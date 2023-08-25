Чемпионат Англии. «Челси» примет «Лутон», «Арсенал» завтра сыграет с «Фулхэмом», «МЮ» – с «Ноттингемом»
«Челси» примет «Лутон» в стартовом матче 3-го тура АПЛ.
В субботу «Арсенал» примет «Фулхэм», «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест».
В воскресенье «Манчестер Сити» сыграет с «Шеффилдом» в гостях, «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом».
3-й тур
- Дата проведения
- 25 августа, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 26 августа, 14.30, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 26 августа, 17.00, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 26 августа, 17.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 26 августа, 17.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 26 августа, 17.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 26 августа, 19.30, «Фалмер»
- Дата проведения
- 27 августа, 16.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 27 августа, 16.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 27 августа, 18.30, «Сент-Джеймс Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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страшно и грустно
вообще не удивлюсь пролёту. ещё и после травмы шоу, кем фланг закрывать непонятно. уильямса в аренду отдали. теперь только Маласия там остался и Далот, который там вообще не умеет играть