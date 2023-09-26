«Торпедо» возглавило таблицу Запада, опередив «Динамо». Команда Ларионова выиграла 8 из 10 матчей в сезоне

«Торпедо» вновь возглавило таблицу Западной конференции.

Команда тренера одержала победу над « » (4:1) в матче Фонбет чемпионата .

Нижегородцы набрали два очка и опередили московское «Динамо» в таблице Запада. На счету « » 17 баллов, у бело-голубых – 16 очков.

«Торпедо» выиграло восемь из десяти игр в нынешнем регулярном чемпионате при разнице голов 37:22.