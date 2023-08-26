«Сочи» о Прохоркине и 27 минутах: «История сугубо техническая. СКА не попадал под потолок и обратился с просьбой принять игрока. Нам он не по карману»

«Сочи» разъяснил ситуацию с расторжением контракта с Николаем Прохоркиным.

Это произошло через 27 минут после обмена форварда из СКА.

«История с контрактом сугубо техническая. Дело в том, что хоккейный клуб СКА не попадал под потолок зарплат и нужно было освободить платежную ведомость. Поэтому они обратились в ХК «Сочи» с просьбой принять игрока.

Совершенно точно наш клуб не рассматривал Прохоркина как усиление. У Николая достаточно большой контракт, и требования по нему высокие. Наш бюджет им попросту не соответствует.

Проще говоря, он нам не по карману. Хотя тренер наверняка не отказался бы от такого игрока: он бы точно смог усилить команду», – сообщили в клубе.

Хитрость года: 27 минут Прохоркин пробыл игроком «Сочи»! Раскрываем ход СКА и Ротенберга