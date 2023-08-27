У Месси 11 голов и 3 передачи в 9 играх за «Интер Майами»

Теги МЛС Кубок США Лионель Месси Интер Майами Футбол

Лионель Месси набрал 14 очков по системе «гол плюс пас» в США.

После перехода в «Интер Майами» аргентинец провел 9 матчей в различных турнирах. На счету 36-летнего футболиста 11 голов. Трижды он результативно ассистировал партнерам.

Сегодня Месси дебютировал в чемпионате МЛС и забил гол на 89-й минуте матча с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0). Нападающий также провел 7 игр в рамках Кубка лиг и 1 матч в розыгрыше Открытого кубка США.

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11 комментариев

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AF007
Лучший футболист, спортсмен, бомбардир, ассистент, плеймейкер, дриблёр и человек в истории. Частично натянут только последний пункт, остальное неоспоримо
+19
-3
+16
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rigobersong
Играл не все матчи в старте!

Отдавал пенальти партнерам по команде!

2 гола с шедевральных штрафных!

5 голов из-за пределов штрафной!

ГОАТ!:)🇦🇷🥇😎
+12
-4
+8
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<CRISTIANO>
Ни одного матча без результативного действия.
+11
-3
+8
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Отец Абду
"Не моргайте слишком часто, когда Месси выступает на поле. Вы можете упустить что-то невероятное", — Федерер

А Федерер был прав насчёт гения, сегодня чуть не упустил передачу Месси в адрес Кремаски...
+11
-3
+8
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rigobersong
Реакция роналду на пенальти

https://youtu.be/KDanJslLTd0?si=MOJ6v8ZR9_kKMeuY

Реакция Месси на пенальти

https://youtu.be/bAjijbrUuMM?si=4J_J0qGrgVORd7sp
+6
-3
+3
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Отец Абду
Ответ <CRISTIANO>
Как вы определили именно лучшего ЧЕЛОВЕКА в истории? Лично для меня - это Леонардо Да Винчи.
Ну получается все Лео лучшие: Леонардо Ди Каприо, Леонардо Да Винчи, Леонель Месси:)
+3
-1
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<CRISTIANO>
Месси так станет за один сезон лучшим бомбардиром в истории Интер Майями.
+3
-2
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45_percent
Да о такой карьере только и мечтать. Ещё и занимаешься любимым делом, заканчивая в Майами.
Заслужил
0
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