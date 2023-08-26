Сборная России по регби-7 победила ЮАР на турнире в Москве. Три предыдущих матча россияне выиграли с общим счетом 157:0

Теги регби-7 сборная ЮАР (регби-7) сборная России (регби-7) сборная Шри-Ланки Регби

Сборная России по регби-7 обыграла ЮАР со счетом 19:12.

Встреча прошла в Москве в рамках чемпионата Международного военного спорта (CISM).

Россия набрала 12 очков после четырех матчей и стала победителем турнира.

Всех предыдущих соперников команда обыграла с общим счетом 157:0, в частности Бангладеш (50:0), Шри-Ланку (43:0) и Беларусь (64:0).

Второе место в турнирной таблице заняла ЮАР, третье – Шри-Ланка.

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16 комментариев

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Григ77
гениальный успех сборной России !!!
этот успех надо увековечить поставив мраморную плиту на Красной площади !!!
+15
-2
+13
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HRYNDEL
Теперь ждём побед на Межгалактическом турнире в Васюках!!!
+9
-2
+7
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dimonivanov
Странно. ЮАР ведь большая держава в регби, военные тоже должны быть на уровне у них. Или регби 7 это настолько другой спорт?
+7
-2
+5
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арап Петра Великого
Ответ Григ77
гениальный успех сборной России !!! этот успех надо увековечить поставив мраморную плиту на Красной площади !!!
Пока не надо, вдруг они номинальными майорами окажутся..
+5
0
+5
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Dvt11396
Это прорыв или рывок?
+7
-3
+4
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Заборостроитель
Ответ Dvt11396
Это прорыв или рывок?
Это без раскачки
+3
0
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Вялый гарант
Ответ dimonivanov
Странно. ЮАР ведь большая держава в регби, военные тоже должны быть на уровне у них. Или регби 7 это настолько другой спорт?
В семерку ЮАР тоже топ сборная.Просто скорее всего приехали какие нибудь доходяги
+3
-1
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Григ77
Ответ арап Петра Великого
Пока не надо, вдруг они номинальными майорами окажутся..
так снести нам не привыкать )))
чуть что так снесем всякую плиту ))
+2
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HRYNDEL
Ответ Dvt11396
Это прорыв или рывок?
И то и то)))
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Anton Ilchenko
Ответ dimonivanov
Странно. ЮАР ведь большая держава в регби, военные тоже должны быть на уровне у них. Или регби 7 это настолько другой спорт?
По сравнению с пятнашкой, да, другой спорт. Это как американский футбол и соккер
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гилберт
Ответ dimonivanov
Странно. ЮАР ведь большая держава в регби, военные тоже должны быть на уровне у них. Или регби 7 это настолько другой спорт?
Это же не сборные играли, а то ли военные, то ли вообще какие то левые ребята. Видимо наши попросили привезти кого нибудь послабее.
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Жо-Вильфред Майе-Дорен
Кубок пяти наций, который мы заслужили
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Leha82
ужас просто....
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Александр Сачков
Ответ Dvt11396
Это прорыв или рывок?
Это матч по регби-7. Выиграли - и молодцы.
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Владислав Корженевский
Ответ dimonivanov
Странно. ЮАР ведь большая держава в регби, военные тоже должны быть на уровне у них. Или регби 7 это настолько другой спорт?
Во первых регби -15 и регби- 7 достаточно сильно между собой различаются.Во вторых ,в Россию приехал двадцатый состав возможной сборной ЮАР. А может быть даже пятидесятый .
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Алексей Куликов
Ответ dimonivanov
Странно. ЮАР ведь большая держава в регби, военные тоже должны быть на уровне у них. Или регби 7 это настолько другой спорт?
Регби 7 совершенно не похож на традиционное регби (15). Ещё есть регбилиг (регби 13) совершенно отдельный вид спорта. Игроки которые профессионально играют в один вид, в другие как правило не играют. Также как и футбол и минифутбол, вроде и там и там похожим образом бьют мяч, но различий очень много.
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