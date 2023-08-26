«Челси» купил Петровича за 16+2 млн евро – это рекорд среди вратарей МЛС. Контракт – по схеме «7+1»

Теги Челси МЛС Нью-Инглэнд Революшн премьер-лига Англия Сборная Сербии по футболу трансферы рекорды Джордже Петрович Габриэль Слонина деньги Футбол

«Нью-Инглэнд Революшн» продал «Челси» вратаря за рекордную для МЛС сумму.

По данным The Athletic, за Джордже Петровича «синие» отдали 16 млн евро (13,6 млн фунтов, 17,4 млн долларов), еще 2 млн евро предусмотрены в качестве бонусов.

Никогда за голкипера из МЛС никто не платил больше. Предыдущий рекорд установлен тоже с участием «Челси» – 10+5 млн долларов за Габриэля Слонину.

Лондонцы заключили с Петровичем контракт сроком на 7 лет с опцией продления еще на сезон.

Со статистикой сербского голкипера можно ознакомиться здесь.

Фото: chelseafc.com

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28 комментариев

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Акира_1
Наконец-то, а то давно не было трансферов Челси, я уже начал волноваться
+49
-1
+48
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талгат таганский
вам везёт Петрович
+45
-1
+44
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Ilia Tikhonov
Анекдотов точно в раздевалке будет больше)
+22
-1
+21
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Инженер Управляющий
Ответ dreamstep
Петровича взяли, остались Иваныч и Семенычем.
Иванович уже был
+11
0
+11
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dreamstep
Петровича взяли, остались Иваныч и Семенычем.
+11
0
+11
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WeLoveYouMC
Моргните уже кто нибудь там, если вы в рабстве
8 лет контракт на 16 миллионов)
+6
0
+6
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Олег Расторгуев
Петрович, врубай насос!
+5
0
+5
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benjamin92
Наконец- то свой человек среди Чуквумэк, Мадуэк, Удочук и прочей нечисти
+4
-1
+3
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Акира_1
Ответ Юлия Закаблукова
Зачем отдали слонину в аренду??
Он даже в Бельгии 5 мячей пускает, какая ему Англия?
+2
0
+2
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Ibra Isaev
Челси выкупил всех футболистов. Перешли на сантехников.
+2
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trashbox
Ответ Кефтеме
Для англоговорящих звучание имени "Семëн" оскорбительное
Для них и Jerk Off с Arse Shaving были так себе, бгг
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Кефтеме
Ответ dreamstep
Петровича взяли, остались Иваныч и Семенычем.
Для англоговорящих звучание имени "Семëн" оскорбительное
+1
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Юлия Закаблукова
Зачем отдали слонину в аренду??
Много места занимал , Мудрику приходилось даже переодеваться в коридоре.
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Григорий Федотов
А что за тема пошла с контрактами на 7 лет??
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Rasan
Слонина, это понятно. Почем нынче кенгурятина и зебрятина?:)
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B@SS
Давно трансферов не было )
Велком )
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Demyan Grachev
отличный сантехник...лично знаю☝
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Chistian Jadson
Насколько Сербия маленькая но спортивная нация, что нельзя сказать про нас(
Удачи братушке
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ParvizLNDRreal
Лёха легендарней будет
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napoli_14
Ответ Ilia Tikhonov
Анекдотов точно в раздевалке будет больше)
А уж самогон точно поможет выигрывать матчи )
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Asl Ali
Ответ Григорий Федотов
А что за тема пошла с контрактами на 7 лет??
таким образом они растягивают платёжку по типу НБА и НХЛ и прочих лиг. пытаясь влезть в ФФП
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Overkiller
Ответ Григорий Федотов
А что за тема пошла с контрактами на 7 лет??
Через 7 лет в раздевалке Челси не останется никого...
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LIBerly
Петрович Чех
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Юлия Закаблукова
Зачем отдали слонину в аренду??
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Sergeev55
Слонина так и не появился в Челси, в аренде. А этот сразу заиграет???
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