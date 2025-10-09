Ибрагимович про ЧМ-2026: «Бразилия победит ради моего друга Анчелотти, надеюсь. Все, к чему он прикасается, превращается в золото»

Златан Ибрагимович надеется на успех Бразилии на ЧМ-2026.

«Надеюсь, что сборная Бразилия победит ради моего друга Карло Анчелотти . Я болею за них.

Все, к чему он прикасается, превращается в золото. Посмотрим, получится ли у него сделать то же самое с Бразилией», – сказал бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович .