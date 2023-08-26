Леклер врезался в барьеры, 3-й сегмент квалификации к Гран-при Нидерландов вновь прерван красными флагами
Пилот «Феррари» Шарль Леклер разбил болид на заключительных минутах квалификации к Гран-при Нидерландов.
Леклер врезался в барьеры и серьезно повредил переднюю часть машины.
Третий сегмент во второй раз остановили красными флагами. Ранее в аварию попал гонщик «Уильямса» Логан Сарджент.
За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:
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Сарджент разбил болид после первого в карьере прохода в 3-й сегмент, квалификация к Гран-при Нидерландов остановлена красными флагами
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