Из-за выборов губернатора Приморского края откладывались переговоры по переходу Серебрякова в СКА. «Адмирал» просит «почти полцарства» за игрока

«Адмирал» просит больше активов у СКА за Никиту Серебрякова.

Команды ведут переговоры о переходе голкипера в клуб из Санкт-Петербурга.

«Для понимания того, на каком уровне решался вопрос относительно перехода из « » в , мне рассказали одну историю.

Суть ее заключается в следующем – обсуждение возможного трансфера специально отложили на период после окончания выборов губернатора Приморского края.

С 11 сентября, когда действующий глава региона Олег Кожемяко одержал уверенную победу, прошло две недели. Можно вернуться и к хоккейным делам.

Переговоры между СКА и «Адмиралом» относительно компенсации за Серебрякова продолжаются.

Дальневосточники действительно просят почти полцарства, но я болею в этой ситуации именно за них.

Чем больше молодых талантов из системы петербургского клуба получат реальный шанс заиграть на уровне , тем будет лучше для них, лиги и всего российского хоккея в целом», – написал журналист Михаил Зислис.