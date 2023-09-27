Агент Осимхена пригрозил «Наполи» судом за видео в клубном тиктоке. В ролике пошутили над тем, как Виктор выпрашивал пенальти и не реализовал его в игре с «Болоньей»
Виктора Осимхена обидел ролик, опубликованный «Наполи» в TikTok.
Клуб выложил видео, в котором показал, как форвард просит рефери Джованни Айрольди назначить пенальти в ворота «Болоньи» в 5-м туре Серии А. Судья указывает на точку, нигериец сам наносит удар – и промахивается. Игра завершается со счетом 0:0.
Видеоряд сопровождается юмористической озвучкой тонким голосом, также добавлены субтитры: «Дайте пенальти, пожалуйста!»
Впоследствии ролик был удален, однако Роберто Календа, агент Осимхена, выпустил заявление, в котором сообщил о возможном обращении в суд.
«То, что сегодня произошло на официальной странице «Наполи» в TikTok, неприемлемо. Видео, высмеивающее Виктора, сперва было обнародовано, а затем с запозданием удалено. Серьезный инцидент, который наносит серьезный урон футболисту и усугубляет ситуацию с тем, как к Виктору относятся в последнее время – устраивая разборки в прессе и выпуская фэйковые новости.
Мы оставляем за собой право предпринять юридические действия и любые подходящие меры для защиты Виктора», – сказано в заявлении агента.
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все эти скандалы, ссоры и обиды никому на пользу не идут. в том числе влияет и на ценник футболиста.
Лаурентис не дурак, если все проблемы быстро не удастся замять, и Осимхен снова не начнёт стабильно забивать голы, то продадут его по ценнику за прошлый год.
Вон, посмотри на Хвичу, в первой половине прошлого сезона ходили слухи чуть ли не о Реале и 100-120 млн. А сейчас будут рады и за полтинник продать, если конечно вдруг не заиграет.