«Интер» Месси ушел с последнего места в МЛС, выиграв в первом матче Лео в лиге
Команда Лионеля Месси ушла с последнего места в МЛС.
36-летний нападающий «Интер Майами» дебютировал в чемпионате главной футбольной лиги США и Канады, выйдя на замену на 60-й минуте игры с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0). На 89-й аргентинец забил гол и установил окончательный счет матча.
До начала игры флоридская команда занимала последнее место в чемпионате МЛС. Но после победы, одержанной на поле «Нью-Йорк Ред Буллс», в активе «Интера» 21 очко. Команда Месси обошла «Торонто» и поднялась на предпоследнее место в Восточной конференции. Кроме того, теперь «Майами» опережает по очкам «Колорадо», замыкающий таблицу Западной конференции с 19 баллами.
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Рон долго к этому шел.🤣🤣🤣🤣
прошу не сравнивать с пришёл, увидел, развалил
Это не предел... Месси хочет чемпионство😎
а) навес с фланга
б) прострел с фланга
В какие моменты Месси опасен для соперника:
а) мяч у него в ногах
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В какие моменты Месси безопасен для соперника:
а) навес с фланга
б) прострел с фланга
В какие моменты Роналду безопасен для соперника:
а) мяч у него в ногах
россиюшка тут ни в какое сравнение конечно