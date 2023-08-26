Сборная России по регби-7 победила ЮАР на турнире в Москве. Три предыдущих матча россияне выиграли с общим счетом 157:0

Сборная России по регби-7 обыграла ЮАР со счетом 19:12.

Встреча прошла в Москве в рамках чемпионата Международного военного спорта (CISM).

Россия набрала 12 очков после четырех матчей и стала победителем турнира.

Всех предыдущих соперников команда обыграла с общим счетом 157:0, в частности Бангладеш (50:0), Шри-Ланку (43:0) и Беларусь (64:0).

Второе место в турнирной таблице заняла ЮАР, третье – Шри-Ланка.