2Drots и «Динамо» Киров сыграют на плавучей станции «Арктик СПГ 2». РФС подтвердил

2Drots и «Динамо» Киров сыграют на берегу Баренцева моря.

В РФС подтвердили, что игра 1/64 финала Фонбет Кубка России пройдет на плавучей станции «Арктик СПГ 2».

«Официальный кубковый матч в Белокаменке станет стартом кампании РФС «Футбол – повсюду», в рамках которой целая серия футбольных мероприятий пройдет в знаковых географических локациях нашей страны. У нас есть, чем гордиться.

«Завод заводов в Заполярье», как мы его называем, – один из таких проектов, аналогов которого нет ни у кого в мире. Только представьте – плавучая железобетонная конструкция весом в 640 тысяч тонн, высотой почти 150 метров преодолела 2000 км по Северному Ледовитому океану!

Всего несколько дней назад в доке размером в шесть футбольных полей была морская вода, а сейчас там уже футбольное поле, где пройдет матч самого народного турнира страны – Кубка России по футболу.

Для и 2Drots – это уникальный памятный опыт, ведь спустя несколько дней после матча поле будет передано детской областной спортшколе, а на его месте начнется строительство новой морской платформы СПГ. Мы организуем прямую телетрансляцию матча и возьмем все организационные вопросы на себя», – заявил вице-президент РФС Денис Соловьев.

«ФК «Динамо» Киров , являясь членом большой футбольной семьи, поддерживает этот уникальный проект. Уверен, что для кировчан и игроков нашего клуба матч на плавучей морской платформе станет настоящим праздником и незабываемым опытом.

Мы уже обсуждаем с РФС организацию фан-зоны в Кирове, приезд амбассадоров и тур трофея. Обязательно проведем публичный показ для жителей города. Кроме того, мы разыграем выездной тур с командой на матч в Белокаменку для самых активных болельщиков. Уверен, выезд в Заполярье они запомнят на всю жизнь.

Кубок России сильно оживил региональный футбол, и такие акции для его популяризации стране сейчас очень нужны, поскольку за внимание молодежи нам приходится постоянно бороться. Да и географию России многие смогут узнать по-новому», – отметил генеральный директор кировского «Динамо» Егор Дрожачих.

«Арктик СПГ 2» – проект по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове. Ожидается, что проект полностью будет запущен в конце 2023 – начале 2024 года.

Всего будут построены три технологичные линии. В июле этого года президент РФ Владимир Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ 2» по Севморпути к месту эксплуатации на Гыданский полуостров.

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