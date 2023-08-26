Гран-при Нидерландов-2023. Онлайн квалификации. Стролл, Гасли, Хэмилтон, Цунода и Хюлькенберг выбыли после 2-го сегмента

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В Зандворте стартовала квалификация к 13-му этапу «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Нидерландов.

За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:

Домашний Гран-при Ферстаппена: трассу залило дождем, Риккардо выбыл из-за травмы

Зандворт
26 августа 2023 года
Квалификация
2-й сегмент
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.18,856
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,536
3. Алекс Албон («Уильямс») +0,543
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,573
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,744
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,764
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,913
8. Серхио Перес («Ред Булл») +1,000
9. Карлос Сайнс («Феррари») +1,073
10. Логан Сарджент («Уильямс») +1,211
 
Выбыли после второго сегмента:
 
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,265
12. Пьер Гасли («Альпин») +1,272
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,295
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,374
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,394
 
Выбыли после первого сегмента:
 
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
17. Эстебан Окон («Альпин»)
18. Кевин Магнуссен («Хаас»)
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
20. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)
 

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63 комментария

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Rangawe
Всё нормально
Леклер снова пытается мотивировать пустую команду
+11
0
+11
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Armeec1991
Срочно дайте Леклеру +1 очко стиля. Пройти в Q2 на грани с заносом это сильно
+7
0
+7
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Streetbor
Сэр будет стартовать из Бельгии, позади, Стролла, Гасли и Сержанта))
+8
-1
+7
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Rjcnbr
5 комментариев. После каникул вернулись лишь самые стойкие фанаты формулы, настолько интересным вышел нынешний чемпионат
+7
-2
+5
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Alex_nder
Сарджант красава, в последний момент показал нужный результат!
+4
0
+4
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Batt Monner
Сэр контракт что ли подписал и вернулся прошлый сезон?
+5
-1
+4
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Streetbor
Албон первый Сарджент замыкает. Забавно))
+5
-1
+4
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WINWOLF
Вилки че творят вообще, даже Сарджент в ку3. Батя Латифи доволен своими падаванами)
+5
-1
+4
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madrilenos
Ответ Rjcnbr
5 комментариев. После каникул вернулись лишь самые стойкие фанаты формулы, настолько интересным вышел нынешний чемпионат
Кстати даже уже забыл что на выходных формула. настолько она стала "интересна"
+4
-1
+3
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alex1382
Тотоха уже думает как оправдываться перед Хэмом
+3
0
+3
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Vladimir RA108
Сарджент в третьем сеге?! Вот это джекпот для Вильямса.
+3
0
+3
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Rangawe
Астон решил с Мерседесом посоперничать другими способами)))
+4
-1
+3
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hypnotoad94
Хэма оба АМ заблочили)
+3
0
+3
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mishakmv96
Албон хочет обратно в РБ))
+3
0
+3
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allengosta2017
Албон хорош, вот так бы в третьем сегменте
+2
0
+2
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Анатолий Дегтярёв
Вилки вааааааще!!!! Квалу однозначно в актив! У Леклерчика похоже свидание с первым поворотом)))
Люся на расслабоне)
+2
0
+2
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mishakmv96
Вилки в полном составе в финале квалы, хорошо поработали ребята во время перерыва!
+3
-1
+2
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Scorpio
Ответ Armeec1991
Срочно дайте Леклеру +1 очко стиля. Пройти в Q2 на грани с заносом это сильно
Красиво поймал болид)

Похоже из-за трафика шины не прогрел
+2
0
+2
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WINWOLF
С Лоусоном конечно чуда не случилось, но с него спрос мал, по сути кинули младенца в воду
+2
0
+2
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Мария Голденштерн
Как же долго шифровался Уильямс со своим космовозом.)
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-2
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Alex_nder
Леклер с Сержантом на грани:)
+2
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Scorpio
Инженер сайнса идиот, снова спит
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0
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allengosta2017
Льюис вне q3, уже не удивляет
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-1
+2
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Streetbor
звание агента 0,007 от Санйца переходит Алонсо))
+2
0
+2
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Rangawe
Хера начало
сразу со слёз Макса
+6
-4
+2
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