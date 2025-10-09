«В Москве все какие-то хмурые, как роботы. Спросишь маршрут – часто проходят мимо и отвечают как бесчеловечные. В Германии наоборот». Хавбек «Санкт-Паули III» Кагерманов о столице России
Муслим Кагерманов предпочитает Стамбул Москве.
– Какой город круче: Стамбул или Москва?
– Москва – тоже большой город, где есть все. Но выберу Стамбул.
В Москве все люди какие-то хмурые, как роботы. Спросишь маршрут – часто проходят мимо и отвечают как бесчеловечные. Такое отношение видел только в Москве.
Вот я больше года живу в Германии, и тут наоборот: куда бы ни шел прохожий, он остановится и ответит на вопрос, – сказал 25-летний полузащитник, играющий за третью команду «Санкт-Паули» в шестой немецкой лиге.
