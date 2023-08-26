Салах после игры с «Ньюкаслом» улетит на медосмотр для «Аль-Иттихада» (KSA Sport)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах Футбол

Матч против «Ньюкасла» станет для Мохамеда Салаха последним за «Ливерпуль».

Как утверждает KSA Sport, спортивный канал телевизионной сети Saudi Sports Company, после игры, назначенной на 27 августа, вингер улетит в Дубай, где пройдет медосмотр перед трансфером в «Аль-Иттихад».

Сообщалось, что египтянин уведомил мерсисайдцев о желании перейти в клуб из чемпионата Саудовской Аравии. «Ливерпуль» может выручить свыше 100 млн долларов.

Со статистикой Салаха можно ознакомиться здесь.

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78 комментариев

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Xabi Alonso78
Клопп: Салах не продается!
+57
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+50
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Акира_1
Ответ Xabi Alonso78
Клопп: Салах не продается!
Клопп: рад сообщить о трансфере Кайседо.
+43
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rigobersong
Ответ КобеКириленко
Все верно уже во второй половине прошлого сезона было видно,что Салах начал сдавать. За такие деньги зимой можно хорошую замену найти. Салаху ещё лучше,в Ливерпуле все выиграл,побил много рекордов и взял кучу наград,стал живой легендой а сейчас хорошо заработает на старость в святом для мусульман месте.
Сдавший Салах > 95% атакующих игроков в мире. Он и сейчас топ, жаль что в таком возрасте покидает Ливерпуль, еще пару лет мог спокойно играть, заменить его в Ливерпуле на данный момент просто нереально:) Но и по сути последний из великого трио уходит:)
+33
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Максим Максимов
Ответ Роман Шаров
Азар без работы сидит 😀🤣😀, даже не могу вспомнить кого можно купить на место МО! может Хвича, Лаутаро, Леао, Коло ? кто сейчас на слуху?
ты перечислил лв и фрв, харош)
+17
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+17
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Stewee
Ответ Xabi Alonso78
Клопп: Салах не продается!
Из Клоппа владельцы уже совсем лоха сделали. Жаль дядьку(
+16
-1
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КобеКириленко
Все верно уже во второй половине прошлого сезона было видно,что Салах начал сдавать. За такие деньги зимой можно хорошую замену найти. Салаху ещё лучше,в Ливерпуле все выиграл,побил много рекордов и взял кучу наград,стал живой легендой а сейчас хорошо заработает на старость в святом для мусульман месте.
+17
-6
+11
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Алексей Пославский
Арабы футбол просто в хвост и в гриву))
+7
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Роман Шаров
Азар без работы сидит 😀🤣😀, даже не могу вспомнить кого можно купить на место МО! может Хвича, Лаутаро, Леао, Коло ? кто сейчас на слуху?
+7
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Голубая Эскадра
Не могу представить без Салаха нынешний Ливерпуль…
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Potomok Budulaya
Ответ Голубая Эскадра
Не могу представить без Салаха нынешний Ливерпуль…
я тоже без Дрогба не мог представить раньше Челси ,привыкнешь .
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Potomok Budulaya
Салаха можно и нужно понять, он отдал всего себя для Ливерпуля, как бы там ни было ,он реально легенда этого клуба ,да и уйдёт не за три копейки.
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rigobersong
Ответ AF007
Норм. Криштик мимо топ-3 практически уже официально
Кринж подбирал игроков под себя, что бы не мешали шакалить статистику:)
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Fazy10
Ливер по косточкам разобрали , нужна перестройка опять
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Stewee
Ответ КобеКириленко
Все верно уже во второй половине прошлого сезона было видно,что Салах начал сдавать. За такие деньги зимой можно хорошую замену найти. Салаху ещё лучше,в Ливерпуле все выиграл,побил много рекордов и взял кучу наград,стал живой легендой а сейчас хорошо заработает на старость в святом для мусульман месте.
Кем его заменит Ливерпуль за пару дней до закрытия окна?) Там Доак что ли будет справа бегать?) Или Гакпо, который на позиции вингера ощутимо сдает? А может быть Нуньеса туда воткнем, почему бы и нет?))

Блин, иногда перед тем как такое написать, лучше подумать) Сорян, без негатива)
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Владимир Владимирович
Ответ King_X
Вот даже и непонятно, кого можно купить Пусть и 100млн получат Тем более, если Коло-Муани в ПСЖ переходит
В том то и дело, что некого покупать, чтобы как Салах гарантировано набирал 30-40 очков за сезон. Не знаю даже кого им купить… Кокорин? - но Александр к ним не поедет
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Alex Legend
Ответ Этот Райола хочет денег
Вот арабы конечно серьезно взялись за дело. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу, множество зеленых, коль желаешь, в зарплату положу!)
Можно подумать в Англию ехали не за баблом
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Максим Черкашин
Юрген, твоя задача попасть в топ четыре. Вот деньги на трансферы.
Юрген: Но это ветка.:(((((
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udiekemen
Ну обидно за Клоппа, но деньги везде рулят
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Человек1991
Ответ Владимир Владимирович
Тогда Ливерпуль точно отпадает в борьбе за титул. Салах свои 30 очков по системе гол плюс пас наберёт спокойно, опытный игрок апл который по нынешним меркам в отличном возрасте, вон Бенз в свои 35 лет выиграл золотой мяч. А условный Коло Муани за эти же деньги неизвестно как себя проявит, будет очередной тёмной лошадкой , ведь пока что Диас и Нуньес вложенное не оправдывают. Нужно Салаха оставлять и не изобретать велосипед. Для мотивации Мо, повысить зарплату символично лямов на 5 , и бонус 5 лямов если забьет 25 голов за сезон . Нельзя своего легенду , не побоюсь этого слова, отпускать вот так просто.
Какие 5 лимонов ?)) если он уже спит и видит 100 лимонов ))
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az za
да уж, ну и новости.... надеюсь, Клопп не психанет
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Liverpool_YNWA
Ответ Роман Шаров
Азар без работы сидит 😀🤣😀, даже не могу вспомнить кого можно купить на место МО! может Хвича, Лаутаро, Леао, Коло ? кто сейчас на слуху?
Коло и Лаутаро центральные, Хвича и Леау левые - Эден Азар и Бен Док норм вариант ))
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Роман
Ответ Xabi Alonso78
Клопп: Салах не продается!
Какой же Клопп уверенный
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Серик Токов
Ответ Xabi Alonso78
Клопп: Салах не продается!
Салах уже не праймовый
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Интеллигентный колхозник
Ответ Роман Шаров
Азар без работы сидит 😀🤣😀, даже не могу вспомнить кого можно купить на место МО! может Хвича, Лаутаро, Леао, Коло ? кто сейчас на слуху?
Не подсказывай саудитам)
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TravenS
Ответ King_X
Вот даже и непонятно, кого можно купить Пусть и 100млн получат Тем более, если Коло-Муани в ПСЖ переходит
Бакаева
+3
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