Чемпионат Англии. «Челси» примет «Лутон», «Арсенал» завтра сыграет с «Фулхэмом», «МЮ» – с «Ноттингемом»

«Челси» примет «Лутон» в стартовом матче 3-го тура АПЛ.

В субботу « » примет « », « » – « ».

В воскресенье « » сыграет с «Шеффилдом» в гостях, «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом».

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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