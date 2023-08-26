Гран-при Нидерландов-2023. Онлайн квалификации. Стролл, Гасли, Хэмилтон, Цунода и Хюлькенберг выбыли после 2-го сегмента
В Зандворте стартовала квалификация к 13-му этапу «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Нидерландов.
За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:
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Зандворт
26 августа 2023 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.18,856
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,536
3. Алекс Албон («Уильямс») +0,543
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,573
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,744
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,764
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,913
8. Серхио Перес («Ред Булл») +1,000
9. Карлос Сайнс («Феррари») +1,073
10. Логан Сарджент («Уильямс») +1,211
Выбыли после второго сегмента:
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,265
12. Пьер Гасли («Альпин») +1,272
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,295
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,374
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,394
Выбыли после первого сегмента:
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
17. Эстебан Окон («Альпин»)
18. Кевин Магнуссен («Хаас»)
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
20. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)
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