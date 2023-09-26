Из-за выборов губернатора Приморского края откладывались переговоры по переходу Серебрякова в СКА. «Адмирал» просит «почти полцарства» за игрока
«Адмирал» просит больше активов у СКА за Никиту Серебрякова.
Команды ведут переговоры о переходе голкипера в клуб из Санкт-Петербурга.
«Для понимания того, на каком уровне решался вопрос относительно перехода Никиты Серебрякова из «Адмирала» в СКА, мне рассказали одну историю.
Суть ее заключается в следующем – обсуждение возможного трансфера специально отложили на период после окончания выборов губернатора Приморского края.
С 11 сентября, когда действующий глава региона Олег Кожемяко одержал уверенную победу, прошло две недели. Можно вернуться и к хоккейным делам.
Переговоры между СКА и «Адмиралом» относительно компенсации за Серебрякова продолжаются.
Дальневосточники действительно просят почти полцарства, но я болею в этой ситуации именно за них.
Чем больше молодых талантов из системы петербургского клуба получат реальный шанс заиграть на уровне КХЛ, тем будет лучше для них, лиги и всего российского хоккея в целом», – написал журналист Михаил Зислис.
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