Чеферин о допуске российских команд U17 до международных турниров: «Запрещая детям участвовать в соревнованиях, мы дискриминируем их»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Александер Чеферин Футбол

Президент УЕФА объяснил частичную отмену отстранения российских команд.

Союз разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна и флага и проводить домашние матчи на нейтральной территории. 

«Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их глобальное развитие, но и напрямую дискриминируем их.

Предоставляя им возможность играть и соревноваться со сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в светлое будущее и поколение, которое, как мы надеемся, станет более способным и ярким», – сказал Чеферин.

«УЕФА понимает, что дети не должны нести наказание за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых. Мы твердо убеждены, что футбол всегда должен нести посыл мира и надежды. Особенно огорчает то, что из-за продолжающегося конфликта юное поколение лишено права соревноваться на международном уровне. В связи с этим исполнительный комитет УЕФА решил допустить юношеские российские команды к соревнованиям в этом сезоне.

В то же время исполнительный комитет подтверждает, что отстранение остальных российских команд (клубов и национальных сборных) останется в силе до окончания конфликта на Украине», – добавили в пресс-службе УЕФА.

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85 комментариев

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rigobersong
Скоро все перед Россией извинятся:)
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Leon Betov
Умные мысли преследовали Чеферина и в итоге догнали
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.ru
а я бы перефразировал... разрешая только детям участвовать в соревнованиях вы дискриминируете взрослых
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Средний палец Кирана Тирни
Главное, чтобы тех, кто откажется играть со сборной де-факто России, ожидало техническое поражение или другие санкции. Чтобы не было Польши 2.0.
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Leon Betov
Ответ rigobersong
Скоро все перед Россией извинятся:)
Главное чтобы не как Алиев
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goshforever
О допуске юниоров речь шла год назад ещё. Осенью-зимой 2022 года. Сейчас эту подачку с U17, видимо, созрели кинуть, чтобы РФС не ушел в AFC.

Будет любопытно посмотреть на жеребьевку и последующие отказы играть с юниорами от ряда евросборных.
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schwein
Да вы что?
А после наступления 18 лет, уже нет? Могут держать автомат, значит виноваты в СВО?
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Доктор Броманталь
Похоже конфликт на Украине и нескончаемое попрошайничество с наглостью власти этой страны действительно надоели всей Европе.

И лед тронулся.
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RUSfan SpartakOV
Вы итак дискриминируете с таким лицемерным "допуском"...Поэтому мы не обольщаемся,мы знаем точно то,что когда мы Zакончим,не то что с нами,мы будем разговаривать по-другому...И мир не будет прежним...Мы вернёмся везде,где должны быть...В противном случае будет альтернатива этим лицемерам...!!!
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Евгений
по их мнению вынуждает выступать детей без флага и гимна, это не дискриминация? да по мне это фашизм
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imaxim
А почему это выяснилось внезапно спустя 1,5 года?
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Peter Parker
Этот парень, как никто другой шарит, откуда ветер дует. Так что, надеемся, что и остальные скоро уловят сигнал
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Кокич
А когда эти дети подрастут, что с ними тогда делать будете?
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And-Rover
Фееричный болван этот Чеферин. Это же надо такую формулировку сказать.

А что, ЕС разве к этому руку не приложил? Ещё как. Взрослые дядьки и тётки из ЕС тоже причастны.
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Илья Сутурин
а с фига ли взрослые должны нести ответственность за поступки маразматиков?
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андрей кольцов
Ответ Bardownski
Ответственность не несут, но против не высказываются. В народе это называют: "И на ёлку влезть и жопу не ободрать".
А почему они должны высказываться против? Кто это сказал?
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Растиньяк
Ответ Russ Ivan
Хорошо бы ещё извиниться перед этими детьми за незаконное отстранение!
на коленях
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Russ Ivan
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Хорошо бы извиниться перед украинскими детьми за... Комментарий Удален Модератором
На Алле Ангелов в Донецке дораскажешь свою фразу...
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prus_3
По хорошему России надо забить болт на УЕФА. Либо все, либо никто!
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Adeen
В смысле? А про безопасность речи уже нет?
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Фывап
Ответ Данила Вишневский
Комментарий удален модератором
То есть чтобы участвовать в соревнованиях обязательно нужно иметь только одну прозападную и антироссйскую позицию?) это ли не западный фашизм и тоталитаризм?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Leon Betov
Главное чтобы не как Алиев
Всё-таки солдат жалко
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ДМ-1чемпион
Чистая шизофрения по европейски! Теперь в Европе можно дискриминировать людей по возрастным категориям! Обыкновенный нацизм. Скоро черепа начнут мерить! Хотя уже начали. Машины и туалетную бумагу могут отбирать при наличии российского гражданства!
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MigraTjk
а если взрослые как дети играют? Вон пенальтист Смолов.
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mootoo
Ответ Mariaku
Безумно жаль их ровесников, которые погибают под бомбёжками, но карьера в юниорах не бесконечна, поэтому бан молодёжи казался самым несправедливым. Ещё бы 13-летних фигуристов Международный союз конькобежцев допустил - они точно Путина не выбирали, даже привести ребёнка заниматься в клуб ЦСКА часто решают родители, слабо себе представляю, что дети сознательно поддерживают войну, но остановить её они, увы, не могут...
а бомбардировку Донбасса интересно дети поддерживают?
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