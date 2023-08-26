Абаскаль о судействе Шафеева: «Не могу понять, как после 23 фолов у «Ахмата» одна желтая»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Ахмат Матч ТВ Гильермо Абаскаль Рафаэль Шафеев Футбол

Гильермо Абаскаль недоволен работой судей на игре «Спартак» – «Ахмат» (0:0).

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Рафаэля Шафеева.

– Как оцените сегодняшнюю игру? Как показалось, два разных тайма.

– Безусловно, это тяжелый матч, мы подходили к игре с потерей уверенности после поражений в предыдущих встречах. Соперник, напротив, с новым тренером, у них была крупная победа, они были воодушевлены.

Понимали, что будет непросто в первом тайме. Во втором тайме команда показывала хороший футбол, мы атаковали и были близки к тому, чтобы открыть счет. К сожалению, этого не получилось, но нам нужно продолжать. Мы должны отталкиваться от первых минут второго тайма и той уверенности, которая была на этом отрезке.

Но что я не могу понять – это как после 23 фолов мы видим одну желтую карточку у соперника. Мы хотим играть – фол, начинаем разыгрывать – опять фол.

Надо отдать должное сопернику. Как я до матча говорил, это опытная команда, которая понимает, что нужно делать на поле. Сегодня это ничья, но думаю, что мы заслуживали большего.

– На второй тайм «Спартак» вышел другим. Какие слова нашли в перерыве? Что повлияло на игроков?

– Дело в уверенности. После поражений игроки должны иметь свободу, не торопиться на поле. Мы начали это делать во втором тайме, играли раскованнее. Этого нам не хватало.

Все было хорошо, кроме завершения, не смогли открыть счет. Нам надо сохранять эту уверенность и идти дальше, – сказал главный тренер «Спартака».

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62 комментария

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Serzhique
То есть он обвиняет Ахмат, что они играли так же, как Спартак с Зенитом?
+68
-14
+54
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Sp1Ls
Так карточки же ломают игру? Вот и не показывали.)
+55
-7
+48
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Кузбасс
Судья, на мой взгляд, действительно мог бы строже реагировать на фолы Ахмата.
Но тогда и Умярова нужно было удалить по второй желтой.
А так - снова отвратительная игра. И не судья тому виной.
+35
-2
+33
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fil_spb
Ну в прошлом матче у Спартака было 17 фолов и та же 1 ЖК, с которой Абаскаль смешно и упорно спорил. В Абаскаля реально Зарема вселилась, что ни комментарий, то бред, глупость и вранье.
+30
-6
+24
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ТрактоПоктер
Всё!
Абаскаль обратился в настоящего спартача)
+15
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+13
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ЗЕНИТ65
Ответ Не уверен!!
Захват руками - это тоже не жёлтая? Даже эту жёлтую судья вроде не собирался давать
Бросок через плечо(Рябчук) это какая?
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Циник Петербургский
Ответ fil_spb
Ну в прошлом матче у Спартака было 17 фолов и та же 1 ЖК, с которой Абаскаль смешно и упорно спорил. В Абаскаля реально Зарема вселилась, что ни комментарий, то бред, глупость и вранье.
Думаете, имел место укус в шею?
+8
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bellyashe
ясно, короче) Абаскалю потребовался год, чтобы полностью прописаться знаменитым спартаковским духом
+6
-1
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Игорь Новиков
Ответ Евгений Сопин
Где можно то? Карась не церемонился и по судейски он был прав, а этот позволял всë и в огромном количестве
Речь не про Карсая была, а про тактику Спартака - ему, мол, можно играть в такой манере, а как против него - сразу нытье.
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Евгений Сопин
Ответ Игорь Новиков
Спартаку можно. Понимать надо))
Где можно то? Карась не церемонился и по судейски он был прав, а этот позволял всë и в огромном количестве
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do6pblu ex
Ответ Оригинальный Ник
Спартак не играл грязно и фолил в рамках правил, а Ахмат костоломил с первой минуты
Фолил в рамках правил. Оригинально
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eao79rus
Судья учёл пожелания Спартака и изо всех сил пытался не сломать игру жёлтыми карточками, бгг
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Senchas
Ответ Оригинальный Ник
Спартак не играл грязно и фолил в рамках правил, а Ахмат костоломил с первой минуты
"фолил в рамках правил" - это, простите, как?))
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The Sun
совсем поплыл, уже сам себе противоречит
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schwein
Ответ arspurs9
Ну после матча с Зенитом питерские школьники орали, что: «Нельзя бить по ногам бразильцев, Спартак мерзко играл, только и фолили!» Сейчас другое?)
Нет, не другое. Бить по ногам все ещё нельзя, а чай традиционно грубая команда.
Но жалобы на 1 жёлтую после 23 фолов от тренера, чей игрок получил жёлтую после скольки, 8ми фолов против 0 фолов у соперника, ну это дно, надо признать.
+4
-1
+3
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Игорь Новиков
Ответ Serzhique
То есть он обвиняет Ахмат, что они играли так же, как Спартак с Зенитом?
Спартаку можно. Понимать надо))
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MstAndreev
Сами же просили не ломать игру карточками. Вот)
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Циник Петербургский
#ненытики )))
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fil_spb
Ответ Не уверен!!
Захват руками - это тоже не жёлтая? Даже эту жёлтую судья вроде не собирался давать
Умышленный пинок по ноге, который был у Умярова это тоже желтая, т.е. удаление для Умярова, уже имевшего 1 ЖК. Но судья не показал. Нет причин для кб быть недовольными судейством. Но тогда кб не были бы кб, без недовольства и претензий то
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Shock In
Ответ Serzhique
То есть он обвиняет Ахмат, что они играли так же, как Спартак с Зенитом?
Ну смотри, с Зенитом, судя по статистике спортса, 19 нарушений и одна жёлтая невероятной степени убийственности. Сегодня 23 нарушения у соперника и всего одна жалкая жёлтая. Вот эта разница в четыре фола - и есть та тонкая черта, отличающая разрешённый план на агрессию от жёсткого костоломства.
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Иван Афонин
Найди проблему в себе
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Илья саров
Абаскаль уже начинает подбешивать.
Почему просто нельзя признавать свои ошибки как это например делал Каррера или Тедеско?
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romanisti89
а понять почему после 16 ударов у Спартака 0 голов не хочет?
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unreality
Ответ fil_spb
Ну в прошлом матче у Спартака было 17 фолов и та же 1 ЖК, с которой Абаскаль смешно и упорно спорил. В Абаскаля реально Зарема вселилась, что ни комментарий, то бред, глупость и вранье.
А чего ему ещё делать? Он сам уже понимает, что ну не тренер он, не тянет. Это же прекрасно видно по тому как он мечется туда сюда. Вот и истерит и несёт бред.. Больше ведь ничего ему не остаётся.
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Unnamed80
Ответ ТрактоПоктер
Всё! Абаскаль обратился в настоящего спартача)
Борщ начал действовать
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