2Drots и «Динамо» Киров сыграют на плавучей станции «Арктик СПГ 2». РФС подтвердил
2Drots и «Динамо» Киров сыграют на берегу Баренцева моря.
В РФС подтвердили, что игра 1/64 финала Фонбет Кубка России пройдет на плавучей станции «Арктик СПГ 2».
«Официальный кубковый матч в Белокаменке станет стартом кампании РФС «Футбол – повсюду», в рамках которой целая серия футбольных мероприятий пройдет в знаковых географических локациях нашей страны. У нас есть, чем гордиться.
«Завод заводов в Заполярье», как мы его называем, – один из таких проектов, аналогов которого нет ни у кого в мире. Только представьте – плавучая железобетонная конструкция весом в 640 тысяч тонн, высотой почти 150 метров преодолела 2000 км по Северному Ледовитому океану!
Всего несколько дней назад в доке размером в шесть футбольных полей была морская вода, а сейчас там уже футбольное поле, где пройдет матч самого народного турнира страны – Кубка России по футболу.
Для «Динамо» Киров и 2Drots – это уникальный памятный опыт, ведь спустя несколько дней после матча поле будет передано детской областной спортшколе, а на его месте начнется строительство новой морской платформы СПГ. Мы организуем прямую телетрансляцию матча и возьмем все организационные вопросы на себя», – заявил вице-президент РФС Денис Соловьев.
«ФК «Динамо» Киров , являясь членом большой футбольной семьи, поддерживает этот уникальный проект. Уверен, что для кировчан и игроков нашего клуба матч на плавучей морской платформе станет настоящим праздником и незабываемым опытом.
Мы уже обсуждаем с РФС организацию фан-зоны в Кирове, приезд амбассадоров и тур трофея. Обязательно проведем публичный показ для жителей города. Кроме того, мы разыграем выездной тур с командой на матч в Белокаменку для самых активных болельщиков. Уверен, выезд в Заполярье они запомнят на всю жизнь.
Кубок России сильно оживил региональный футбол, и такие акции для его популяризации стране сейчас очень нужны, поскольку за внимание молодежи нам приходится постоянно бороться. Да и географию России многие смогут узнать по-новому», – отметил генеральный директор кировского «Динамо» Егор Дрожачих.
«Арктик СПГ 2» – проект по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове. Ожидается, что проект полностью будет запущен в конце 2023 – начале 2024 года.
Всего будут построены три технологичные линии. В июле этого года президент РФ Владимир Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ 2» по Севморпути к месту эксплуатации на Гыданский полуостров.
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Во-вторых. Вернусь к жеребьёвке. На то это и жеребьевка, чтобы игры проводили в тех местах, которые есть в вариантах, а не там, где после вздумается.
В-третьих. Это не товарищеский матч, не просто тренировочная двусторонка. Это игра 1/64 кубка России, где Динамо ещё не факт, что потом окажется. Так что жонглировать вариантами проведения игры и потом выбирать вообще тот, которого не было изначально, это невежливо по отношению не только к нашим фанатам, но и 2DROTS. Так что это не просто футбольный матч.