«Станковичу нужно дать доработать до зимы, но если будет еще 2-3 поражения, терпения не хватит ни у кого». Сенников о «Спартаке»

Дмитрий Сенников считает, что «Спартаку» нужно оставить Деяна Станковича.

Красно-белые набрали 18 очков в 11 матчах сезона Мир РПЛ и занимают 6-е место в таблице.

«Считаю, Деяну Станковичу нужно дать доработать в «Спартаке» до зимы, ведь впереди две паузы на матчи сборных, поэтому времени осталось не так много.

В клубе произошла смена руководства – новые руководители во всем разберутся.

Конечно, если у «Спартака » будет еще два-три поражения, терпения ни у кого не хватит», – сказал бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников .