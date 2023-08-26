Криштиану Роналду: «Саудовский чемпионат готов соперничать с самыми уважаемыми лигами мира. Хочу сделать для местного футбола все, что в моих силах»

Криштиану Роналду рассказал о перспективах чемпионата Саудовской Аравии.

«Моему счастью в Саудовской Аравии нет границ. Я высказывал это мнение в прошлом году, и мое убеждение остается непоколебимым: саудовская лига готова соперничать с самыми уважаемыми лигами мира. Возможность быть свидетелем того, как лига привлекает таких уважаемых и талантливых игроков, впечатляет.

Я от всего сердца благодарю Королевство Саудовская Аравия за его любезное гостеприимство. Восторг, который я испытываю здесь, подпитывает мою решимость сделать все, что в моих силах, для саудовского футбола.

«Аль-Наср» движется в правильном направлении, мы последовательно прогрессируем. Усилия каждого игрока увенчались замечательным матчем», – сказал Роналду после хет-трика « » в матче чемпионата Саудовской Аравии, который « » выиграл со счетом 5:0.

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