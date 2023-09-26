Тен Хаг не изменит позицию по Санчо – он считает, что заявление Джейдона в соцсетях подорвало его авторитет. В «МЮ» надеялись решить конфликт в перерыве на сборные

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Джон Мерто Ричард Арнольд Футбол

Эрик тен Хаг не намерен отступать от своего решения по Джейдону Санчо.

Напомним, конфликт между Санчо и главным тренером «МЮ» возник в начале сентября, когда вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.

14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

По информации Sky Sports, в «МЮ» надеялись, что конфликт будет улажен во время перерыва на матчи сборных. Предполагалось, что посредниками станут генеральный директор клуба Ричард Арнольд и спортивный директор Джон Мерто. Сообщается, что извинения Санчо перед тен Хагом могли бы разрешить конфликт, однако ни игрок, ни тренер не желают идти на компромисс. Тен Хаг считает, что Санчо подорвал его авторитет обвинениями во лжи.

Отмечается, что некоторые из старших игроков «Манчестер Юнайтед» также пытаются способствовать урегулированию конфликта. Некоторые из футболистов поддержали Санчо, но считают его заявления в соцсетях неуместными.

В настоящий момент Санчо занимается на тренировочной базе «Манчестер Юнайтед» по индивидуальной программе. В клубе отрицают, что вингер находится в изоляции.

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15 комментариев

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Штаны Габора Кирая
Физрук сделал хоть что-то, чтобы иметь этот авторитет? Ах да, он деда португальского выгнал и парашный кубок лиги взял, который топ-команды за трофей не считают.
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человек-муравей человек-физрук
по Санчо ладно. главное чтобы позицию в таблице не менял
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Beyond
Лысый ещё ничего не доказал, а ведёт себя так как будто каждый год ЛЧ берет, а какой-то Роналду там или Санчо, должны целовать ему ноги. Понятно, что у Санчо жо подгорела слыша как его критикуют, а голландских полен всегда вохваляют, хотя играют они как игроки шипа. Либо ты объективен со всеми в прессе, либо вообще не открываешь рот. В этом конфликте, нет правых.
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The world champion 1998
Физрук продолжает искать крайних. 😏
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Роман
Ответ Beyond
Лысый ещё ничего не доказал, а ведёт себя так как будто каждый год ЛЧ берет, а какой-то Роналду там или Санчо, должны целовать ему ноги. Понятно, что у Санчо жо подгорела слыша как его критикуют, а голландских полен всегда вохваляют, хотя играют они как игроки шипа. Либо ты объективен со всеми в прессе, либо вообще не открываешь рот. В этом конфликте, нет правых.
Санчо играет хуже манчестерских игроков шипа,
Статистика и не желание хотя бы отрабатывать в обороне тому показатель)
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Wekil Halylow
Ответ Roman
Не все у Тен Хаага получается, но линию свое гнет и слово держит. Фанатки Роналду по всему миру пытаются вставить палки в колеса голландцу, но он их даже не замечает! Даже сюда сейчас прибегут и будут говорить, как же Роналду был прав насчет ЭТХ
Тен Хаг пришёл в мю тренироват или что?
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QWertY
Молодец, Эрик. Пускай Санча и остальные знают, что филонить в команде не получится ежже
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Назар Игорь
Там особливо и подрывать нечего, как игрок выше Твенте не поднимался, как тренер успешен был в Аяксе, но при всëм уважении Аякс это не МЮ.
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Morning Again
Дон тен Хаг никак не успокоится по поводу Санчо Пансы )
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Кашшай Чакырович
Все правильно говорит Тен хаг, просто в Мю творился бардак, ещё до его прихода ! Он хочет показать ,что тренер главная фигура ,от одного баласта избавились нужно избавляться и от второго ! А так пусть убирают Тен Хага и цирк будет продолжаться вечно , не один уважающий себя тренер после Тен Хага не пойдет в этот цирк ,почему Гваридола отказал, потому что видел что у Сити владельцы умнее и больше шансов создать супер клуб,что в итоге и вышло ,а Тен Хаг подписался на казнь !
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Peter Popov
Видать большой авторитет!
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Амин Чич
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WESTERN-
Ответ QWertY
Поэтому Гвардиола взял его аж 4 раза, потому что за трофей не считает) Наши криштибои такие смешные
Устарелое понятие. Хотя действительности кубок лиги топ клубы Англии не ставят в задачах на победу. Но Моур начал, а Пеп продолжил хитрую тенденцию завивания этого кубка. ( формат удобный заканчивается в феврале ) Моур начинал с него любил этот турнир с каждой командой выигрывать. А Пеп лишь использовал его как в довесок что бы бы вторым трофеем, что бы не говорили что с одним трофеем закончили.
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