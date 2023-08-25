Вечер бокса во Вроцлаве: Усик против Дюбуа, Беринчик – Йигит
26 августа во Вроцлаве (Польша) состоится вечер бокса, в главном событии которого Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа.
Главные бои вечера:
Александр Усик (20-0) – Даниэль Дюбуа (19-1);
Денис Беринчик (17-0) – Энтони Йигит (27-3-1);
Дмитрий Митрофанов (13-0-1) – Хамса Шираз (17-0);
Федор Черкашин (22-0) – Анауэль Нгамиссэнге (12-0);
Даниэль Лапин (7-0) – Аро Шварц (20-6-1).
Турнир начнется в 20:00 по московскому времени. Главный бой – не раньше 23:00.
Усик уволил первого тренера одним сообщением, а теперь тот готовит Дюбуа и обещает быстрый нокаут
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