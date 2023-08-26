МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Нью-Йорк Ред Буллс»

Теги МЛС Нью-Йорк Ред Буллс Лионель Месси результаты Интер Майами Футбол

«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллс» на выезде в МЛС.

Аргентинский форвард «Интера» может дебютировать в лиге рамках 28-го тура регулярного чемпионата.

«Интер Майами» занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 18 очков в 22 матчах. «Нью-Йорк Ред Буллс» идет 11-м с 29 очками в 24 играх.

Нью-Йорк Ред Буллс – Интер Майами
Дата проведения
27 августа, 02.30, «Ред Булл Арена Харрисон»
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17 комментариев

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Отец Абду
Ответ Даниил Гутин
Интер-Майами не только Месси, давайте называть, если уж на то пошло: "Интер-Майами Бэкхема, Месси, Бускетса и Альбы"
Даже если Роналду играл бы вместе с Месси, описание заголовка так и останется: "Интер Майами" Месси:)
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Экспертное мнение
Ответ зак
ради одной команды из чемпионата постить эту новость, Клизмов хватит!
Messi League Soccer. Вопросы?
+8
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rigobersong
Дебют ГОАТа в МЛС!:) Да еще и в НЙ!:)) Все селебы будут на матче, к которому будет приковано внимание во всем мире!:)) Настоящая икона футбола!:))
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rigobersong
Ответ Экспертное мнение
Давайте будем честны кринжефаны, вы же больше всего мечтали чтобы именно Кришти доигрывал в МЛС, а не вот это вот всё) Говорили еще давно, что Кришти крутой бизнесмен и МЛС создан для него и всё в таком духе. Теперь ноете в комментах из-за того, что это Месси бизнесменом оказался.
Тут еще прикол в том, что Месси реально как партнер франшизы выступает, и ему помимо зарплаты обещали акции клуба, а роналду оказался просто такой же служанкой как и другие футболисты приехавшие в аравию, он даже не лицо лиги:))
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Экспертное мнение
Давайте будем честны кринжефаны, вы же больше всего мечтали чтобы именно Кришти доигрывал в МЛС, а не вот это вот всё) Говорили еще давно, что Кришти крутой бизнесмен и МЛС создан для него и всё в таком духе. Теперь ноете в комментах из-за того, что это Месси бизнесменом оказался.
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rigobersong
Ответ Отец Абду
Даже если Роналду играл бы вместе с Месси, описание заголовка так и останется: "Интер Майами" Месси:)
Роналду в США уже несколько лет не был, он там в уголовном розыске, прячется от правосудия, т.к. в США выдан ордер на его арест:))
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Даниил Гутин
Интер-Майами не только Месси, давайте называть, если уж на то пошло: "Интер-Майами Бэкхема, Месси, Бускетса и Альбы"
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ipolyakov16
Хотел пошутить про то, что Анри вынесет Месси, но понял, что мою шутку могут не понять и подумают, что я 10 лет не смотрел футбол
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Dexter Morgan
А так я уверен, что Месси забьёт сегодня. Удачи Месси и его команде. Великий игрок.
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Ярик01
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Год назад никто не мог представить, что здесь будут ветки МЛС и Саудовской лиги
После того, как весь мир смотрел чемпионат Белоруссии в 2020 году ... ничего не должно удивлять
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VERBLYUD
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Год назад никто не мог представить, что здесь будут ветки МЛС и Саудовской лиги
https://www.sports.ru/football/1113032517-los-andzheles-vpervye-stal-chempionom-mls-obygrav-filadelfiyu-po-penal.html
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NomerSports
Ответ rigobersong
Дебют ГОАТа в МЛС!:) Да еще и в НЙ!:)) Все селебы будут на матче, к которому будет приковано внимание во всем мире!:)) Настоящая икона футбола!:))
ждем свежих постов от инстаграмного .нужно же как то отвлечь внимание .
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Даниил Гутин
Ответ Отец Абду
Даже если Роналду играл бы вместе с Месси, описание заголовка так и останется: "Интер Майами" Месси:)
Один Аль-Хилаль -- Неймара и Малкома -- несправедливо😂
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