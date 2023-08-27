У Месси 11 голов и 3 передачи в 9 играх за «Интер Майами»
Лионель Месси набрал 14 очков по системе «гол плюс пас» в США.
После перехода в «Интер Майами» аргентинец провел 9 матчей в различных турнирах. На счету 36-летнего футболиста 11 голов. Трижды он результативно ассистировал партнерам.
Сегодня Месси дебютировал в чемпионате МЛС и забил гол на 89-й минуте матча с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0). Нападающий также провел 7 игр в рамках Кубка лиг и 1 матч в розыгрыше Открытого кубка США.
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Отдавал пенальти партнерам по команде!
2 гола с шедевральных штрафных!
5 голов из-за пределов штрафной!
ГОАТ!:)🇦🇷🥇😎
А Федерер был прав насчёт гения, сегодня чуть не упустил передачу Месси в адрес Кремаски...
https://youtu.be/KDanJslLTd0?si=MOJ6v8ZR9_kKMeuY
Реакция Месси на пенальти
https://youtu.be/bAjijbrUuMM?si=4J_J0qGrgVORd7sp
Заслужил