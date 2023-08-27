У Месси 11 голов и 3 передачи в 9 играх за «Интер Майами»

Лионель Месси набрал 14 очков по системе «гол плюс пас» в США.

После перехода в « » аргентинец провел 9 матчей в различных турнирах. На счету 36-летнего футболиста 11 голов. Трижды он результативно ассистировал партнерам.

Сегодня Месси дебютировал в чемпионате и забил гол на 89-й минуте матча с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0). Нападающий также провел 7 игр в рамках Кубка лиг и 1 матч в розыгрыше Открытого кубка США.

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