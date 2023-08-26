«Сочи» о Прохоркине и 27 минутах: «История сугубо техническая. СКА не попадал под потолок и обратился с просьбой принять игрока. Нам он не по карману»

Теги СКА КХЛ Николай Прохоркин Сочи потолок зарплат Хоккей

«Сочи» разъяснил ситуацию с расторжением контракта с Николаем Прохоркиным.

Это произошло через 27 минут после обмена форварда из СКА. 

«История с контрактом Николая Прохоркина сугубо техническая. Дело в том, что хоккейный клуб СКА не попадал под потолок зарплат и нужно было освободить платежную ведомость. Поэтому они обратились в ХК «Сочи» с просьбой принять игрока.

Совершенно точно наш клуб не рассматривал Прохоркина как усиление. У Николая достаточно большой контракт, и требования по нему высокие. Наш бюджет им попросту не соответствует.

Проще говоря, он нам не по карману. Хотя тренер наверняка не отказался бы от такого игрока: он бы точно смог усилить команду», – сообщили в клубе. 

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9 комментариев

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Daishi
Шулера обнаглели уже до такой степени, что даже не стесняются свои простенькие схемы расписывать и потом гордо рапортовать. :-/
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DrDro
Надо было в конце добавить: "И чё вы нам сделаете?"
+4
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Vedved
Помогли чисто по-братски😀
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Bartez1986
а почему именно в Сочи обратились? ах да...
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Вячеслав Котов
творят, что хотят
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Сергей Омиго
Вроде бы мелочь,потом ска попросит игру проиграть,денег в долг,максима третьяка на пару матчей в аренду,безобразие какое то
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Александр Митраков
За кретинов всех держат
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Chess
И другие клубы молчат?
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Machine Head
И в конце добавил - «Мы не фарм».
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