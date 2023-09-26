Тен Хаг не изменит позицию по Санчо – он считает, что заявление Джейдона в соцсетях подорвало его авторитет. В «МЮ» надеялись решить конфликт в перерыве на сборные

Эрик тен Хаг не намерен отступать от своего решения по Джейдону Санчо.

Напомним, конфликт между Санчо и главным тренером «МЮ» возник в начале сентября, когда вингер пропустил матч 4-го тура с «Арсеналом» (1:3). После игры тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.

14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

По информации Sky Sports, в «МЮ» надеялись, что конфликт будет улажен во время перерыва на матчи сборных. Предполагалось, что посредниками станут генеральный директор клуба и спортивный директор Джон Мерто. Сообщается, что извинения Санчо перед тен Хагом могли бы разрешить конфликт, однако ни игрок, ни тренер не желают идти на компромисс. Тен Хаг считает, что Санчо подорвал его авторитет обвинениями во лжи.

Отмечается, что некоторые из старших игроков «Манчестер Юнайтед» также пытаются способствовать урегулированию конфликта. Некоторые из футболистов поддержали Санчо, но считают его заявления в соцсетях неуместными.

В настоящий момент Санчо занимается на тренировочной базе « » по индивидуальной программе. В клубе отрицают, что вингер находится в изоляции.

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