«Интер» Месси ушел с последнего места в МЛС, выиграв в первом матче Лео в лиге

Теги МЛС ФК Торонто Колорадо Рэпидс Лионель Месси Интер Майами Футбол

Команда Лионеля Месси ушла с последнего места в МЛС.

36-летний нападающий «Интер Майами» дебютировал в чемпионате главной футбольной лиги США и Канады, выйдя на замену на 60-й минуте игры с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0). На 89-й аргентинец забил гол и установил окончательный счет матча.

До начала игры флоридская команда занимала последнее место в чемпионате МЛС. Но после победы, одержанной на поле «Нью-Йорк Ред Буллс», в активе «Интера» 21 очко. Команда Месси обошла «Торонто» и поднялась на предпоследнее место в Восточной конференции. Кроме того, теперь «Майами» опережает по очкам «Колорадо», замыкающий таблицу Западной конференции с 19 баллами.

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18 комментариев

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<CRISTIANO>
Прикольно еще и то, что, когда Месси называют великим, то ставят значок "козы" 🐐, но теперь смотрю и у Роналду появился свой значок "верблюд" 🐪.
Рон долго к этому шел.🤣🤣🤣🤣
+16
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Александр Северный
пришёл, увидел, победил
прошу не сравнивать с пришёл, увидел, развалил
+15
-4
+11
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rigobersong
Добавьте уже, что Торонто с последнего места имеет в составе 2х Чемпионов Европы и одного из лучших игроков США 21 века Майкла Брэдли:) Это к пониманию о том, что там "любительский" уровень:)) А сможете сходу назвать из худшей команды бедуин шапито хотя бы одного игрока?:))
+14
-4
+10
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VERBLYUD
Ответ rigobersong
Добавьте уже, что Торонто с последнего места имеет в составе 2х Чемпионов Европы и одного из лучших игроков США 21 века Майкла Брэдли:) Это к пониманию о том, что там "любительский" уровень:)) А сможете сходу назвать из худшей команды бедуин шапито хотя бы одного игрока?:))
Про любительский уровень могут писать только некомпетентные болельщики. Там у всех 29 команд очень достойные составы, много Латиноамериканцев, известные игроки из Европы, топовые американские игроки. Смешно, когда нам тут пытаются доказать, что какие-то сбитые летчики из СА круче молодого чемпиона мира Альмады))
+10
-3
+7
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Отец Абду
Агуэро: «Я разговаривал с Лео. Я отправил ему скрин таблицы Восточной конференции и сказал: «Твоя команда отстает! Вам нужно подняться на восьмое или девятое место». Месси рассмеялся и ответил, что они должны выйти в плей-офф».

Это не предел... Месси хочет чемпионство😎
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rigobersong
Ответ VERBLYUD
Про любительский уровень могут писать только некомпетентные болельщики. Там у всех 29 команд очень достойные составы, много Латиноамериканцев, известные игроки из Европы, топовые американские игроки. Смешно, когда нам тут пытаются доказать, что какие-то сбитые летчики из СА круче молодого чемпиона мира Альмады))
А может Чемпионат Европы просто настолько слабый турнир, что его могут выигрывать Харистеасы и Загоракисы, Инсинье и Бернадески и прочие цыгане прыгающее на бровке?:)😏
+8
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rigobersong
Первый игрок МЛС в истории, который выиграет ЗМ!:)🥇🇦🇷💪
+6
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AF007
В какие моменты Роналду опасен для соперника:
а) навес с фланга
б) прострел с фланга

В какие моменты Месси опасен для соперника:
а) мяч у него в ногах

***
В какие моменты Месси безопасен для соперника:
а) навес с фланга
б) прострел с фланга

В какие моменты Роналду безопасен для соперника:
а) мяч у него в ногах
+6
-2
+4
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Максим Новиков
Будет эпично если Месси сможет затащить команду в зону плей-офф
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Алексей Подволоцкий
Если Месси реально поднимет Майами в зону плей-офф (честно признаюсь, не смотрел даже есть ли такая возможность и сколько там матчей осталось) и затем они выиграют кубок это будет просто магия.
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Максим Новиков
Ответ Алексей Подволоцкий
Если Месси реально поднимет Майами в зону плей-офф (честно признаюсь, не смотрел даже есть ли такая возможность и сколько там матчей осталось) и затем они выиграют кубок это будет просто магия.
Отстают от 9 места на 11 очков при матче в запасе. До конца сезона Интер проведёт еще 10 матчей. Если штамповать победы продолжат, то шансы есть
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rigobersong
Ветка МЛС сейчас 4я по популярности на сайте за РПЛ, АПЛ и Ла Лигой:)) Магия Месси!:))
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Air Rodman
Шансы на плейофф есть, при этом у Маяйми ещё матч-другой в запасе по сравнению с конкурентами. Главное зацепиться за плейофф, а там дело техники. В первом раунде выбивают лидера, а дальше уже само собой. Уже предчувствую, как топы будут сливать концовку регулярки, дабы не выйти в первом раунде на Маяйми :)
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Александр Опёнышев
Ответ VERBLYUD
Про любительский уровень могут писать только некомпетентные болельщики. Там у всех 29 команд очень достойные составы, много Латиноамериканцев, известные игроки из Европы, топовые американские игроки. Смешно, когда нам тут пытаются доказать, что какие-то сбитые летчики из СА круче молодого чемпиона мира Альмады))
ну и к тому же вряд ли можно назвать любительским уровнем лигу страны, которая регулярно играет на мундиалях и выходит в плей-офф
россиюшка тут ни в какое сравнение конечно
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Женя Гостев
Ответ rigobersong
Добавьте уже, что Торонто с последнего места имеет в составе 2х Чемпионов Европы и одного из лучших игроков США 21 века Майкла Брэдли:) Это к пониманию о том, что там "любительский" уровень:)) А сможете сходу назвать из худшей команды бедуин шапито хотя бы одного игрока?:))
Роналду.
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Даниил Гутин
Ответ AF007
В какие моменты Роналду опасен для соперника: а) навес с фланга б) прострел с фланга В какие моменты Месси опасен для соперника: а) мяч у него в ногах *** В какие моменты Месси безопасен для соперника: а) навес с фланга б) прострел с фланга В какие моменты Роналду безопасен для соперника: а) мяч у него в ногах
По-моему очевидно, что Роналду не Месси и Роналду не может играть как Месси, это игроки совершенно разных профилей. Но осуждать Рона за то, что он замыкатель и не может отыгрывать плеймейкера -- неправильно. Холланда ж за его игру никто не критикует. Намного уместнее сравнивать Месси с Де Брюйне или Гризманном
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