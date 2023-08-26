ЦСКА за 4,5 млн евро покупает Хелвена у «Атлетико Паранаэнсе». Контракт – до 2027-го
ЦСКА согласовал переход правого защитника Хелвена из «Атлетико Паранаэнсе».
Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, ЦСКА согласовал все условия трансфера и с «Атлетико Паранаэнсе», и с игроком. Московский клуб скоро объявит о подписании контракта с 22-летним футболистом.
В ближайшее время Хелвен вылетит в Россию и подпишет контракт.
По данным Globo Esporte, российский клуб заплатит 4,5 млн евро. Контракт футболиста с ЦСКА будет рассчитан до 2027 года.
Интерес к игроку также проявляла «Бенфика», но она предложила за игрока 5 млн евро, когда у ЦСКА и «Атлетико Паранаэнсе» уже была устная договоренность о трансфере.
Статистику бразильского правого защитника можно изучить здесь.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Забить может и защитник, но вот удержать потом победный счёт - проблема.
И не было ведь в этом сезоне игр, когда ЦСКА не забивал?
Спортс: ХЕЛВИН
И так всегда
Знаете, я не сторонник всёпропальных настроений. Просто когда команда в такой яме, как мы увидели вчера, можно менять любого. Начиная с вратаря и кончая Федей. Что с ними сделали, сказать может только ТШ.
Но у меня вопрос: почему так безмозгло играли Глебов, кидавшийся с обводкой на троих, и обрезавший постоянно, и Обляков, потерявший все навыки?! Что, мозги тоже под нагрузкой были? И вот таких вопросов тьма. С командой что-то не то творится((
Это Федотов все продал)
но боюсь даже два неплохих правых защитника не решат наших проблем на позиции защитника левого...