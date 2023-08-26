Чемпионат Италии. «Аталанта» Миранчука в гостях у «Фрозиноне», «Милан» примет «Торино»

Теги Интер Рома Милан Эмполи Удинезе Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Лечче Болонья Дженоа Верона Салернитана Фрозиноне Монца Сассуоло Футбол

«Милан» примет «Торино» в матче 2-го тура Серии А.

Также в субботу «Аталанта» Алексея Миранчука сыграет с «Фрозиноне» в гостях.

В воскресенье «Фиорентина» Александра Кокорина примет «Лечче», «Ювентус» – «Болонью», «Наполи» – «Сассуоло». 

Завершится тур в понедельник матчем «Кальяри» – «Интер». 

Чемпионат Италии

2-й тур

Монца – Эмполи
Дата проведения
26 августа, 19.30, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрозиноне – Аталанта
Дата проведения
26 августа, 19.30, «Stadio Benito Stirpe»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Рома
Дата проведения
26 августа, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Торино
Дата проведения
26 августа, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фиорентина – Лечче
Дата проведения
27 августа, 19.30, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ювентус – Болонья
Дата проведения
27 августа, 19.30, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи – Сассуоло
Дата проведения
27 августа, 21.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Дженоа
Дата проведения
27 августа, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Салернитана – Удинезе
Дата проведения
28 августа, 19.30, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кальяри – Интер
Дата проведения
28 августа, 21.45, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

«Интер» создает что-то особенное, «Милан» перестроился, «Наполи» стал проще, но не как «Юве». Серия А вернулась

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Begench Berdimuradov
🤘
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя Дрон
Хватит к названиям команд присобачивать фамилии игроков. Глаза уже режет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
I am Timur >>M<<
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Что вообще такое Миранчука???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hiper74
Милан примет Торино, бывшую команду Миранчука.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
Ответ Дядя Дрон
Хватит к названиям команд присобачивать фамилии игроков. Глаза уже режет
Это фишка спортс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
I am Timur >>M<<
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Дядя Дрон
Хватит к названиям команд присобачивать фамилии игроков. Глаза уже режет
😄😆😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
I am Timur >>M<<
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Дядя Дрон
Хватит к названиям команд присобачивать фамилии игроков. Глаза уже режет
👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий