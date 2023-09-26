Из-за выборов губернатора Приморского края откладывались переговоры по переходу Серебрякова в СКА. «Адмирал» просит «почти полцарства» за игрока

Теги СКА возможные переходы КХЛ Никита Серебряков Адмирал Политика Хоккей

«Адмирал» просит больше активов у СКА за Никиту Серебрякова.

Команды ведут переговоры о переходе голкипера в клуб из Санкт-Петербурга.

«Для понимания того, на каком уровне решался вопрос относительно перехода Никиты Серебрякова из «Адмирала» в СКА, мне рассказали одну историю.

Суть ее заключается в следующем – обсуждение возможного трансфера специально отложили на период после окончания выборов губернатора Приморского края.

С 11 сентября, когда действующий глава региона Олег Кожемяко одержал уверенную победу, прошло две недели. Можно вернуться и к хоккейным делам.

Переговоры между СКА и «Адмиралом» относительно компенсации за Серебрякова продолжаются.

Дальневосточники действительно просят почти полцарства, но я болею в этой ситуации именно за них.

Чем больше молодых талантов из системы петербургского клуба получат реальный шанс заиграть на уровне КХЛ, тем будет лучше для них, лиги и всего российского хоккея в целом», – написал журналист Михаил Зислис.

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13 комментариев

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Чемпион Людей
Должны же были люди в Питере понять с кем им договариваться о переходе, а то вдруг другой бы победил
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sled
А если б его продали кожемяке нарисовали бы неубедительную поебду?
+7
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jqzn88xn6n
Мне кажется совсем было наооборот, что из-за переговоров СКА откладывались выборы Губернатора
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Водяра
Кто голосует за этого придурка? Риторический вопрос.
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Ruar
И правильно делают, а то Йозе совсем обнаглел, из своих фармов все за мешок картошки забирать
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ftw2002@yandex.ru
Раньше прикрывались интересами сборной, а теперь - интересами российского хоккея! Ничего не изменилось - как грабили, так и грабят.
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тон
Мы просим за Серебро диски и флешки с теми самыми 800 матчами НХЛ, Ротенберг уперся не отдает.
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xa-xa
Всего-то полцарства... Ни че , у СКи его много...
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Maxim Shumov
Адмирал наглеет, конечно. С чего бы они вообще у Йозе что-то просят? Разве лучшие игроки не должны по умолчанию переходить в систему и в её фарм-клубы? Система и так в самолёте летает, теперь ей еще и вратаря отдавать не хотят. Беспредел
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Ковид 07.10.52
Я правильно понял: губернатор говорит счетоводам из одного городка, вот насчитаете меня опять губернатором, отдам вратаря...Насчитали, теперь торгуется за сколько...и все это на благо хоккея делается...
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Копатель морей
Так не понял, как они могут что-то просить? Ведь по мнению борцов с режимом, Ротенбег может желать что угодно
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hiper26
Ответ Водяра
Кто голосует за этого придурка? Риторический вопрос.
Полчища бюджетников.
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