Александр Алаев: «Мы – Россия, большая и сильная страна, не можем перейти в Азию на условиях простого члена ассоциации. Мы должны играть ведущую роль»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Азиатская футбольная конфедерация Александр Алаев Футбол

Президент РПЛ высказался о возможном переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Ситуация с переходом в Азию остается загадкой. Александр Дюков в конце декабря говорил, что все клубы за – и при этом клубы обзванивали вы. Но в итоге переход не состоялся – как вы поняли, почему не перешли?

– Скажу о том, как вижу ситуацию сам. Я не являюсь членом рабочей группы [по возвращению в международный футбол], участвовал в одной встрече. У меня есть позиция, своя точка зрения.

Первое – футбол под эгидой УЕФА самый сильный в мире с точки зрения экономики и спорта. Второе – играть лучше, чем не играть. Третье – переход в другую ассоциацию не такой простой процесс, как может показаться. Это не вопрос написания заявления на выход из одной ассоциации и на вход в другую, это очень сложный процесс. И есть масса нюансов для самих участников соревнований.

Не до конца понимаю, как любой из наших клубов-участников азиатских соревнований в среду играет в Лиге чемпионов в Катаре (ближний вариант), во Вьетнаме или Новой Зеландии (дальний вариант), а в субботу или воскресенье играет в чемпионате.

Выходя из одной ассоциации, надо быть четко уверенным, что в другой нас ждут. Кто даст гарантии? Все решается на конгрессе поднятием рук. Что будет, если договоренность на уровне руководства конфедерации, а страны голосуют потом против? Футбол давно не спортивная индустрия, а политика. Если представить, что мы решили все вопросы, проголосовали и нас приняли, но где гарантия, что не повторится история с Польшей в отборе к ЧМ?

Мы – Россия, большая и сильная страна, не можем перейти на условиях простого члена ассоциации. Наверное, предположу, что при потенциальном переходе мы должны играть ведущую роль. Предположу, что если заходить в Азию, то большим проектом, реформируя систему соревнований.

– Вы регулярно общаетесь с клубами. В списке приоритетов работы какое место занимает возможный переход в Азию?

– Он не является самым актуальным в повестке, – сказал Александр Алаев.

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48 комментариев

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Aleksey Yashin
"...если заходить в Азию, то большим проектом, реформируя систему соревнований"

В чужой монастырь со своим уставом не ходят
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Сарсен Абдрахманов
Большая - да. Сильная? Сомневаюсь.
+54
-11
+43
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JENNINGS
А кому мы нужен в Азии вообще???
+38
-5
+33
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Вечно в бане
Чет ору. Нас в Азию и на «условиях простого члена ассоциации» никто особо не зовет, а он еще и в позу встает. Хотя если это отмазка для «турбопатриотов», почему мы в Азию не ломимся, то мое увожение.
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Любезный Коссутий
лучше переходить сразу в Африку, там ни Польши со Швецией, ни Японии, с Кореей, нет. там гарантированно 75%+ стран будут нам рады. но нет гарантий, что удастся вернуться живимы, с выездов в какие-нибудь людоедские страны. тут, как бы, принимаешь все риски на себя.
+37
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LaffyTaffy
Ахахах, китайцы, японцы, арабы поржут с этого))
+18
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+14
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Красный чай
Ну это в воображаемом мире который у вас в телевизоре, а в реальности придется умолять взять.
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Надоело париться в бане
Ответ itemme
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Кто-то лезет и может себе это позволить, пусть и лезет зачастую нагло и абсолютно не по делу. А кто-то нефтяная водокачка, имеющая вместо дружественных стран лишь дружественные режимы.
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Uriy walmart
Ответ Любезный Коссутий
лучше переходить сразу в Африку, там ни Польши со Швецией, ни Японии, с Кореей, нет. там гарантированно 75%+ стран будут нам рады. но нет гарантий, что удастся вернуться живимы, с выездов в какие-нибудь людоедские страны. тут, как бы, принимаешь все риски на себя.
Да не факт. Рамафоса совсем не рад оказался предложению геостратега
+8
-2
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Mr.Bean
Так и не удивляйтесь, что не берут.
На основании чего вдруг должны новому члену ассоциации сразу давать ведущие роли?
Мы ж даже в самом футболе уступаем не одной и не двум азиатским странам)
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Wokulski
Какой смысл в переходе в Азию..? Вместо нежелающих играть Чехии, Боснии и Польши будут такие же нежелиющие Корея, Япония и Австралия.
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justbored
Не хочу быть дворянкой столбовою.
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арап Петра Великого
"при потенциальном переходе мы должны играть ведущую роль"
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Ничего не понял. Нас должна изначально признать, что мы ведущие. Или мы должны игрой доказать свою силу и ведущую роль. Не хотят футбольные чиновники в Азию, ой как не хотят...
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Мукунку хороший
Всё ясно..Нужен Шаман)
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atomio
"...если заходить в Азию, то большим проектом, реформируя систему соревнований" (с)

насколько же розовые очки у человека
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Mike 60
«Не можем перейти в Азию как простой член»…Хм.. А в УЕФА у нас тоже ведущая главенствующая роль? )
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a2wai
Посмотрите, как Декорация заговорила. Вот те на, простого членства ему недостаточно, надо чтобы дали больше.
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Olga.t
О как! Сильно сказано)
Пока на общих основаниях не допускают под разными предлогами, а тут уже об особых условиях говорят))
Ребята, умерьте свои непомерные амбиции!
Похоже, в Азии вас не ждут.
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iMax
имперские замашки господина Алаева
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kirillgenius
Все никак амбиции не отпускают....
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Manchot
На самом деле, чиновники банально не хотят ничего делать. Для перехода в новую федерацию надо приложить немало чисто технических усилий, а этого никто не хочет. Гораздо проще просто сидеть и жаловаться на всех - что в Европе не дают играть, а в Азии не позволяют переформатировать все турниры под нас.
С такими чиновниками никакие внешние враги не нужны да и не страшны, в принципе...
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arisstopane
Предположу, что если заходить в Азию, то большим проектом, реформируя систему соревнований.
- сво?
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Alisher Buranov
Господин Аллаев, может стоит подумать что Азия Вас не ждёт с распростёртыми объятиями. И ключами в тарелочки с голубой каемочкой.
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Ф_Крюгер
Ответ justbored
Не хочу быть дворянкой столбовою.
"А хочу быть столбянкой дубовою..."
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Ковид 07.10.52
Предположу, что если заходить в Азию, то большим проектом, реформируя систему соревнований...
Прийти и все испортить - это по силам нашим деятелям...Еще не вошли. а уже обещают все сломать до основания в порыве от бывшего величия...уж давно пора понять, что мы не СССР, а осколок от него...и пора соозмерять свои дикие мечты с возможностью их воплотить в жизнь.., опираясь на опыт ранее не выполненных всевозможных программ...Там люди не смотрят наше ТВ , а смотрят на результаты нашей деятельности...
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