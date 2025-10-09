  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава УЕФА Чеферин: «Нуну Мендеш сейчас лучший игрок, возможно, он великолепен. То, что в Португалии делают, впечатляет, и дело не только в таланте и труде – есть что-то еще»
0

Глава УЕФА Чеферин: «Нуну Мендеш сейчас лучший игрок, возможно, он великолепен. То, что в Португалии делают, впечатляет, и дело не только в таланте и труде – есть что-то еще»

Александер Чеферин допустил, что Нуну Мендеш сейчас лучший игрок мира.

«Нуну Мендеш великолепен, возможно, лучший игрок на сегодняшний день, но игроков на его позиции не ценят так, как тех, кто забивает.

Есть Жоау Невеш, Витинья, мой любисый центральный полузащитник, Рубен Диаш, но я не хочу называть имена, потому что кого-то забуду.

То, что в Португалии делают, впечатляет. Дело не только в таланте и усердной работе, потому что в других странах это тоже есть. Тут есть и что-то еще. Надеюсь, что узнаю до того, как покину пост президента», – сказал глава УЕФА.

Как вам дерби?19451 голос
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: O Jogo
logoНуну Мендеш
logoУЕФА
logoСборная Португалии по футболу
logoАлександер Чеферин
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoВитинья
logoМанчестер Сити
logoЖоау Невеш
logoРубен Диаш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энрике доволен ничьей с «Лиллем»: «Равный в целом матч, но «ПСЖ» мог выиграть – после гола Мендеша было два-три момента»
26 октября, 01:52
Мендеш о 2:1 с «Барсой»: «ПСЖ» был на топ-уровне даже при большом числе травмированных. Мы знаем, что в этом году будет сложнее – все хотят нас обыграть»
111 октября, 21:38
Мендеш избежал удаления за фол на Ямале на 61-й минуте игры с «Барселоной». Защитник «ПСЖ» сбил Ламина у штрафной, имея желтую
461 октября, 20:31Фото
Главные новости
Глушенков о Ямале: «Я бы посмотрел на его игру в матче Россия – Испания. Мы бы постарались навязать борьбу»
510 минут назад
Федор Конюхов о бане России: «Не думаю, что Роналду или Месси против нашего футбола. Бог создал Землю для всех красивой. А политическая, экономическая, религиозная, военная системы извращают»
526 минут назад
Тухель о невызове Беллингема, Фодена: «Англия приедет на ЧМ как андердог, потому что не побеждала много лет. Мы должны быть едины. Мы не коллекционируем таланты, а строим команду»
1339 минут назад
Мостовой о решении «Спартака» не увольнять Станковича: «Все правильно. Не вижу проблем, которые помешали бы Деяну выиграть РПЛ. Нужно время»
1145 минут назад
Роналду открыл клинику по лечению волос в Эр-Рияде: «Раньше люди стеснялись, это было как клеймо, теперь – как визит к стоматологу. С волосами ты выглядишь лучше, без них ты другой человек»
23сегодня, 20:47
39-летний Нойер может вернуться в сборную Германии, если Нагельсманн сам с ним свяжется и скажет, что нуждается в нем. У вратаря и тренера не лучшие отношения
22сегодня, 20:26
Рэтклифф о возможном требовании Глейзеров уволить Аморима из «МЮ»: «Этого не случится. Мы – местные, а они – по ту сторону океана, далеко, чтобы управлять таким большим, сложным клубом»
12сегодня, 20:24
Netflix хочет купить права на показ матчей Лиги чемпионов. УЕФА рассчитывает заработать 5 млрд евро на новой схеме продажи трансляций
8сегодня, 20:05
Роберто Мартинес: «Роналду уже не тот, что прежде, но всегда находит способ принести пользу. Он провел больше 200 матчей за сборную и продолжает подавать пример. Его запомнят навсегда»
10сегодня, 20:03
Футбольный морской бой – всех на дно? Битва начинается!
сегодня, 20:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Моуринью про сборную Португалии: «В год ЧМ говорить про отсутствие чемпионских амбиций – это почти ересь. Наши футболисты играют в сильнейших клубах Португалии и ведущих европейских лигах»
120 минут назад
«Как твердый член СЕКС, я в недоумении – хочу видеть сильнейших. Искусственно ограничивать заявки в конкретном соревновании неправильно». Губерниев против запрета на легионеров в Кубке
530 минут назад
Суд оштрафовал Алиева на 17 000 гривен за вождение в состоянии алкогольного опьянения и запретил на год управлять транспортными средствами
639 минут назад
Дмитрий Аленичев: «Надо уезжать в Европу, если есть возможность. У Глушакова такая карьера, но он почти не поиграл за границей»
455 минут назад
Из-за иммиграционного рейда и протестов против него матч Аргентины с Пуэрто-Рико перенесен из Чикаго в Форт-Лодердейл. В городе и окрестностях задержали уже больше 1000 мигрантов
58 минут назад
Кейн не сыграет за Англию против Уэльса в товарищеском матче, но будет готов к игре отбора ЧМ с Латвией
1сегодня, 20:42
Чеферин о новом формате ЛЧ: «Раньше мы уже к декабрю знали, кто в плей-офф, а в прошлом сезоне выход «Сити» и «ПСЖ» был под вопросом до последнего тура. Мы довольны»
1сегодня, 20:15
Палмер вернется не раньше ноября – возможно, после последней паузы на матчи сборных
1сегодня, 19:39
Андреас Перейра: «База «Палмейраса» лучше, чем «МЮ»
7сегодня, 19:09
Эстевао о прозвище Мессиньо: «Ни мне, ни моей семье оно не нравилось, моим кумиром был Неймар. Такие клички – ноша, которую ты не выбирал»
3сегодня, 19:02