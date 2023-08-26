ЦСКА за 4,5 млн евро покупает Хелвена у «Атлетико Паранаэнсе». Контракт – до 2027-го

Теги ЦСКА высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Атлетико Паранаэнсе Хелвен деньги Футбол

ЦСКА согласовал переход правого защитника Хелвена из «Атлетико Паранаэнсе».

Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, ЦСКА согласовал все условия трансфера и с «Атлетико Паранаэнсе», и с игроком. Московский клуб скоро объявит о подписании контракта с 22-летним футболистом.

В ближайшее время Хелвен вылетит в Россию и подпишет контракт.

По данным Globo Esporte, российский клуб заплатит 4,5 млн евро. Контракт футболиста с ЦСКА будет рассчитан до 2027 года.

Интерес к игроку также проявляла «Бенфика», но она предложила за игрока 5 млн евро, когда у ЦСКА и «Атлетико Паранаэнсе» уже была устная договоренность о трансфере.

Статистику бразильского правого защитника можно изучить здесь.

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31 комментарий

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T622222
Есть ощущение что ЦСКА нападающие больше нужны
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Viktor Makaroff
Удачи!!!
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riverman1980
Ответ Александр Беляков
Смысл если гений Федотов через год продаст его в спартак или динамо?
Федотов еще и зарплату Медине в Спартаке назначил в два раза больше чем в Цска )) И Фернандеса в Зенит тоже продал Федотов ))
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Shuller18
Ответ Александр Беляков
Смысл если гений Федотов через год продаст его в спартак или динамо?
Мендеса, Рошу, Мойзеса продал?
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Любитель побеждать
Ответ Идеальный шторм
А нападающего не хотят купить?
А Давила кто?
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Гоша Петров
Ответ Александр Беляков
Смысл если гений Федотов через год продаст его в спартак или динамо?
Как раздражают такие комменты от человека не понимающего ситуацию.Федотов отличный тренер.Карраскаль что в Ривер Плейт что в Карпатах конфликтовал с тренерами,это факт.Федотов нормализовал игру ЦСКА и с полумолодежным составом показывает прекрасные результаты это тоже факт.Какие у вас претензии я не понимаю.
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Sunnyboy
ЦСКА кого то покупает? Похоже на утку))
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Идеальный шторм
А нападающего не хотят купить?
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Jovid Mirzoev
Да ЦСКА усиление нужны
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Roman Araslanov
Келлвен он, а не Хелвен! Грамотеи
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.ru
Ответ nugoboss
А он в курсе, что он будет конём, и будет играть за коней. тонкий юмор для настроения, без обид друзья.
когда узнает кем бы он стал перейди в стан нашего самого непримиримого соперника... он ещё вселенную поблагодарит
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denimo21
Ответ Идеальный шторм
А нападающего не хотят купить?
The bolotnyi все равно вытеснит конкурента 😏зачем тратиться , подумал гинер
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Jovid Mirzoev
Но Федот тоже чудит начал с составом ....в последнее игры
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Полосатый Октобус*)
Ответ T622222
Есть ощущение что ЦСКА нападающие больше нужны
Как сказать...
Забить может и защитник, но вот удержать потом победный счёт - проблема.
И не было ведь в этом сезоне игр, когда ЦСКА не забивал?
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Shadow1882
Все: Келлвин
Спортс: ХЕЛВИН

И так всегда
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RSI
Ответ Полосатый Октобус*)
Как сказать... Забить может и защитник, но вот удержать потом победный счёт - проблема. И не было ведь в этом сезоне игр, когда ЦСКА не забивал?
По моему, у нас после Вагнера и Думбии не было вообще забивных напов. Федя это не нап, это любитель красоты, а не голеадор. Зе тоже только рядом... Поэтому согласен, что напы нужны.
Знаете, я не сторонник всёпропальных настроений. Просто когда команда в такой яме, как мы увидели вчера, можно менять любого. Начиная с вратаря и кончая Федей. Что с ними сделали, сказать может только ТШ.
Но у меня вопрос: почему так безмозгло играли Глебов, кидавшийся с обводкой на троих, и обрезавший постоянно, и Обляков, потерявший все навыки?! Что, мозги тоже под нагрузкой были? И вот таких вопросов тьма. С командой что-то не то творится((
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mallowan
Ответ RSI
Мне одному кажется, что это вряд ли поможет? То, что мы видели вчера, - за гранью. Бегали еле-еле, ни паса, ни удара. Но! Удачи! Верим))
По одной игре панику не бей.
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Алексей Васильев
Ответ RSI
Мне одному кажется, что это вряд ли поможет? То, что мы видели вчера, - за гранью. Бегали еле-еле, ни паса, ни удара. Но! Удачи! Верим))
Я в другом посте писал, что команда соберётся к середине сентября и сыграется к началу-середине октября.
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sancho81
Ответ RSI
По моему, у нас после Вагнера и Думбии не было вообще забивных напов. Федя это не нап, это любитель красоты, а не голеадор. Зе тоже только рядом... Поэтому согласен, что напы нужны. Знаете, я не сторонник всёпропальных настроений. Просто когда команда в такой яме, как мы увидели вчера, можно менять любого. Начиная с вратаря и кончая Федей. Что с ними сделали, сказать может только ТШ. Но у меня вопрос: почему так безмозгло играли Глебов, кидавшийся с обводкой на троих, и обрезавший постоянно, и Обляков, потерявший все навыки?! Что, мозги тоже под нагрузкой были? И вот таких вопросов тьма. С командой что-то не то творится((
Ну зачем по одному матчу выводы делать? Помню, как бездарно начали весну в Сочи и как после этого не то чтобы феерили, но сыграли достаточо хорошо, чтобы занять второе место. Федотов признал, что сыграли хреново - и это важно.
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sancho81
Ответ T622222
Есть ощущение что ЦСКА нападающие больше нужны
Давила, наверное, может. Чалов есть. Ну и Зе с Гайчем на безрыбье. Так-то почти всюду нужны игроки)
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olander
Ответ T622222
Есть ощущение что ЦСКА нападающие больше нужны
Игру вести некому. Зачем нападающий ? Кто до него мяч доводить будет? Мендес что ли?)
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Алексей Васильев
Ответ Shuller18
Мендеса, Рошу, Мойзеса продал?
Новый клич рождается в противовес ГВК
Это Федотов все продал)
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.ru
новичку добро пожаловать...
но боюсь даже два неплохих правых защитника не решат наших проблем на позиции защитника левого...
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a2wai
ЦСКА хорошо хоть покупать начал. Жалко только, что птица клюнула на входы ближе к концу окна, а не тогда, когда Федотову действительно нужны были игроки - перед предсезонкой.
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Alisher Buranov
Армейцы молодцы, состав должен укомплектован
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