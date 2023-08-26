«Рома» предложила 4 млн евро за аренду Лукаку, «Челси» хочет 7 млн. Стороны настроены оптимистично

«Челси» и «Рома» оптимистично настроены относительно аренды Ромелу Лукаку.

Как пишет бельгийский журналист Саша Тавольери, сейчас клубы ведут переговоры о стоимости аренды. « » хочет получить 7 миллиона евро, « » предложила лишь 4 миллиона.

Стороны уже договорились о том, кто будет выплачивать Лукаку зарплату. Условия личного контракта не станут проблемы.

У клубов присутствует оптимизм относительно того, что сделку удастся осуществить. Сейчас Лукаку находится в Бельгии, он ожидает окончательного решения со стороны клубов.

Статистику 30-летнего форварда можно найти здесь.

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