Новая осечка «Спартака», победы «Зенита» и «МЮ», первый гол Месси в МЛС, бан Рубиалеса за поцелуй, ИИХФ может наказать КХЛ за Федотова и другие новости

1. «Зенит» разгромил «Урал» (4:0) в матче 6-го тура Мир РПЛ. «Спартак» не забил «Ахмату» в Москве (0:0) и продлил серию без побед до трех игр. «Динамо» вело в меньшинстве, но на 95-й минуте упустило победу над «Рубином» (2:2) в гостях. «Ростов» снова проиграл – 0:1 «Пари НН» на выезде.

2. ИИХФ может запретить командам Фонбет чемпионата КХЛ международные трансферы, если вратарь Иван Федотов сыграет за ЦСКА в лиге. С армейцев могут снять очки и оштрафовать.

3. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Ноттингем Форест» (3:2) в 3-м туре АПЛ. «Арсенал» упустил победу над «Фулхэмом» (2:2). «Тоттенхэм» выиграл у «Борнмута» (2:0).

4. На чемпионате мира по легкой атлетике разыграли 8 комплектов медалей: Дюплантис, Ароп, Кипьегон, Или, Лепаж выиграли золото, США победили в эстафетах 4 по 100 м.

5. Лионель Месси забил первый гол в МЛС за «Интер Майами». В дебютном матче в лиге с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0) аргентинец вышел на замену на 60-й минуте и отличился на 89-й, замкнув прострел у пустых ворот. Клуб ушел с последнего места в общей таблице, у Лео 11 голов и 3 передачи в 9 играх за новую команду.

6. ФИФА отстранила Луиса Рубиалеса на 90 дней за поцелуй с испанской футболисткой Дженнифер Эрмосо после победы в финале ЧМ. Главе Королевской испанской футбольной федерации запретили общаться с девушкой.

7. «Милан» разгромил «Торино» (4:1) в матче 2-го тура Серии А. «Аталанта» Алексея Миранчука уступила «Фрозиноне» (1:2) в гостях, «Рома» была обыграна «Вероной» (1:2) на выезде.

8. 2Drots и «Динамо» Киров сыграют на берегу Баренцева моря. Игра 1/64 финала Фонбет Кубка России пройдет на плавучей станции «Арктик СПГ 2», которую недавно посетил президент РФ Владимир Путин.

9. Александр Усик победил Даниэля Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде во Вроцлаве. Денис Беринчик победил единогласным решением судей Энтони Йигита и другие результаты вечера бокса. Макс Холлоуэй нокаутировал в третьем раунде Корейского Зомби на UFC Fight Night 225.

10. Ферстаппен выиграл квалификацию на Гран-при Нидерландов, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й. Леклер врезался в барьеры. Хэмилтон стал 13-м.

11. 37 очков Дончича помогли Словении обыграть Венесуэлу на чемпионате мира по баскетболу, США разобрались с Новой Зеландией и другие результаты дня.

12. Луис Энрике впервые выиграл во главе «ПСЖ» – у «Ланса» (3:1) в 3-м туре Лиги 1. Мбаппе сделал дубль, Асенсио тоже забил.

13. Экс-вторая ракетка мира Вера Звонарева в 38 лет вышла в основную сетку US Open, как и Татьяна Прозорова. А Эрика Андреева не смогла этого сделать.

14. Трансферы. «Рома» арендовала Азмуна у «Байера» с правом выкупа за 12 млн евро. Санчес вернулся в «Интер» спустя год после ухода. 21-летний хавбек «Сельты» Вейга, которому прочили большое будущее, перешел в саудовский «Аль-Ахли». «Челси» купил Петровича за 16+2 млн евро.

ЦСКА за 4,5 млн евро покупает защитника Хелвена у «Атлетико Паранаэнсе». Салах после игры с «Ньюкаслом» улетит на медосмотр для «Аль-Иттихада». «Рома» предложила 4 млн евро за аренду Лукаку, «Челси» хочет 7 млн. «МЮ» купит вратаря Байындыра у «Фенербахче» за 7 млн евро.

15. «Боруссия» Дортмунд поделила очки с «Бохумом» (1:1) во 2-м туре Бундеслиги. Все результаты дня – здесь.

16. Сборная России по регби-7 победила ЮАР на турнире в Москве. Три предыдущих матча россияне выиграли с общим счетом 157:0.

17. Команда DSM-Firmenich победила на 1-м этапе веломногодневки «Вуэльта».

18. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая выступила на шоу Евгения Плющенко в Нижнем Новгороде. Она представила номер под музыку из сюиты «Пер Гюнт» Эдварда Грига.

Цитаты дня:

Роман Ротенберг: «Огромная благодарность «Газпрому» и Миллеру – их помощь и поддержка позволяют СКА развиваться, усиливать состав, становиться лучше год от года»

Де Брюйне считает, что Холанд и Винисиус выиграют «Золотой мяч» раньше Мбаппе: «Но если Килиан перейдет в «Реал», его надо переместить на первое место»

Криштиану Роналду: «Саудовский чемпионат готов соперничать с самыми уважаемыми лигами мира. Хочу сделать для местного футбола все, что в моих силах»

«Сочи» о Прохоркине и 27 минутах в клубе: «История сугубо техническая. СКА не попадал под потолок и обратился с просьбой принять игрока. Нам он не по карману»

«Ехать туда аморально. У меня это в голове не укладывается». Навратилова о возможном переезде итогового турнира в Саудовскую Аравию

Ноа Лайлс о чемпионах НБА: «Больше всего меня задевает, что они коронуют себя чемпионами мира. Но США – это не весь мир»

Абаскаль о судействе Шафеева: «Не могу понять, как после 23 фолов у «Ахмата» одна желтая»