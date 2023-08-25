Чемпионат России. ЦСКА против «Оренбурга», «Краснодар» в гостях у «Факела», «Зенит» и «Урал» сыграют завтра

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ЦСКА сыграет с «Оренбургом» в гостях в стартовом матче 6-го тура Мир РПЛ.

Также в пятницу «Факел» примет «Краснодар».  

В субботу «Зенит» будет противостоять «Уралу», «Динамо» проведет гостевой матч с «Рубином», «Спартак» сыграет с «Ахматом». 

Завершится тур в воскресенье матчем «Сочи» – «Локомотив». 

Чемпионат России

6-й тур

Оренбург – ЦСКА
Дата проведения
25 августа, 17.30, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Факел – Краснодар
Дата проведения
25 августа, 20.00, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зенит – Урал
Дата проведения
26 августа, 15.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рубин – Динамо
Дата проведения
26 августа, 17.30, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – Ахмат
Дата проведения
26 августа, 19.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – Ростов
Дата проведения
26 августа, 20.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Крылья Советов – Балтика
Дата проведения
27 августа, 17.30, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сочи – Локомотив
Дата проведения
27 августа, 20.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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5 комментариев

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Дмитрий Калибабчук
Урал в отличной форме на данном этапе, должен быть интересный матч.
учитывая, что впереди 4 официальных матча подряд будут на выезде, завтра нужно обязательно побеждать!
Давай, Зенит!
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Катя_СПб
Ответ Иван Новиков
Вся страна за Урал и Спартак.
Где Спартак, а где страна. На разных полюсах.
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Олег НН
За Великий Нижний Новгород! только победа на домашнем поле над мёртвым Ростовом. Юран давай огня и не надо лохматить бабушку.
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