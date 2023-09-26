Чеферин о допуске российских команд U17 до международных турниров: «Запрещая детям участвовать в соревнованиях, мы дискриминируем их»

Президент УЕФА объяснил частичную отмену отстранения российских команд.

Союз разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна и флага и проводить домашние матчи на нейтральной территории.

«Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их глобальное развитие, но и напрямую дискриминируем их.

Предоставляя им возможность играть и соревноваться со сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в светлое будущее и поколение, которое, как мы надеемся, станет более способным и ярким», – сказал Чеферин.

«УЕФА понимает, что дети не должны нести наказание за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых. Мы твердо убеждены, что футбол всегда должен нести посыл мира и надежды. Особенно огорчает то, что из-за продолжающегося конфликта юное поколение лишено права соревноваться на международном уровне. В связи с этим исполнительный комитет УЕФА решил допустить юношеские российские команды к соревнованиям в этом сезоне.

В то же время исполнительный комитет подтверждает, что отстранение остальных российских команд (клубов и национальных сборных) останется в силе до окончания конфликта на Украине», – добавили в пресс-службе УЕФА.

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