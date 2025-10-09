Коман о вызове в сборную Франции из Саудовской Аравии: «Я ключевой футболист в «Аль-Насре». Что лучше: выходить на 20 минут за «Баварию» или играть в каждом матче?»

Кингсли Коман высказался об игре в Саудовской Аравии.

Вингер забил 2 гола и сделал 4 передачи в 4 матчах чемпионата Саудовской Аравии в этом сезоне.

– Вызов в сборную Франции, несмотря на отъезд в Саудовскую Аравию, – это сюрприз?

– Не совсем. Я играл в Европе десять лет, а там провел всего месяц. Мастерство не потеряешь.

Я тот же игрок, что и в «Баварии». И за год я свой уровень не потеряю (смеется). Я всегда готов помочь сборной. Уверен, что смогу поддерживать уровень.

– Как вы относитесь к тем, кто считает, что отъезд в Саудовскую Аравию означает завершение игры на высоком уровне?

– Это не мнение тренера или кого-то, кто хоть что-то в этом понимает. Я научился игнорировать чьё-либо мнение.

Я играю там гораздо больше, чем в прошлом сезоне за «Баварию».

Что лучше: выходить на 20 минут за «Баварию» или играть в каждом матче? Я там ключевой игрок.

Я был ключевым игроком в раздевалке «Баварии», но, играя практически в каждом втором матче, у тебя становится меньше влияния, – сказал вингер «Аль-Насра » Кингсли Коман .