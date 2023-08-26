Салах после игры с «Ньюкаслом» улетит на медосмотр для «Аль-Иттихада» (KSA Sport)

Матч против «Ньюкасла» станет для Мохамеда Салаха последним за «Ливерпуль».

Как утверждает KSA Sport, спортивный канал телевизионной сети Saudi Sports Company, после игры, назначенной на 27 августа, вингер улетит в Дубай, где пройдет медосмотр перед трансфером в « ».

Сообщалось, что египтянин уведомил мерсисайдцев о желании перейти в клуб из чемпионата Саудовской Аравии. « » может выручить свыше 100 млн долларов.

Со статистикой можно ознакомиться здесь.

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