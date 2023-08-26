Чемпионат Италии. «Аталанта» Миранчука в гостях у «Фрозиноне», «Милан» примет «Торино»
«Милан» примет «Торино» в матче 2-го тура Серии А.
Также в субботу «Аталанта» Алексея Миранчука сыграет с «Фрозиноне» в гостях.
В воскресенье «Фиорентина» Александра Кокорина примет «Лечче», «Ювентус» – «Болонью», «Наполи» – «Сассуоло».
Завершится тур в понедельник матчем «Кальяри» – «Интер».
2-й тур
- Дата проведения
- 26 августа, 19.30, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 26 августа, 19.30, «Stadio Benito Stirpe»
- Дата проведения
- 26 августа, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 26 августа, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 27 августа, 19.30, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 27 августа, 19.30, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 27 августа, 21.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 27 августа, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 28 августа, 19.30, «Ареки»
- Дата проведения
- 28 августа, 21.45, «Сарденья»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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