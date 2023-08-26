МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Нью-Йорк Ред Буллс»

«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллс» на выезде в МЛС.

Аргентинский форвард «Интера» может дебютировать в лиге рамках 28-го тура регулярного чемпионата.

« » занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 18 очков в 22 матчах. « » идет 11-м с 29 очками в 24 играх.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку