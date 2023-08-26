Чемпионат Италии. «Аталанта» Миранчука в гостях у «Фрозиноне», «Милан» примет «Торино»

«Милан» примет «Торино» в матче 2-го тура Серии А.

Также в субботу « » Алексея Миранчука сыграет с « » в гостях.

В воскресенье « » Александра Кокорина примет «Лечче», « » – «Болонью», «Наполи» – « ».

Завершится тур в понедельник матчем «Кальяри» – «Интер».

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

«Интер» создает что-то особенное, «Милан» перестроился, «Наполи» стал проще, но не как «Юве». Серия А вернулась

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