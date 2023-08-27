«Интер» Месси ушел с последнего места в МЛС, выиграв в первом матче Лео в лиге

Команда Лионеля Месси ушла с последнего места в МЛС.

36-летний нападающий « » дебютировал в чемпионате главной футбольной лиги США и Канады, выйдя на замену на 60-й минуте игры с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0). На 89-й аргентинец забил гол и установил окончательный счет матча.

До начала игры флоридская команда занимала последнее место в чемпионате . Но после победы, одержанной на поле «Нью-Йорк Ред Буллс», в активе «Интера» 21 очко. Команда Месси обошла « » и поднялась на предпоследнее место в Восточной конференции. Кроме того, теперь «Майами» опережает по очкам « », замыкающий таблицу Западной конференции с 19 баллами.

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