МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Нью-Йорк Ред Буллс»
«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллс» на выезде в МЛС.
Аргентинский форвард «Интера» может дебютировать в лиге рамках 28-го тура регулярного чемпионата.
«Интер Майами» занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 18 очков в 22 матчах. «Нью-Йорк Ред Буллс» идет 11-м с 29 очками в 24 играх.
- Дата проведения
- 27 августа, 02.30, «Ред Булл Арена Харрисон»
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