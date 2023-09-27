Агент Осимхена пригрозил «Наполи» судом за видео в клубном тиктоке. В ролике пошутили над тем, как Виктор выпрашивал пенальти и не реализовал его в игре с «Болоньей»

Теги серия А Италия происшествия судьи Наполи Болонья агенты соцсети Виктор Осимхен Джованни Айрольди Футбол

Виктора Осимхена обидел ролик, опубликованный «Наполи» в TikTok.

Клуб выложил видео, в котором показал, как форвард просит рефери Джованни Айрольди назначить пенальти в ворота «Болоньи» в 5-м туре Серии А. Судья указывает на точку, нигериец сам наносит удар – и промахивается. Игра завершается со счетом 0:0.

Видеоряд сопровождается юмористической озвучкой тонким голосом, также добавлены субтитры: «Дайте пенальти, пожалуйста!»

Впоследствии ролик был удален, однако Роберто Календа, агент Осимхена, выпустил заявление, в котором сообщил о возможном обращении в суд.

«То, что сегодня произошло на официальной странице «Наполи» в TikTok, неприемлемо. Видео, высмеивающее Виктора, сперва было обнародовано, а затем с запозданием удалено. Серьезный инцидент, который наносит серьезный урон футболисту и усугубляет ситуацию с тем, как к Виктору относятся в последнее время – устраивая разборки в прессе и выпуская фэйковые новости.

Мы оставляем за собой право предпринять юридические действия и любые подходящие меры для защиты Виктора», – сказано в заявлении агента. 

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17 комментариев

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МеняИгнорируетСпортс
Кого он пытается напугать? Мафиозника Де Лаурентиса? Он из принципа его не продаст. Будет палировать банку до конца контакта, если не поменяет поведение. Ей богу, один добротный сезон, а звезду словил, будто уже несколько сезонов на себе Наполи тащит. Клоун.
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Hunt13
я не знаток всей ситуации, но как то стремно выглядит такое отношение клуба к игроку, который внес существенный вклад в чемпионство
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Алексей Игоревич
Не с тем играют, Де Лаурентис принципиально его не продаст
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Adeen
Потерялся грузинский футболист. Зовут - Хвича. Просьба, кто найдёт - звонить Вите.
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LaffyTaffy
Ответ Blaumerc
никуда не денется Лаурентис. все эти скандалы, ссоры и обиды никому на пользу не идут. в том числе влияет и на ценник футболиста. Лаурентис не дурак, если все проблемы быстро не удастся замять, и Осимхен снова не начнёт стабильно забивать голы, то продадут его по ценнику за прошлый год. Вон, посмотри на Хвичу, в первой половине прошлого сезона ходили слухи чуть ли не о Реале и 100-120 млн. А сейчас будут рады и за полтинник продать, если конечно вдруг не заиграет.
Лаурентису похрен на мнение других . Истории с Гамшиком, Игуаином, Кулибали это показали.
Либо ты идешь за огромные деньги в другой клуб, либо терпишь быт в Неаполе) всё просто
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Metalloid
Ответ Blaumerc
"Мафиозник"? кем бы не был Лаурентис, это даёт право клубу высмеивать своих игроков в соцсетях?
Да, все адекватные игроки нормально расценивают стёб в своё адрес. Даже Бэкхэма Реал троллил его гламурностью, а тут какой-то блестун одного сезона.
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Metalloid
Словил звезду и агенты пытаются давить на клуб. Вот поэтому уже ясно, для тех, кто не понял ранее, что это не топ игрок, бегунок уровня Коло Мауни, не более. А с таким отношением лучше не станет, как и Хвича, такая же одноневка, только купленный за 80 лямов. Теперь сгниёт в Наполи, как Кулибали, и за дело.
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Профессор из Кобхэма
Пора в Челси, Витя, пора.
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achvanov
Mr Perez pay and don’t speak
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fbd
А что они через суд будут добиваться и в чем обвинять клуб? Или юмор (хоть и довольно тупой и неуместный) можно интерпретировать, как оскорбление?
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Blaumerc
Ответ Алексей Игоревич
Не с тем играют, Де Лаурентис принципиально его не продаст
никуда не денется Лаурентис.
все эти скандалы, ссоры и обиды никому на пользу не идут. в том числе влияет и на ценник футболиста.
Лаурентис не дурак, если все проблемы быстро не удастся замять, и Осимхен снова не начнёт стабильно забивать голы, то продадут его по ценнику за прошлый год.
Вон, посмотри на Хвичу, в первой половине прошлого сезона ходили слухи чуть ли не о Реале и 100-120 млн. А сейчас будут рады и за полтинник продать, если конечно вдруг не заиграет.
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