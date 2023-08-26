«Челси» купил Петровича за 16+2 млн евро – это рекорд среди вратарей МЛС. Контракт – по схеме «7+1»
«Нью-Инглэнд Революшн» продал «Челси» вратаря за рекордную для МЛС сумму.
По данным The Athletic, за Джордже Петровича «синие» отдали 16 млн евро (13,6 млн фунтов, 17,4 млн долларов), еще 2 млн евро предусмотрены в качестве бонусов.
Никогда за голкипера из МЛС никто не платил больше. Предыдущий рекорд установлен тоже с участием «Челси» – 10+5 млн долларов за Габриэля Слонину.
Лондонцы заключили с Петровичем контракт сроком на 7 лет с опцией продления еще на сезон.
Со статистикой сербского голкипера можно ознакомиться здесь.
Фото: chelseafc.com
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8 лет контракт на 16 миллионов)
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Удачи братушке