
Или в Строгино, там ещё и трибуны есть
+75
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+74
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Максим Черкашин
После выступления аниматоров. Ожидается футбольный матч.:)))
+74
-1
+73
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Алексей Минин
Ответ Максим Черкашин
После выступления аниматоров. Ожидается футбольный матч.:)))
При чем это будут одни и те же люди.
+44
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+43
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bear7904
Ответ Ебздрогыч
Можно еще в Выхино за гаражами сыграть, там нормальная коробка есть
За Выхино респект, земеля)
+42
-6
+36
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Aleksandr Danilov
Матч сборных России и Кении может пройти на пустыре возле школы в Анталье
+35
-3
+32
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Олег910
Во время игры на поле выйдет подвыпивший мужичок в туфлях и попросит пробить разок на технику.
+31
0
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Любезный Коссутий
просто распустите сборную, и не позорьтесь.
+32
-3
+29
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Dinamik1
Вот это уровень я понимаю.
+28
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Edward XVII
от полуфинала Евро в Швейцарии до товарняка с кенией в турецком отеле... Виталий Леонтьевич, мы все про...
+27
-2
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Фанат Сан-Марино
Осталось набрать состав по приципу "камень, ножницы, бумага", тех у кого больше всего кг на ворота, и играть "на жопу"
И всё это на Первом канале
+24
-2
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Andrewxyz
Считаю это прорывом!
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fussballer
Комментаторы будут сидеть на балконе.
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Плеймейкер87
All inclusive
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hypnotoad94
Комично звучит, но стадион погуглил и он вполне себе, даже удивительно)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Panoramio_-_V%26A_Dudush_-_Mardan_Sports_Complex.jpg
+12
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KOTOV71
Может даже в отель,в буфет пустят.
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Ktoto_V_Dome
Я конечно всё понимаю, но
Зачем? Почему?
+8
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Radik_2.0
сюр какой то
+7
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Spaten
В хоккейной коробке. Чтобы кенийцы не разбежались
+6
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fatov65@mail.ru
Ну а где еще?
+5
-1
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damondiamond
ол инклюзив в перерыве
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Overkiller
Ответ Антиглор17
Так а зачем потеть без толку?! Собрались бы да полежали в басике с пивом пару дней, байки потравили, отдохнули и по домам.
Так они в пляжный под пивасик по приколу и сгоняют)
+4
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Дмитрий Рабко
А может прямо за баней, чтобы поигравший сразу же пиво проставил ?
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