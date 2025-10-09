Роналду стал миллиардером, пятое поражение СКА подряд, Медведев вышел в 1/4 финала в Шанхае, маскот Олимпиады-2026 и другие новости

1. Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории , подписав в июне новый контракт с «Аль-Насром» более чем на 400 миллионов долларов. Состояние 40-летнего форварда достигло 1,4 миллиарда долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Также Криштиану получил награду Globo Prestígio за 22 года выступлений за сборную Португалии.

2. В FONBET КХЛ «Автомобилист» победил СКА (2:1 ОТ), доведя серию поражений соперника до пяти подряд. «Динамо» Москва обыграло «Салават Юлаев» (4:1).

3. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Бостону» (1:3), Александр Овечкин не набрал очков .

4. Даниил Медведев обыграл Лернера Тьена в четвертом круге в Шанхае и выдал матерную речь , де Минаур, Риндеркнеш, Джокович, Руне тоже вышли в 1/4 финала, Музетти выбыл. Самсонова, Александрова, Соболенко, Швентек, Гауфф, Пегула, Паолини, Рыбакина вышли в 3-й круг в в Ухане, Андреева, Осака выбыли, Мухова снялась.

5. Максим Глушенков признан лучшим игроком сентября в Мир РПЛ. У российского полузащитника «Зенита» 6 (5+1) очков в 3 матчах, включая покер в одной из игр.

6. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что в проекте федерального бюджета на 2026-й расходы на спорт составляют 74,5 млрд рублей – на 9,6% больше, чем в текущем году. Также он сообщил: «По итогам трех кварталов 2025-го 61,3% россиян регулярно занимаются спортом . Это подтверждает эффективность государственной политики».

7. Российские пловцы пропустят этапы Кубка мира в США и Канаде из-за организационных сложностей .

8. Министерству спорта России предложили запретить иностранцам выступать в Фонбет Кубке России, ведомство проработает идею. А пока Дегтярев снова обосновал ужесточение лимита на легионеров в футболе: «Если ограничений не будет, вопросами детско-юношеского футбола никто не займется. Наша задача – запустить движение ».

9. Европарламент высказался в защиту европейского спорта и выразил обеспокоенность влиянием иностранного капитала. Органы Евросоюза хотят разработать общую модель европейского спорта, которая будет учитывать мнение атлетов и фанатов при принятии решений. Это произошло на фоне готовящейся экспансии НБА в Европу (ориентировочно в 2027 году). Евролига впервые провела «Финал четырех» в Абу-Даби и планирует повторить в 2027 и 2029 годах.

10. Маскотом Олимпиады-2026 станет Соник – синий еж из игр и фильмов.

Цитаты дня:

Мама Мбаппе: «У Килиана нет личной жизни вне поля, но он сам сделал этот выбор . Я спрашивала, не хочет ли он завести девушку. Он ответил: «Ты можешь представить женщину в таком бардаке?»

Дзюба – игрокам «Акрона» перед «Зенитом»: «Где наша отвага, где наша честь? Все против нас, но с сегодняшнего дня мы не сдаемся. Можем проиграть, но не должны отступить от своего я»

Ян готов к реваншу с Двалишвили в декабре: «В первом бою я был готов на 50% , так что на этот раз все будет по-другому. Нас ждет отличный и захватывающий поединок»

Медведев – судье после предупреждения за затяжку времени в матче с Тьеном: «Всю жизнь я на своей подаче ждал Надаля по 55 секунд , он ни разу ничего не получил»

Фетисов о словах Дегтярева про легионеров: «Почему лимиты устанавливает Минспорта – не понимаю . Есть РПЛ, РФС, специалисты – они должны решать»

Сергей Ташуев: «У нас с Гвардиолой одни и те же идеи . Читаю его доклад и думаю: «Я то же самое делаю». Или он у нас подсмотрел, или мы у него»

Евгений Плющенко: «Когда Владимир Владимирович Путин говорит, что нужно в селах и деревнях развивать спорт, мы берем под козырек и делаем »

Экс-пилот «Ф-1» Маккарти: «Пиастри закатил истерику из-за вполне допустимого обгона со стороны Норриса»

«Штаны Шакила О’Нила? 🤔 » Модрич высмеял наряд Камавинга, в котором он приехал в сборную Франции