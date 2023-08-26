Абаскаль о судействе Шафеева: «Не могу понять, как после 23 фолов у «Ахмата» одна желтая»

Гильермо Абаскаль недоволен работой судей на игре «Спартак» – «Ахмат» (0:0).

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Рафаэля Шафеева.

– Как оцените сегодняшнюю игру? Как показалось, два разных тайма.

– Безусловно, это тяжелый матч, мы подходили к игре с потерей уверенности после поражений в предыдущих встречах. Соперник, напротив, с новым тренером, у них была крупная победа, они были воодушевлены.

Понимали, что будет непросто в первом тайме. Во втором тайме команда показывала хороший футбол, мы атаковали и были близки к тому, чтобы открыть счет. К сожалению, этого не получилось, но нам нужно продолжать. Мы должны отталкиваться от первых минут второго тайма и той уверенности, которая была на этом отрезке.

Но что я не могу понять – это как после 23 фолов мы видим одну желтую карточку у соперника. Мы хотим играть – фол, начинаем разыгрывать – опять фол.

Надо отдать должное сопернику. Как я до матча говорил, это опытная команда, которая понимает, что нужно делать на поле. Сегодня это ничья, но думаю, что мы заслуживали большего.

– На второй тайм «Спартак» вышел другим. Какие слова нашли в перерыве? Что повлияло на игроков?

– Дело в уверенности. После поражений игроки должны иметь свободу, не торопиться на поле. Мы начали это делать во втором тайме, играли раскованнее. Этого нам не хватало.

Все было хорошо, кроме завершения, не смогли открыть счет. Нам надо сохранять эту уверенность и идти дальше, – сказал главный тренер « ».

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