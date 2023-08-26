ИИХФ может запретить командам КХЛ международные трансферы, если Федотов сыграет за ЦСКА в лиге. С армейцев могут снять очки и оштрафовать («Р-Спорт»)

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Иван Федотов сыграет за армейцев.

Ранее ИИХФ отстранила Федотова от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца из-за ситуации с его контрактом с «Филадельфией». Дисквалификация вратаря вступает в силу 1 сентября. ЦСКА оспаривает это решение Международной федерации.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов будет играть в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября: «Клуб прошел заявку в ФХР и КХЛ. Юридически мы все правильно сделали, считаю». Президент ИИХФ Люк Тардиф сказал о дисквалификации Федотова: «Если ЦСКА нарушит правила, то ИИХФ откроет дисциплинарное дело».

Как сообщает «Р-Спорт», в случае, если Федотов будет участвовать в матчах КХЛ в течение срока дисквалификации, ИИХФ может лишить ЦСКА набранных в чемпионате очков и наложить на клуб штраф в размере от 150 тысяч швейцарских франков за каждый матч, на который хоккеист будет заявлен в указанный период.

Также Международная федерация хоккея может вынести индивидуальные санкции в отношении руководителей КХЛ и ФХР.

Кроме того, ИИХФ, возможно, запретит всем клубам КХЛ осуществлять международные трансферы, как это произошло в случае с ЦСКА. Еще одним наказанием может стать дополнительная дисквалификация Федотова на более длительный срок.

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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49 комментариев

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Торт Спартак
Короче, одни плюсы! Федотов должен играть!)))
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Kasztelan
Давай, Есмантович, не подведи!
+43
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Serik Alik
Надеюсь, что так и будет. С радостью посмотрю на комментарии высших персон после подобного.
+43
-3
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Артём Громов
Ответ Оригинальный Ник
Русофобы топят наш хоккей, какая неожиданность
Верно, руководство ЦСКА и КХЛ те ещё русофобы! Так боятся русских, что аж в армии их прячут от американцев
+26
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Зубы Дзюбы
Чего цска в этого бедолагу так вцепились? Уж во вратарях у нас в стране точно недостатка нет
+15
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Георгий Большаков
Ответ Serik Alik
Надеюсь, что так и будет. С радостью посмотрю на комментарии высших персон после подобного.
Комментарии будут такие: "У ИИХФ нет полномочий снять очки, только у ФХР и КХЛ, а заставить платить штраф у них не получится".
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Роман
Ответ Зубы Дзюбы
Чего цска в этого бедолагу так вцепились? Уж во вратарях у нас в стране точно недостатка нет
Ну после насильной отправки в армию это уже дело принципа в их "голове"
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Николай Зимний
так их,гадов
+5
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Alexshara
давай ЦСКА (ну очень важный хозяин клуба) продолжай быковать, на радость толпе
+4
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cherpak
Лига без Легионеров, Третьяк обкончается
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Борис Скачков
Срочно выйти из этой чёртовой ИИХФ! Они и так от всего нас отстранили. И забыть о них как страшный сон. Вон НХЛ не входит туда и не парится.
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Ыжык
Ответ Оригинальный Ник
Русофобы топят наш хоккей, какая неожиданность
Это вы про ротенберга?
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pavelrytov@icloud.com
А можно ИИХФ попросить чтобы Амур стал чемпионом? Как это работает? Как они очки в нашей лиге снимать будут?
+4
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Alisher Buranov
Отправить ИИХФ, восвояси, только то от них, сами не пускают сборную играть, и ещё сами запрещают регистрировать игроков. дурдом какой-то
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Pestalo33i
действуют как в средневековье, на международные контракты и обязательства им пофиг, ну тогда черпайте навоз ложками.
только эти "функционеры" не поймут опять и снова ничего, опять будет , что с Россией матушкой несправедливо поступили заморские лицемеры
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Харламов Никита
Ответ Дима Димов
Плевать на них.
плевать то можно, но чем потом вытираться?! ;)
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Сергей
ЦСКА будет стоять на своём, пока свой не отвалится
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Чёрная акула
Надо идти до конца раз начали, а если дадим заднюю то так и будем везде без флага гимна итд
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Pestalo33i
Ответ Pestalo33i
действуют как в средневековье, на международные контракты и обязательства им пофиг, ну тогда черпайте навоз ложками. только эти "функционеры" не поймут опять и снова ничего, опять будет , что с Россией матушкой несправедливо поступили заморские лицемеры
ну вон все каменты этим наполнены
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Anton Lisin
Как говорится назло маме уши отморожу.
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Igorsm
Россия верит!
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Anton Ilchenko
Ответ Serik Alik
Надеюсь, что так и будет. С радостью посмотрю на комментарии высших персон после подобного.
Опять будут ныть, что нас дискриминируют, притесняют по политическим соображениям. Думаете что-то новое придумают? Вряд ли
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Георгий Большаков
Ответ Pestalo33i
действуют как в средневековье, на международные контракты и обязательства им пофиг, ну тогда черпайте навоз ложками. только эти "функционеры" не поймут опять и снова ничего, опять будет , что с Россией матушкой несправедливо поступили заморские лицемеры
И как ИИХФ обеспечит исполнение этих наказаний?
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last_guard
Ответ pavelrytov@icloud.com
А можно ИИХФ попросить чтобы Амур стал чемпионом? Как это работает? Как они очки в нашей лиге снимать будут?
Посредством ФХР, так как Чемпионат КХЛ - это чемпионат России. Если ФХР не подчинится, то уже на нее санкции наложат.
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Pestalo33i
все правильно, туда их
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