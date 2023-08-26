«Рома» арендовала Азмуна у «Байера» на год с правом выкупа за 12 млн евро
Сердар Азмун перешел в «Рому» из «Байера».
Итальянский клуб арендовал нападающего до 30 июня 2024 года с опцией выкупа, размер которой, как сообщалось, составит 12 миллионов евро.
Фото: asroma.com
В «Байере» иранец, который ранее выступал за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», провел полтора года. За это время он принял участие в 44 матчах и забил 5 голов.
Полную статистику 28-летнего нападающего можно изучить здесь.
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