ИИХФ может запретить командам КХЛ международные трансферы, если Федотов сыграет за ЦСКА в лиге. С армейцев могут снять очки и оштрафовать («Р-Спорт»)

КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Иван Федотов сыграет за армейцев.

Ранее ИИХФ отстранила от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца из-за ситуации с его контрактом с «Филадельфией». Дисквалификация вратаря вступает в силу 1 сентября. оспаривает это решение Международной федерации.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов будет играть в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября: «Клуб прошел заявку в ФХР и КХЛ. Юридически мы все правильно сделали, считаю». Президент ИИХФ Люк Тардиф сказал о дисквалификации Федотова: «Если ЦСКА нарушит правила, то ИИХФ откроет дисциплинарное дело».

Как сообщает « », в случае, если Федотов будет участвовать в матчах КХЛ в течение срока дисквалификации, ИИХФ может лишить ЦСКА набранных в чемпионате очков и наложить на клуб штраф в размере от 150 тысяч швейцарских франков за каждый матч, на который хоккеист будет заявлен в указанный период.

Также Международная федерация хоккея может вынести индивидуальные санкции в отношении руководителей КХЛ и .

Кроме того, ИИХФ, возможно, запретит всем клубам КХЛ осуществлять международные трансферы, как это произошло в случае с ЦСКА. Еще одним наказанием может стать дополнительная дисквалификация Федотова на более длительный срок.

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал