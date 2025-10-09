  • Спортс
  • «Станковичу нужно дать доработать до зимы, но если будет еще 2-3 поражения, терпения не хватит ни у кого». Сенников о «Спартаке»
2

«Станковичу нужно дать доработать до зимы, но если будет еще 2-3 поражения, терпения не хватит ни у кого». Сенников о «Спартаке»

Дмитрий Сенников считает, что «Спартаку» нужно оставить Деяна Станковича.

Красно-белые набрали 18 очков в 11 матчах сезона Мир РПЛ и занимают 6-е место в таблице.

«Считаю, Деяну Станковичу нужно дать доработать в «Спартаке» до зимы, ведь впереди две паузы на матчи сборных, поэтому времени осталось не так много.

В клубе произошла смена руководства – новые руководители во всем разберутся.

Конечно, если у «Спартака» будет еще два-три поражения, терпения ни у кого не хватит», – сказал бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
