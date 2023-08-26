«Рома» предложила 4 млн евро за аренду Лукаку, «Челси» хочет 7 млн. Стороны настроены оптимистично

Теги Рома Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку деньги Футбол

«Челси» и «Рома» оптимистично настроены относительно аренды Ромелу Лукаку.

Как пишет бельгийский журналист Саша Тавольери, сейчас клубы ведут переговоры о стоимости аренды. «Челси» хочет получить 7 миллиона евро, «Рома» предложила лишь 4 миллиона.

Стороны уже договорились о том, кто будет выплачивать Лукаку зарплату. Условия личного контракта не станут проблемы.

У клубов присутствует оптимизм относительно того, что сделку удастся осуществить. Сейчас Лукаку находится в Бельгии, он ожидает окончательного решения со стороны клубов.

Статистику 30-летнего форварда можно найти здесь.

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26 комментариев

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мс-мешок
Конте сменит Мауриньо и Ромелу в шоколаде
+11
-2
+9
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Александр Колосов
Лукаку и Моур? Ну да, ну да
+8
-1
+7
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DolJun
Ответ Семён Жуйло
Вот Челси мастера торговли.... Интер изначально предлагал гораздо лучшие условия аренды, но нет, мы заставим вас раскошелиться, мы гордые и сильные, мы победители. Победили...
ну так интер в итоге лукаку и не получит. разве это не всегда так работает, что для одних одни условия - для других могут быть другие? к примеру мандингос рассказывал о любви к интеру - очевидно что пока он придерживался этой позиции - можно было давить и на него, и на интер. сейчас же берут то, что есть
+10
-5
+5
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ya_za_ac_milan
Моуриньо собрал отряд Самоубийц. Он всегда с такими бед боями добивался успехов. Я думаю выиграть Серию А не получится - не хватит стабильности. Но зацепить Кубок Италии, Лигу Конференций или Лигу Европы вполне смогут. Жаль Рома так долго сотрудничает с Жозе- пока Лацио поступательно развивается, работает на будущее,довольно интересный и долгосрочный проект строит, Рома тратит деньги и живёт одним днём. После Жозе одна выжженная земля останется.
+5
-1
+4
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Семён Жуйло
Ответ DolJun
ну так интер в итоге лукаку и не получит. разве это не всегда так работает, что для одних одни условия - для других могут быть другие? к примеру мандингос рассказывал о любви к интеру - очевидно что пока он придерживался этой позиции - можно было давить и на него, и на интер. сейчас же берут то, что есть
Не получит - и слава богу. Я и не об этом.
+3
0
+3
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Семён Жуйло
Вот Челси мастера торговли.... Интер изначально предлагал гораздо лучшие условия аренды, но нет, мы заставим вас раскошелиться, мы гордые и сильные, мы победители. Победили...
+4
-2
+2
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FEF2
тут все понятно. Игры нет голов нет и Моур выпускает мощного столба, может с навеса что залетит.
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ДедаДома.нет
Ответ Leatherass
Какие именно деньги Рома тратит? Практически все трансферы или бесплатно или аренда, при этом удалось зацепить качественных игроков, которых потом можно будет выкупить. После Моура не вижу проблемы прийти другому тренеру и что-то строить, а после Сарри в Лацио с его догмой и треугольниками переучивать команду целую вечность.
Забей он завидует.
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ДедаДома.нет
Ответ ya_za_ac_milan
Моуриньо собрал отряд Самоубийц. Он всегда с такими бед боями добивался успехов. Я думаю выиграть Серию А не получится - не хватит стабильности. Но зацепить Кубок Италии, Лигу Конференций или Лигу Европы вполне смогут. Жаль Рома так долго сотрудничает с Жозе- пока Лацио поступательно развивается, работает на будущее,довольно интересный и долгосрочный проект строит, Рома тратит деньги и живёт одним днём. После Жозе одна выжженная земля останется.
Это кто сейчас бед бой !?)))
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Leatherass
Ответ ya_za_ac_milan
Моуриньо собрал отряд Самоубийц. Он всегда с такими бед боями добивался успехов. Я думаю выиграть Серию А не получится - не хватит стабильности. Но зацепить Кубок Италии, Лигу Конференций или Лигу Европы вполне смогут. Жаль Рома так долго сотрудничает с Жозе- пока Лацио поступательно развивается, работает на будущее,довольно интересный и долгосрочный проект строит, Рома тратит деньги и живёт одним днём. После Жозе одна выжженная земля останется.
Какие именно деньги Рома тратит? Практически все трансферы или бесплатно или аренда, при этом удалось зацепить качественных игроков, которых потом можно будет выкупить.
После Моура не вижу проблемы прийти другому тренеру и что-то строить, а после Сарри в Лацио с его догмой и треугольниками переучивать команду целую вечность.
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DolJun
Ответ Самозанятый
Когда за ржавую битую копейку предлагают миллион, надо соглашаться, а не искать другие предложения с умным видом. Тем и отличается качественный менеджмент от менеджмента Челси. Если предложили хорошие, выбивающиеся из рынка условия, то вероятнее всего это стечение обстоятельств, а не тенденция повышения спроса на ржавые копейки. Остается еще надежда на саудитов, но ведь и они не переплачивают за трансферы особо.
бредовая аналогия, учитывая что у челси были все шансы заключить сделку с интером на своих условиях, впрочем как и с тем же брайтоном по кайседо. просто сыграли два фактора, абсолютно не читаемые изначально: лукаку выбесит интер (клуб, которому он клялся в любви) и ливерпуль предложит 110 лям за кайседо (клуб, который за лавию на трех копейках пытался сэкономить).
в обоих случаях ходы челси (если слухи верны) были вполне себе обоснованы с точки зрения ведения бизнеса. как и сейчас, оставшись у разбитого лукаку, пытаться спихнуть это тело хоть за еду.
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Самозанятый
Ответ DolJun
получили-бы - в каком случае? разве не интерес лукаку к ювентусу обрубил этот конец? или и тут боули в чем-то виноват?))
Когда за ржавую битую копейку предлагают миллион, надо соглашаться, а не искать другие предложения с умным видом. Тем и отличается качественный менеджмент от менеджмента Челси. Если предложили хорошие, выбивающиеся из рынка условия, то вероятнее всего это стечение обстоятельств, а не тенденция повышения спроса на ржавые копейки. Остается еще надежда на саудитов, но ведь и они не переплачивают за трансферы особо.
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giant
Ответ Batt Monner
И как же укомплектовали? Дед с гадким характером Арнаутович и не понимающий что делать Тюрам за 6 лямов в год чистыми, который в первой игре был так плох, что возникли ассоциации с Корреа? Куда Лукаку до этих суперзвезд
Тюраму многие спортивные журналисты поставили высокую оценку за кучу проделанной черновой работы...но Вам виднее - не забил в первом туре - значит плох. Другое дело Лукаку в прошлом году, который играть начал....к апрелю. А Арнаутович Вас ещё удивит (имею в виду отношение/ожидания - результат). Я предполагаю может быть что-то на подобии Джеко.
И вопрос: какого бы Луакау подписал Интер? Образца апреля-мая или всего остального прошлого года?
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DolJun
Ответ Vlados 86
Интер был согласен на аренду с обязательным выкупом. Потом уже всплыла вся эта история с Ювентусом. Рома выкупать не будет, даже зп в полном объёме не потянут.
не было там обязательства, иначе бы отдали
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Batt Monner
Ответ giant
Ну не получит Интер Лукаку и не получит. Уже укомплектовали нападение. Здесь другой вопрос - что получт Челси? 5-6 млн за аренду и следующим летом постаревшего на год Лукаку назад? Из-за этого в начале лета себя в грудь били показывая принципы?
И как же укомплектовали? Дед с гадким характером Арнаутович и не понимающий что делать Тюрам за 6 лямов в год чистыми, который в первой игре был так плох, что возникли ассоциации с Корреа? Куда Лукаку до этих суперзвезд
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Batt Monner
Ответ Eden Hazard
Платить в Роме будут всю зарплату. А переход Лукаку сам заруинил параллельными переговорами. Челси - да, молодцы, что хоть как то после всего что было сбагривают редкостного мудака с конской зарплатой.
Молодцы? Давно могли Интеру отдать в аренду, Интер может и зарплату платить больше, и денег заплатить Челси. Но нет, оказались жадинами и в итоге Рома куда меньше стоимости Лукаку возместит. У Челси в принципе невероятно неадекватный менеджмент
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Eden Hazard
Ответ Vlados 86
Гениальный менеджмент Челси. Получили бы 30 лямов за Лукаку (+ какие-то бонусы), вместо этого получат 4 + ещё и часть з/п платить придётся. А через год этот большой чемодан без ручки снова вернётся, с 2-мя годами контракта и в такой форме, что даже в СА он будет никому не нужен.
Платить в Роме будут всю зарплату. А переход Лукаку сам заруинил параллельными переговорами. Челси - да, молодцы, что хоть как то после всего что было сбагривают редкостного мудака с конской зарплатой.
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giant
Ответ DolJun
ну так интер в итоге лукаку и не получит. разве это не всегда так работает, что для одних одни условия - для других могут быть другие? к примеру мандингос рассказывал о любви к интеру - очевидно что пока он придерживался этой позиции - можно было давить и на него, и на интер. сейчас же берут то, что есть
Ну не получит Интер Лукаку и не получит. Уже укомплектовали нападение. Здесь другой вопрос - что получт Челси? 5-6 млн за аренду и следующим летом постаревшего на год Лукаку назад? Из-за этого в начале лета себя в грудь били показывая принципы?
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DolJun
Ответ Vlados 86
Гениальный менеджмент Челси. Получили бы 30 лямов за Лукаку (+ какие-то бонусы), вместо этого получат 4 + ещё и часть з/п платить придётся. А через год этот большой чемодан без ручки снова вернётся, с 2-мя годами контракта и в такой форме, что даже в СА он будет никому не нужен.
получили-бы - в каком случае? разве не интерес лукаку к ювентусу обрубил этот конец? или и тут боули в чем-то виноват?))
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Momos
Ну и цены! Лукаку конечно молод, силен и вынослив, но такие деньги - это перебор. В былые времена ему бы красная цена была 20 фунтов
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Yan4ester
они же Азмуна взяли . куда им ещё Лукаку?
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Born is the King
Надо было додавить Лукаку на трансфер только в Аравию. У Лукаки контракт, если бы не принял сидел в в u21
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Плевал я
Пинают лукаку, туда сюда. Интересно где окажется
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