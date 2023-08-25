Чемпионат России. ЦСКА против «Оренбурга», «Краснодар» в гостях у «Факела», «Зенит» и «Урал» сыграют завтра
ЦСКА сыграет с «Оренбургом» в гостях в стартовом матче 6-го тура Мир РПЛ.
Также в пятницу «Факел» примет «Краснодар».
В субботу «Зенит» будет противостоять «Уралу», «Динамо» проведет гостевой матч с «Рубином», «Спартак» сыграет с «Ахматом».
Завершится тур в воскресенье матчем «Сочи» – «Локомотив».
6-й тур
- Дата проведения
- 25 августа, 17.30, «Газовик»
- Дата проведения
- 25 августа, 20.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 26 августа, 15.00, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 26 августа, 17.30, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 26 августа, 19.30, «Открытие Банк Арена»
- Дата проведения
- 26 августа, 20.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 27 августа, 17.30, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 27 августа, 20.00, «Олимпийский стадион Фишт»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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учитывая, что впереди 4 официальных матча подряд будут на выезде, завтра нужно обязательно побеждать!
Давай, Зенит!