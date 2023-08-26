ЦСКА за 4,5 млн евро покупает Хелвена у «Атлетико Паранаэнсе». Контракт – до 2027-го

ЦСКА согласовал переход правого защитника Хелвена из «Атлетико Паранаэнсе».

Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, ЦСКА согласовал все условия трансфера и с «Атлетико Паранаэнсе», и с игроком. Московский клуб скоро объявит о подписании контракта с 22-летним футболистом.

В ближайшее время вылетит в Россию и подпишет контракт.

По данным Globo Esporte, российский клуб заплатит 4,5 млн евро. Контракт футболиста с будет рассчитан до 2027 года.

Интерес к игроку также проявляла «Бенфика», но она предложила за игрока 5 млн евро, когда у ЦСКА и « » уже была устная договоренность о трансфере.

Статистику бразильского правого защитника можно изучить здесь.

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