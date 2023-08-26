Салах после игры с «Ньюкаслом» улетит на медосмотр для «Аль-Иттихада» (KSA Sport)
Матч против «Ньюкасла» станет для Мохамеда Салаха последним за «Ливерпуль».
Как утверждает KSA Sport, спортивный канал телевизионной сети Saudi Sports Company, после игры, назначенной на 27 августа, вингер улетит в Дубай, где пройдет медосмотр перед трансфером в «Аль-Иттихад».
Сообщалось, что египтянин уведомил мерсисайдцев о желании перейти в клуб из чемпионата Саудовской Аравии. «Ливерпуль» может выручить свыше 100 млн долларов.
Со статистикой Салаха можно ознакомиться здесь.
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Блин, иногда перед тем как такое написать, лучше подумать) Сорян, без негатива)
Юрген: Но это ветка.:(((((