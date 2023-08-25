Чемпионат России. ЦСКА против «Оренбурга», «Краснодар» в гостях у «Факела», «Зенит» и «Урал» сыграют завтра

ЦСКА сыграет с «Оренбургом» в гостях в стартовом матче 6-го тура Мир РПЛ.

Также в пятницу « » примет « ».

В субботу « » будет противостоять « », «Динамо» проведет гостевой матч с «Рубином», « » сыграет с «Ахматом».

Завершится тур в воскресенье матчем «Сочи» – «Локомотив».

Чемпионат России

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

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