Леклер врезался в барьеры, 3-й сегмент квалификации к Гран-при Нидерландов вновь прерван красными флагами

Пилот « » разбил болид на заключительных минутах квалификации к Гран-при Нидерландов.

Леклер врезался в барьеры и серьезно повредил переднюю часть машины.

Третий сегмент во второй раз остановили красными флагами. Ранее в аварию попал гонщик « » Логан Сарджент.

За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:

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Сарджент разбил болид после первого в карьере прохода в 3-й сегмент, квалификация к Гран-при Нидерландов остановлена красными флагами

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