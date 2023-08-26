«Рома» арендовала Азмуна у «Байера» на год с правом выкупа за 12 млн евро

Теги Байер Рома бундеслига Германия серия А Италия трансферы Сердар Азмун Футбол

Сердар Азмун перешел в «Рому» из «Байера».

Итальянский клуб арендовал нападающего до 30 июня 2024 года с опцией выкупа, размер которой, как сообщалось, составит 12 миллионов евро.

Фото: asroma.com

В «Байере» иранец, который ранее выступал за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», провел полтора года. За это время он принял участие в 44 матчах и забил 5 голов.

Полную статистику 28-летнего нападающего можно изучить здесь.

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46 комментариев

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ЛоуренсАравийский
Ответ Three Days Grace
Странный трансфер с учётом того, что Лукаку ещё должен перейти в клуб 🤔
Маур подсмотрел ранние конспекты Семака, где Азмун уже играл в паре с высокой дылдой.
+55
-2
+53
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Тралл из Питера
Удачи, Сердар! Главное, без новых травм
Так и быть, будет получать старые.
+41
-6
+35
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ЛоуренсАравийский
Так, с узбеком у Моура ничего не вышло, решил туркмена наигрывать) а так удачи Сердару
+31
-2
+29
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Влад Буковски
Менее динамичная Сериа А должна пойти ему на пользу
+27
-6
+21
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Jovid Mirzoev
Ответ Dima
а немецкий чемпиона прям пример скоростной игры)))!
По сравнению серии А очень даже
+16
-2
+14
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SaH4r.
удачи Туркмену! 🇹🇲
+11
-1
+10
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bqf4gydtsb
Один из лучших игроков Азии,желаю всего хорошо и полностью раскрыть свой потенциал
+10
-1
+9
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Shuller18
Там ща напов солить можно будет. Абрахам, Белотти, Азмун, Лукаку на подходе. Куда столько, тем более, Маур в одного играет?
+11
-4
+7
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Тралл из Питера
Удачи, Сердар! Главное, без новых травм
+9
-2
+7
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ЛоуренсАравийский
Ответ юра георгиевский
Комментарий удален пользователем
он этнический туркмен, о чем сам тыщу раз говорил
+7
-1
+6
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Dima
Ответ Влад Буковски
Менее динамичная Сериа А должна пойти ему на пользу
а немецкий чемпиона прям пример скоростной игры)))!
+12
-8
+4
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Не уверен!!
Рома набирает нападающий, которые перестали забивать в большом количестве в бывших клубах. Может чтобы Беллоти было не так грустно?
+3
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+3
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Алексей Игоревич
Ответ Shuller18
Там ща напов солить можно будет. Абрахам, Белотти, Азмун, Лукаку на подходе. Куда столько, тем более, Маур в одного играет?
Уже 1000 раз, под каждой новостью в комментах пишут - Абрахам порвал кресты и выбыл до конца года.

+ Моур, периодически, в 2 чистых форварда играет
+3
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+3
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Three Days Grace
Странный трансфер с учётом того, что Лукаку ещё должен перейти в клуб 🤔
+2
0
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Алекс 777
Ответ Shuller18
Там ща напов солить можно будет. Абрахам, Белотти, Азмун, Лукаку на подходе. Куда столько, тем более, Маур в одного играет?
посмотрел статистику белотти в прошлом году... 0 голов, внападении делать ему нечего
+2
0
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Shuller18
Ответ юра георгиевский
У Байера просто тренер бестолковый, как можно Азмуна не использовать в команде ... ?! У Бердыева и Семака, Азмун по 17-18 мячей забивал, а этого.
Это просто разница между нынешней РПЛ и Бундеслигой. Бестолковый тренер в прошлом сезоне поднял Байер со дна чуть ли не в зону ЛЧ.
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Spaten
Теперь Жозе надо купить чёрного Дзюбу)
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Trash Talking
Как школьник на линейке :)
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юра георгиевский
Ответ ЛоуренсАравийский
Так, с узбеком у Моура ничего не вышло, решил туркмена наигрывать) а так удачи Сердару
Комментарий удален пользователем
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Shuller18
Ответ Алексей Игоревич
Уже 1000 раз, под каждой новостью в комментах пишут - Абрахам порвал кресты и выбыл до конца года. + Моур, периодически, в 2 чистых форварда играет
Про Абрахама не знал
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e34
Ответ Dima
бред полнейший.... купить запасного Баера. сумма по выкупу вообще обсуждению не подлежит... он не стоит и половины этих денег.
Опция выкупа не обязательна. Заиграет, и 12млн не жалко, не заиграет, поедет назад в неверкузен
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Hunteralex
Ответ Shuller18
Там ща напов солить можно будет. Абрахам, Белотти, Азмун, Лукаку на подходе. Куда столько, тем более, Маур в одного играет?
Абрахам что-то порвал и не факт, что вернётся в этом сезоне на поле
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Станислав Иващенко
Уже второй игрок Ростова в Роме :))
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poletaewo@yandex.ru
Теперь возьмут Лукаку и еще год на банке Азмуну обеспечен
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edward_freeman
Ещё Лукаку хотят
и есть Дибала, Абрахам и Белотти, который вдруг стал забивать
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