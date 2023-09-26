Матч сборных России и Кении может пройти на стадионе турецкого отеля
Матч сборных России и Кении может пройти на территории турецкого отеля.
Ранее стало известно, что команды встретятся в Турции 16 октября.
Как сообщает заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов, одним из возможных мест проведения матча является отель Titanic Mardan Palace в Анталье.
На его территории расположен собственный футбольный стадион.
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И всё это на Первом канале
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Panoramio_-_V%26A_Dudush_-_Mardan_Sports_Complex.jpg
Зачем? Почему?