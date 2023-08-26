Леклер врезался в барьеры, 3-й сегмент квалификации к Гран-при Нидерландов вновь прерван красными флагами

Теги Феррари Уильямс Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Нидерландов Логан Сарджент Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер разбил болид на заключительных минутах квалификации к Гран-при Нидерландов.

Леклер врезался в барьеры и серьезно повредил переднюю часть машины.

Третий сегмент во второй раз остановили красными флагами. Ранее в аварию попал гонщик «Уильямса» Логан Сарджент.

За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:

Домашний Гран-при Ферстаппена: трассу залило дождем, Риккардо выбыл из-за травмы

Сарджент разбил болид после первого в карьере прохода в 3-й сегмент, квалификация к Гран-при Нидерландов остановлена красными флагами

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15 комментариев

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Jurgen Klinsmann
пока такие ошибки будут носить систематический характер, леклер не станет ровней ферзю.
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Be_Fun
я даже не знаю, вроде хочется потролить фанатиков эклера, но им и так тяжело, приходится за феррари болеть. Они на полном серьезе думают, что человек, который не может проехать 5 гонок без аварий способен когда-нибудь бороться за чемпионство. Это еще смешнее, чем "перес - претендент на титул".
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うちはイタチ
ну шо там, всё ещё фираря в отсутствии результатов у эклера виновата, да?
+12
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+9
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Vladimir K
Ответ Jurgen Klinsmann
пока такие ошибки будут носить систематический характер, леклер не станет ровней ферзю.
а с чего ему быть ферзю ровней? разный уровень у них.
+9
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+6
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Jurgen Klinsmann
Ответ Vladimir K
а с чего ему быть ферзю ровней? разный уровень у них.
есть ведь люди которые считают что их можно сравнивать, по уровню таланта итп.э, но очевидно что ферзь допускает подобные ошибки гораздо реже.
+7
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Batt Monner
Опять Феррари предоставила Леклеру хреновый болид, который самовыпиливается в стены. Бедняжка Шарль
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Forever and Ever
Ответ うちはイタチ
ну шо там, всё ещё фираря в отсутствии результатов у эклера виновата, да?
Ясное дело, сейчас придумают что то. Что тормоза не тормозились, руль не поворачивался, время на трассу выпуска не то, настройки.
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Endlessrace
Ответ Be_Fun
я даже не знаю, вроде хочется потролить фанатиков эклера, но им и так тяжело, приходится за феррари болеть. Они на полном серьезе думают, что человек, который не может проехать 5 гонок без аварий способен когда-нибудь бороться за чемпионство. Это еще смешнее, чем "перес - претендент на титул".
Леклер последний раз разбивал машину в квалификации к ГП Майами,а это было 8 гонок назад.Ещё было столкновение в Австралии со Строллом и больше никаких аварий в квалах и гонках не было в этом году.С каких это пор 3 аварии за 13 гонок позволяют вешать на гонщика клеймо крашера?Да даже в прошлом году у Леклера была только авария в Имоле и Франции и это всё.
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Batt Monner
Ответ Be_Fun
я даже не знаю, вроде хочется потролить фанатиков эклера, но им и так тяжело, приходится за феррари болеть. Они на полном серьезе думают, что человек, который не может проехать 5 гонок без аварий способен когда-нибудь бороться за чемпионство. Это еще смешнее, чем "перес - претендент на титул".
Зачетный коммент, но до глоров Леклера не дойдет
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Forever and Ever
Подвел всех.
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мать Зетмира
Эта новость идеально подходит к прошлому посту, где в комментариях особо умные рассуждали о "твердости" характера Леклера.
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мать Зетмира
Ответ Jurgen Klinsmann
есть ведь люди которые считают что их можно сравнивать, по уровню таланта итп.э, но очевидно что ферзь допускает подобные ошибки гораздо реже.
Вспомни хотя бы одну серьезную ошибку Ферстаппена за последние 2 сезона.
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Ми Ли
Ответ うちはイタチ
ну шо там, всё ещё фираря в отсутствии результатов у эклера виновата, да?
Сасайнс прям творит чудеса
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Mortimer1
Ответ Ми Ли
Сасайнс прям творит чудеса
Победил напарника в квале, не разбил болид как Леклер. Да, Сайнс хорош в этот уикенд
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Hardi
Ответ Ми Ли
Сасайнс прям творит чудеса
Сайнс обычно ровно едет, а не летит в стену как "чудо талант"
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