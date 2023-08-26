21-летний хавбек «Сельты» Вейга перешел в «Аль-Ахли». Им интересовались «Барса», «Сити», «ПСЖ», «Челси»

Теги Сельта Ла Лига трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Габриэль Вейга Футбол

Хавбек «Сельты» Габриэль Вейга перешел в «Аль-Ахли».

Об этом объявил галисийский клуб. 

Ранее сообщалось, что 21-летним Вейгой интересуются «Барселона», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Наполи» «Ливерпуль» и«Челси». 

В прошлом сезоне Вейга забил 11 голов и сделал три результативные передачи в 36 матчах Ла Лиги.

Полную статистику центрального полузащитника можно найти здесь.

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57 комментариев

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Uragan Boy
я от всего этого Аль усталь..
+72
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+70
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Tiestorzn17
Как в 21 год можно не иметь спортивных амбиций?! С игроками 30+ вопросов нет, но этот удивил.
+64
-16
+48
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Утя Ваткин
Да это он в знак протеста. Не будет играть в Испании пока Рубиалес у руля.
+46
-6
+40
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Stewart D.
Ответ Акира_1
Ну, во-первых, он может через пару сезонов назад вернуться с заработков. Во-вторых, не всем вообще эти амбиции нужны, сколько игроков предпочитают деньги. В-третьих, никто из топ клубов никаких предложений очевидно и не делал, иначе бы он выбрал клуб из Англии и Испании.
по третьему - это тебе лично кто то так доложил ?)
+35
-3
+32
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Пепси пеналдувич
Вот это уже позорище…
+16
-3
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Акира_1
Ответ Tiestorzn17
Как в 21 год можно не иметь спортивных амбиций?! С игроками 30+ вопросов нет, но этот удивил.
Ну, во-первых, он может через пару сезонов назад вернуться с заработков. Во-вторых, не всем вообще эти амбиции нужны, сколько игроков предпочитают деньги. В-третьих, никто из топ клубов никаких предложений очевидно и не делал, иначе бы он выбрал клуб из Англии и Испании.
+23
-14
+9
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Иван Лапин
Ответ Uragan Boy
я от всего этого Аль усталь..
это только начало
+7
0
+7
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Stewart D.
Ответ Vićtor Diaź
За пару лет заработает бабок на всю жизнь вперёд. А потом спокойно вернётся в Испанию и будет играть в своё удовольствие
вопрос только где он пригодится после чемпионата водокачки
+11
-5
+6
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Очевидное невероятное
👎 🦨 👎
+6
-3
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Vićtor Diaź
За пару лет заработает бабок на всю жизнь вперёд. А потом спокойно вернётся в Испанию и будет играть в своё удовольствие
+8
-5
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mancity111
Ответ Stewart D.
вопрос только где он пригодится после чемпионата водокачки
Да где угодно
+9
-6
+3
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Очевидное невероятное
Ответ Uragan Boy
я от всего этого Аль усталь..
)))
+4
-1
+3
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Leon Betov
Так скоро все топы окажутся в верблюжьей лиге, и кое-кому придётся переобуваться
+3
-1
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Andrey Ashhabadskiy
Типа творят добро что-ли?
+3
-1
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ VERBLYUD
Нужно узнать сколько он будет там получать. Если меньше 20 миллионов, то он реально глупец.
учитывая сколько платят известным возрастным футболистам, 20 млн. там боллбой получать должен 😅😅
+2
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Сергей Кудинов
Ответ Uragan Boy
я от всего этого Аль усталь..
точно скоро в Европе играть некому будет
+2
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crazy_elky
Ответ Uragan Boy
я от всего этого Аль усталь..
Аль Дох Ни немного, брат
+2
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Uragan Boy
Ответ crazy_elky
Аль Дох Ни немного, брат
😉))ок +
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Vićtor Diaź
Ответ Stewart D.
вопрос только где он пригодится после чемпионата водокачки
А где пригодился Витсель, Карраско? Не напомнишь?
+4
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Uragan Boy
Ответ Сергей Кудинов
точно скоро в Европе играть некому будет
все к этому идёт быстрым темпом
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belikovda.90
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Чемпионат бедуинов будет интереснее, чем Ла Лига
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Enchanter WIZZARD
Криш стал катализатором прокачки лиги.
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Ollagir
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Аль.... Аль..... Аль.... бесит уже этот аль
Пачино
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SaH4r.
Ответ Акира_1
Ну, во-первых, он может через пару сезонов назад вернуться с заработков. Во-вторых, не всем вообще эти амбиции нужны, сколько игроков предпочитают деньги. В-третьих, никто из топ клубов никаких предложений очевидно и не делал, иначе бы он выбрал клуб из Англии и Испании.
Наполи почти договорился с ним, Романо даже here we go делал)
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Дзмітрый Фарботка
Удачи выйти на новый уровень
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