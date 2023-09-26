«Торпедо» возглавило таблицу Запада, опередив «Динамо». Команда Ларионова выиграла 8 из 10 матчей в сезоне
«Торпедо» вновь возглавило таблицу Западной конференции.
Команда тренера Игоря Ларионова одержала победу над «Витязем» (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нижегородцы набрали два очка и опередили московское «Динамо» в таблице Запада. На счету «Торпедо» 17 баллов, у бело-голубых – 16 очков.
«Торпедо» выиграло восемь из десяти игр в нынешнем регулярном чемпионате при разнице голов 37:22.
Отличная новость👌