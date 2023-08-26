2Drots и «Динамо» Киров сыграют на плавучей станции «Арктик СПГ 2». РФС подтвердил

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС болельщики Динамо Киров стадионы 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

2Drots и «Динамо» Киров сыграют на берегу Баренцева моря.

В РФС подтвердили, что игра 1/64 финала Фонбет Кубка России пройдет на плавучей станции «Арктик СПГ 2».

«Официальный кубковый матч в Белокаменке станет стартом кампании РФС «Футбол – повсюду», в рамках которой целая серия футбольных мероприятий пройдет в знаковых географических локациях нашей страны. У нас есть, чем гордиться.

«Завод заводов в Заполярье», как мы его называем, – один из таких проектов, аналогов которого нет ни у кого в мире. Только представьте – плавучая железобетонная конструкция весом в 640 тысяч тонн, высотой почти 150 метров преодолела 2000 км по Северному Ледовитому океану!

Всего несколько дней назад в доке размером в шесть футбольных полей была морская вода, а сейчас там уже футбольное поле, где пройдет матч самого народного турнира страны – Кубка России по футболу.

Для «Динамо» Киров и 2Drots – это уникальный памятный опыт, ведь спустя несколько дней после матча поле будет передано детской областной спортшколе, а на его месте начнется строительство новой морской платформы СПГ. Мы организуем прямую телетрансляцию матча и возьмем все организационные вопросы на себя», – заявил вице-президент РФС Денис Соловьев.

«ФК «Динамо» Киров , являясь членом большой футбольной семьи, поддерживает этот уникальный проект. Уверен, что для кировчан и игроков нашего клуба матч на плавучей морской платформе станет настоящим праздником и незабываемым опытом.

Мы уже обсуждаем с РФС организацию фан-зоны в Кирове, приезд амбассадоров и тур трофея. Обязательно проведем публичный показ для жителей города. Кроме того, мы разыграем выездной тур с командой на матч в Белокаменку для самых активных болельщиков. Уверен, выезд в Заполярье они запомнят на всю жизнь.

Кубок России сильно оживил региональный футбол, и такие акции для его популяризации стране сейчас очень нужны, поскольку за внимание молодежи нам приходится постоянно бороться. Да и географию России многие смогут узнать по-новому», – отметил генеральный директор кировского «Динамо» Егор Дрожачих.

«Арктик СПГ 2» – проект по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове. Ожидается, что проект полностью будет запущен в конце 2023 – начале 2024 года.

Всего будут построены три технологичные линии. В июле этого года президент РФ Владимир Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ 2» по Севморпути к месту эксплуатации на Гыданский полуостров.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Streetbor
мяч возвращать в поле будут моржи)
+37
-2
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jacks76
Зачем тогда жеребьёвку устраивали? Надеялись что дроты будут хозяевами?
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил1970
На этой посудине, Зенит должен все матчи проводить)
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
василий иванов
"футбол повсюду", то есть Киров не заслужил быть среди этого повсюду? какое-то избирательное "повсюду".
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Пичугин
Может уж сразу на Луне?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maori_nz
Ответ Streetbor
мяч возвращать в поле будут моржи)
как в обычном нормальном дворовом футболе, кто мяч в аут выбил, тот за ним и идет/плывет
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nuksi
Классная идея, которую с успехом можно и в дальнейшем реализовать. Не очень понятен скепсис в комментах и желчь. Но придумай бы эту идею в Европе, наоборот бы восхваляли.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь М.
Ответ nuksi
Классная идея, которую с успехом можно и в дальнейшем реализовать. Не очень понятен скепсис в комментах и желчь. Но придумай бы эту идею в Европе, наоборот бы восхваляли.
вместо кировчан футбол будут смотреть совершенно не имеющие к клубу люди, да и то не в таком количестве
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sinister Kid
Как обычно, вместо развития футбола, занимаются какой-то ерундой.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Ну а что, очень круто, и неожиданно. Хотя ряд субъектов убеждены, что кроме лаптей у нас ничего нет☹️
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
flash166
В целом очень круто, в сша иногда матчи на авианосцах проводят и там это супер шоу, осталось нашим хорошо организовать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrew Kolevatykh
Ответ nuksi
Я посмотрел, что вместимость стадиона 7000 тысяч.. Сколько обычная заполняемость стадиона? 1500-2000. Уверен, что активных болельщиков дай бог если человек 300 наберется, то будет супер. Уверен, что многих из них возьмут на матч. Так что аргумент то довольно слабый.
Ага. Как обычно, высказываются все, кроме самих болельщиков из Кирова)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Zhomkov
Ответ Streetbor
мяч возвращать в поле будут моржи)
специально обычные боевые морские котики
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shadow1882
Да, для кировчан это праздник. Очевидно же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
андрэ
ждём на МКС
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Паровоз19
Ответ Игорь Пичугин
Может уж сразу на Луне?
долго туда возить будут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
Ответ Игорь Пичугин
Может уж сразу на Луне?
вроде как есть высокая вероятность что они все грохнуться об поверхность , и пройдет дальше уже кто-то третий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Три корнера - пенальти!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кул
Ответ nuksi
Классная идея, которую с успехом можно и в дальнейшем реализовать. Не очень понятен скепсис в комментах и желчь. Но придумай бы эту идею в Европе, наоборот бы восхваляли.
Каменты от завистников. Суперский проект!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nuksi
Ответ Игорь М.
вместо кировчан футбол будут смотреть совершенно не имеющие к клубу люди, да и то не в таком количестве
Я посмотрел, что вместимость стадиона 7000 тысяч.. Сколько обычная заполняемость стадиона? 1500-2000. Уверен, что активных болельщиков дай бог если человек 300 наберется, то будет супер. Уверен, что многих из них возьмут на матч. Так что аргумент то довольно слабый.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fatei4
Хайпожорство как национальная идея
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrew Kolevatykh
Ответ Ваня Кабанов
Ужасная идея. Для определения места матча есть жеребьевка. Она показала, что игра пройдет в Кирове, где как у Динамо немало болельщиков (для лиги), так и у тудротс этих. Что-то менять после - популизм и невежество. Идея проводить какие-то игры на таком поле плавучем хорошая, но это нужно делать совершенно по-другому, например, заранее включать в жеребьевку этот стадион в Мурманске, чтобы болельщики знали заранее, что игра может пройти ещё и в третьем месте. Мне, как кировчанину и, во-вторых, как журналисту, обидно, что игру решили провести не в моем городе. Хотел делать репортаж с живого матча, а не с фан-зоны, которую организуют в городе вместо этого. А так, это просто некрасиво, по сути заставляя ехать жителей города даже не полумиллионника и далеко не с такими зп, как в Москве, уже вообще в другой конец страны .
А тебе, как журналисту, не интересен факт такого уникального матча, в котором участвует команда из твоего города? И, если не ошибаюсь, клуб из Кирова мог вполне отказаться. Как всегда, истерика на ровном месте. Это всего лишь футбольный матч.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ruabovaa
Ответ nuksi
Я посмотрел, что вместимость стадиона 7000 тысяч.. Сколько обычная заполняемость стадиона? 1500-2000. Уверен, что активных болельщиков дай бог если человек 300 наберется, то будет супер. Уверен, что многих из них возьмут на матч. Так что аргумент то довольно слабый.
Что Вы посмотрели? Стадион Динамо? Там не играют! Играют на стадионе вместимостью 800-1000 . Он всегда заполнен полностью! Кому билеты не достались ждут начало 2 тайма, потом тихонько запускают, плюс кто-то смотрит за трибунами. Кого возьмут? Фанов 2 дротс! Конечно!! Кировских? Хрен да маленько, уверен приближенных к руководству Динамо!! Обидно, что матч то домашний должен быть для Динамо!! Как там рфс расписало расширяем границы кубка! А что Киров в эту границу не входит? По жеребьёвке матч должен проводиться в Кирове!! Чем Кировские болельщики провинились!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrew Kolevatykh
Ответ Ruabovaa
Что Вы посмотрели? Стадион Динамо? Там не играют! Играют на стадионе вместимостью 800-1000 . Он всегда заполнен полностью! Кому билеты не достались ждут начало 2 тайма, потом тихонько запускают, плюс кто-то смотрит за трибунами. Кого возьмут? Фанов 2 дротс! Конечно!! Кировских? Хрен да маленько, уверен приближенных к руководству Динамо!! Обидно, что матч то домашний должен быть для Динамо!! Как там рфс расписало расширяем границы кубка! А что Киров в эту границу не входит? По жеребьёвке матч должен проводиться в Кирове!! Чем Кировские болельщики провинились!!!!
Это всего лишь футбольный матч. Что за истерика? Причем наверняка будет трансляция. Ну неужели не круто, что ваша команда будет участвовать в таком проекте? Это же интересно. Не все заключается в соперничестве и ненависти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ваня Кабанов
Ответ Andrew Kolevatykh
А тебе, как журналисту, не интересен факт такого уникального матча, в котором участвует команда из твоего города? И, если не ошибаюсь, клуб из Кирова мог вполне отказаться. Как всегда, истерика на ровном месте. Это всего лишь футбольный матч.
Во-первых, я, как журналист, интересуюсь медийным продвижением спорта, футбола, в частности, именно в моём городе. У нас большого футбола не было с 2017 года, когда Динамо просто безжалостно развалили прошлые чиновники, не выплачивая игрокам зарплаты. И теперь, когда клуб возродили, в интересах меня и фанатов видеть команды из крупных городов именно в Кирове, чтобы наш, пусть и маленький стадион, был битком.

Во-вторых. Вернусь к жеребьёвке. На то это и жеребьевка, чтобы игры проводили в тех местах, которые есть в вариантах, а не там, где после вздумается.

В-третьих. Это не товарищеский матч, не просто тренировочная двусторонка. Это игра 1/64 кубка России, где Динамо ещё не факт, что потом окажется. Так что жонглировать вариантами проведения игры и потом выбирать вообще тот, которого не было изначально, это невежливо по отношению не только к нашим фанатам, но и 2DROTS. Так что это не просто футбольный матч.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий