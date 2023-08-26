«Рома» предложила 4 млн евро за аренду Лукаку, «Челси» хочет 7 млн. Стороны настроены оптимистично
«Челси» и «Рома» оптимистично настроены относительно аренды Ромелу Лукаку.
Как пишет бельгийский журналист Саша Тавольери, сейчас клубы ведут переговоры о стоимости аренды. «Челси» хочет получить 7 миллиона евро, «Рома» предложила лишь 4 миллиона.
Стороны уже договорились о том, кто будет выплачивать Лукаку зарплату. Условия личного контракта не станут проблемы.
У клубов присутствует оптимизм относительно того, что сделку удастся осуществить. Сейчас Лукаку находится в Бельгии, он ожидает окончательного решения со стороны клубов.
Статистику 30-летнего форварда можно найти здесь.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
После Моура не вижу проблемы прийти другому тренеру и что-то строить, а после Сарри в Лацио с его догмой и треугольниками переучивать команду целую вечность.
в обоих случаях ходы челси (если слухи верны) были вполне себе обоснованы с точки зрения ведения бизнеса. как и сейчас, оставшись у разбитого лукаку, пытаться спихнуть это тело хоть за еду.
И вопрос: какого бы Луакау подписал Интер? Образца апреля-мая или всего остального прошлого года?