Чемпионат Англии. «Челси» примет «Лутон», «Арсенал» завтра сыграет с «Фулхэмом», «МЮ» – с «Ноттингемом»

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«Челси» примет «Лутон» в стартовом матче 3-го тура АПЛ.

В субботу «Арсенал» примет «Фулхэм», «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест».

В воскресенье «Манчестер Сити» сыграет с «Шеффилдом» в гостях, «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом». 

Чемпионат Англии

3-й тур

Челси – Лутон
Дата проведения
25 августа, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Борнмут – Тоттенхэм
Дата проведения
26 августа, 14.30, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брентфорд – Кристал Пэлас
Дата проведения
26 августа, 17.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Арсенал – Фулхэм
Дата проведения
26 августа, 17.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эвертон – Вулверхэмптон
Дата проведения
26 августа, 17.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест
Дата проведения
26 августа, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брайтон – Вест Хэм
Дата проведения
26 августа, 19.30, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бернли – Астон Вилла
Дата проведения
27 августа, 16.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити
Дата проведения
27 августа, 16.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ньюкасл – Ливерпуль
Дата проведения
27 августа, 18.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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10 комментариев

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Will Turner
как же страшно теперь смотреть каждую следующую игру мю
страшно и грустно
вообще не удивлюсь пролёту. ещё и после травмы шоу, кем фланг закрывать непонятно. уильямса в аренду отдали. теперь только Маласия там остался и Далот, который там вообще не умеет играть
+4
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+4
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mr.snooker
Ответ Will Turner
как же страшно теперь смотреть каждую следующую игру мю страшно и грустно вообще не удивлюсь пролёту. ещё и после травмы шоу, кем фланг закрывать непонятно. уильямса в аренду отдали. теперь только Маласия там остался и Далот, который там вообще не умеет играть
жаль физрука не сняли после 6 и 7 мячей от сити и ливера 😂
+5
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+4
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mr.snooker
Моссаковский: «я не смотрю чемпионат Англии и прекрасно себя чувствую»
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ман сити фейк
Удачи гегемону и лучшему клубу Англии 21 века
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mr.snooker
Ответ ман сити фейк
Удачи гегемону и лучшему клубу Англии 21 века
Если ты про МЮ, то гегемонами розовые дьяволята были когда по деньгам с ними не могли тягаться и всего два ЛЧ за 26 лет Ферги - это показатель мешка, так как за пределами Англии их ставили на место все кому не лень. Да и в самом Манчестере они никогда не были первым клубом, ибо жители города за Сити, а деревеньки типо Траффорда и прочие деревенщины за красных чертей 😂
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ман сити фейк
Ответ mr.snooker
Если ты про МЮ, то гегемонами розовые дьяволята были когда по деньгам с ними не могли тягаться и всего два ЛЧ за 26 лет Ферги - это показатель мешка, так как за пределами Англии их ставили на место все кому не лень. Да и в самом Манчестере они никогда не были первым клубом, ибо жители города за Сити, а деревеньки типо Траффорда и прочие деревенщины за красных чертей 😂
согласен на все 💯
+1
-1
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