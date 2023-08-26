Роман Ротенберг: «Огромная благодарность «Газпрому» и Миллеру – их помощь и поддержка позволяют СКА развиваться, усиливать состав, становиться лучше год от года»

Теги Северсталь СКА контрольные матчи Газпром Алексей Миллер КХЛ Турнир имени Пучкова Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поблагодарил «Газпром» после победы СКА на турнире имени Пучкова.

СКА сегодня стал победителем турнира, обыграв «Северсталь» (4:2) в решающем матче.

«Приятно начинать сезон с трофеем 🏆.

Вдвойне приятно, что мы выиграли домашний турнир имени Николая Георгиевича Пучкова – настоящей легенды нашего клуба.

Благодарю всех ребят за полную самоотдачу, волевые победы и борьбу от начала и до конца. Большое спасибо нашим болельщикам, которые уже в августе заполняют трибуны и создают невероятную атмосферу.

Огромная благодарность ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру – их помощь и поддержка позволяют нам развиваться, усиливать состав, становиться лучше год от года.

Уверен, впереди у нас еще более значимые победы, которые мы подкрепим красивой и зрелищной игрой. Всех с трофеем и работаем дальше», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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18 комментариев

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Lavochkin12
какой же он одновременно смешной и омерзительный
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Кирилл Дубасов
Лучше бы СКА становился если бы тебя там не было
+9
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Старый, добрый
В этой новости мерзко абсолютно всё. Каждое предложение, слово, буква. Даже знаки препинания, даже пробелы.
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Strannix
*******!
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Костя Кот
и отлетать в полуфинале каждый год. спасибо
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lenson
из Газпрома финансируют игрушки Роме, стыд
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Роман
Противно
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undermail@mail.ru
Лучше бы деньги направили на бесплатные спортивные секции детям, а не на вот это… с Жозе
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barbarian1991
Перстень, срочно перстень!!!
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karlsson27
я плакалъ
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Олег Ивакин
Мюллер помогает обходить потолок зарплат.
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Костя Кот
я не знаю более омерзительного персонажа. даже в кино
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filippa
CyKA
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BlackJet
терпеливый российский народ нужно благодарить
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Pb-SE
Спасибо Ротенбергу за то, что живем в самом благополучном и безопасном государстве.
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Anton Ilchenko
Ответ undermail@mail.ru
Лучше бы деньги направили на бесплатные спортивные секции детям, а не на вот это… с Жозе
Поправочка, Йозе
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