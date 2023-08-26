21-летний хавбек «Сельты» Вейга перешел в «Аль-Ахли». Им интересовались «Барса», «Сити», «ПСЖ», «Челси»
Хавбек «Сельты» Габриэль Вейга перешел в «Аль-Ахли».
Об этом объявил галисийский клуб.
Ранее сообщалось, что 21-летним Вейгой интересуются «Барселона», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Наполи» «Ливерпуль» и«Челси».
В прошлом сезоне Вейга забил 11 голов и сделал три результативные передачи в 36 матчах Ла Лиги.
Полную статистику центрального полузащитника можно найти здесь.
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