21-летний хавбек «Сельты» Вейга перешел в «Аль-Ахли». Им интересовались «Барса», «Сити», «ПСЖ», «Челси»

Хавбек «Сельты» Габриэль Вейга перешел в «Аль-Ахли».

Об этом объявил галисийский клуб.

Ранее сообщалось, что 21-летним интересуются «Барселона», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Наполи» «Ливерпуль» и«Челси».

В прошлом сезоне Вейга забил 11 голов и сделал три результативные передачи в 36 матчах .

Полную статистику центрального полузащитника можно найти здесь.

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