Глава УЕФА Чеферин: «Нуну Мендеш сейчас лучший игрок, возможно, он великолепен. То, что в Португалии делают, впечатляет, и дело не только в таланте и труде – есть что-то еще»

Александер Чеферин допустил, что Нуну Мендеш сейчас лучший игрок мира.

«Нуну Мендеш великолепен, возможно, лучший игрок на сегодняшний день, но игроков на его позиции не ценят так, как тех, кто забивает.

Есть Жоау Невеш, Витинья , мой любисый центральный полузащитник, Рубен Диаш , но я не хочу называть имена, потому что кого-то забуду.

То, что в Португалии делают, впечатляет. Дело не только в таланте и усердной работе, потому что в других странах это тоже есть. Тут есть и что-то еще. Надеюсь, что узнаю до того, как покину пост президента», – сказал глава УЕФА .