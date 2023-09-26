«Торпедо» возглавило таблицу Запада, опередив «Динамо». Команда Ларионова выиграла 8 из 10 матчей в сезоне

Теги Витязь Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

«Торпедо» вновь возглавило таблицу Западной конференции.

Команда тренера Игоря Ларионова одержала победу над «Витязем» (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нижегородцы набрали два очка и опередили московское «Динамо» в таблице Запада. На счету «Торпедо» 17 баллов, у бело-голубых – 16 очков.

«Торпедо» выиграло восемь из десяти игр в нынешнем регулярном чемпионате при разнице голов 37:22.

9 комментариев

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ser7777
Просто кайфую от игры родной команды!
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+13
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daniel-cristian
вполне ожидаемо, ибо лучше них сейчас никто не играет
+9
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+9
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Dundee
Очень приятно. Но нос задирать рано. Оттачивать свою игру и ждём возвращения Круча и Гончарука, чтобы вся банда была в сборе. Расти от матча к матчу, тогда все по плечу. Спасибо команде за игру. Каждый матч - кайф.
+8
0
+8
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Dundee
Ответ Ноябрьский Набат
Не забываем ещё и про Яна😎
Ян играл сегодня 😎
+1
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+1
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Сидни Кросби 2
Не только западной,а всей лиги.
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Евгений Ахиллес
Ответ Dundee
Очень приятно. Но нос задирать рано. Оттачивать свою игру и ждём возвращения Круча и Гончарука, чтобы вся банда была в сборе. Расти от матча к матчу, тогда все по плечу. Спасибо команде за игру. Каждый матч - кайф.
а Коваленко почему не играл?
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Ноябрьский Набат
Ответ Dundee
Очень приятно. Но нос задирать рано. Оттачивать свою игру и ждём возвращения Круча и Гончарука, чтобы вся банда была в сборе. Расти от матча к матчу, тогда все по плечу. Спасибо команде за игру. Каждый матч - кайф.
Не забываем ещё и про Яна😎
0
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Dundee
Ответ Евгений Ахиллес
а Коваленко почему не играл?
Честно, не в курсе. Или микроповреждение или дали отдохнуть. Много пахал
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Ноябрьский Набат
Ответ Dundee
Ян играл сегодня 😎
Я не смотрел игру. Нарезку голов посмотрел быстро... Я думал он в "лазарете" до сих пор.
Отличная новость👌
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