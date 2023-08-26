Гран-при Нидерландов-2023. Онлайн квалификации. Стролл, Гасли, Хэмилтон, Цунода и Хюлькенберг выбыли после 2-го сегмента

В Зандворте стартовала квалификация к 13-му этапу «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Нидерландов.

За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:

Домашний Гран-при Ферстаппена: трассу залило дождем, Риккардо выбыл из-за травмы

Зандворт

26 августа 2023 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.18,856

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,536

3. Алекс Албон («Уильямс») +0,543

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,573

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,744

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,764

7. Ландо Норрис («Макларен») +0,913

8. Серхио Перес («Ред Булл») +1,000

9. Карлос Сайнс («Феррари») +1,073

10. Логан Сарджент («Уильямс») +1,211

Выбыли после второго сегмента:

11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,265

12. Пьер Гасли («Альпин») +1,272

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,295

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,374

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,394

Выбыли после первого сегмента:

16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

17. Эстебан Окон («Альпин»)

18. Кевин Магнуссен («Хаас»)

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

20. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)

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