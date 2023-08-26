Роман Ротенберг: «Огромная благодарность «Газпрому» и Миллеру – их помощь и поддержка позволяют СКА развиваться, усиливать состав, становиться лучше год от года»
Роман Ротенберг поблагодарил «Газпром» после победы СКА на турнире имени Пучкова.
СКА сегодня стал победителем турнира, обыграв «Северсталь» (4:2) в решающем матче.
«Приятно начинать сезон с трофеем 🏆.
Вдвойне приятно, что мы выиграли домашний турнир имени Николая Георгиевича Пучкова – настоящей легенды нашего клуба.
Благодарю всех ребят за полную самоотдачу, волевые победы и борьбу от начала и до конца. Большое спасибо нашим болельщикам, которые уже в августе заполняют трибуны и создают невероятную атмосферу.
Огромная благодарность ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру – их помощь и поддержка позволяют нам развиваться, усиливать состав, становиться лучше год от года.
Уверен, впереди у нас еще более значимые победы, которые мы подкрепим красивой и зрелищной игрой. Всех с трофеем и работаем дальше», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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