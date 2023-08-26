Криштиану Роналду: «Саудовский чемпионат готов соперничать с самыми уважаемыми лигами мира. Хочу сделать для местного футбола все, что в моих силах»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех Футбол

Криштиану Роналду рассказал о перспективах чемпионата Саудовской Аравии.

«Моему счастью в Саудовской Аравии нет границ. Я высказывал это мнение в прошлом году, и мое убеждение остается непоколебимым: саудовская лига готова соперничать с самыми уважаемыми лигами мира. Возможность быть свидетелем того, как лига привлекает таких уважаемых и талантливых игроков, впечатляет.

Я от всего сердца благодарю Королевство Саудовская Аравия за его любезное гостеприимство. Восторг, который я испытываю здесь, подпитывает мою решимость сделать все, что в моих силах, для саудовского футбола.

«Аль-Наср» движется в правильном направлении, мы последовательно прогрессируем. Усилия каждого игрока увенчались замечательным матчем», – сказал Роналду после хет-трика «Аль-Фатеху» в матче чемпионата Саудовской Аравии, который «Аль-Наср» выиграл со счетом 5:0.

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112 комментариев

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fatei4
Сыграйте с какойнибудь сельтой хотя бы для начала, чтобы показать уровень конкурентоспособности... а, стоп....
+74
-7
+67
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Silent2006
Интересно, оповещение из банка о денежном поступлении на карту пришло Роналду прямо во время интервью или чуть позже?
+45
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+38
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Константин Ботев
Ответ Silent2006
Интересно, оповещение из банка о денежном поступлении на карту пришло Роналду прямо во время интервью или чуть позже?
А в чем проблема-то?) Вы бы не стали пиарить кого-то, если бы в контракте были прописаны за это деньги, причем явно не маленькие? Все бы стали. И Месси будет, и Неймар, и все остальные. Ничего плохого тут нет.
+32
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Oleg
Ответ fatei4
Сыграйте с какойнибудь сельтой хотя бы для начала, чтобы показать уровень конкурентоспособности... а, стоп....
Или с Бенфикой)
+14
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Дзмітрый Фарботка
В саудовском чемпионате 14 из 18 команд на уровне ниже ФНЛ
+12
-2
+10
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Silent2006
Ответ Константин Ботев
А в чем проблема-то?) Вы бы не стали пиарить кого-то, если бы в контракте были прописаны за это деньги, причем явно не маленькие? Все бы стали. И Месси будет, и Неймар, и все остальные. Ничего плохого тут нет.
Проблема только в том, что он лжет. Он прекрасно знает, что ни с какими ведущими лигами мира, и даже со средними лигами мира, чемпионат пустыни конкурировать не может. Любую саудовскую команду любые более-менее адекватные европейцы/южноамериканцы размотают очень жестоко. И нет, я так лгать бы не стал. Даже за деньги можно найти настоящие плюсы, а не выдумывать несуществующие. И да, лгать - плохо.
+16
-6
+10
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Silent2006
Чуть-чуть не договорил.

Саудовская лига готова соперничать с самыми уважаемыми лигами мира ПО КОЛИЧЕСТВУ БАБЛА.
+9
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bel01
Не то, что, к примеру, донный второсортный чемпионат Португалии - добавил Криш, улыбаясь смс-ке с премией.
+6
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QWertY
Ты уже все сделал, Кришти. Своим таблом пропиарил лигу. Остальное сделают другие футболисты(я про поднятия уровня).
+26
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Oleg
Ответ Пожилой Гачист
Бенфика 2 года подряд выходила в 1/4 ЛЧ (то есть в восьмерку лучших команду Европы), причем оба раза из группы смерти (сначала с Ювентусом и Барсой, а потом с Баварией и Барселоной). Это слабая команда по твоему? Пишешь так как будто это ГазМяс какой-то
Сельта?)))
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Appa
Ответ Стахович
Как там,Хааг и Пернандеш разрывают всех?Бгг
Ладно фаны Криша ненавидят Хага, за то, что выпнул его из клуба.. А Фернандеша за что? В одной сборной, плохих отношений не имеют. Или из-за того, что украл гол волосами на чм?)
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6tspey7tb5
Сегодня попалась фотка раздевалки принимающей стороны. Это был топ уровень как в апл
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Кулёс
Что он несет?)
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Hella black
Ответ qiqe
Комментарий удален модератором
Он не клоун 🤡 он отрабатывает деньги Шейхов ! Если ему скажут сидеть он сядет,скажут напиши,напишет.
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Ruslen
Как забьет пару мячей в верблюжьей лиге, начинаются великие речи
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Стопы Зайона
Ответ arspurs9
Составы Реала или Сити стоят практически как состав всей лиги СА, так себе сравнение)
Ну так фрукт же завалил, что верблюжья лига готова соперничать. Так почему нет ?
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Михаил Мочалов
Напоминает Дзюбу, как игра не идёт, раскидывает людей, топает ногами, жёстко агрессирует. Как только отгрузил трёшку, то его счастью здесь нет границ... Как по мне, профи должен оставаться профи, и в дни побед и в дни неудач. А в слово профи входит всё - и игра на поле, и поведение с игроками, и поведение с прессой/фанами. Поэтому к КриРо всегда относился с антипатией, и таких как я множество. Он великий футболист, но поведение отталкивающее.
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atomio
Поразительно похожие комментарии от него и от Неймара 🤡 дело ведь точно не в ЗП и пункта о прославлении СА, да? 😅
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Stanislav Stepanov
Лицемер
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bel01
Рональду - в топ 1000 лучших футболистов мира даже сейчас.
На 999 месте. Так что умолкните, завистники его красоты)
+4
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Юсуф Тайсумов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ fatei4
Сыграйте с какойнибудь сельтой хотя бы для начала, чтобы показать уровень конкурентоспособности... а, стоп....
Сельта это ей не Аль хазем или абха , монастир
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Greatest Of All Time
Ответ Константин Ботев
А в чем проблема-то?) Вы бы не стали пиарить кого-то, если бы в контракте были прописаны за это деньги, причем явно не маленькие? Все бы стали. И Месси будет, и Неймар, и все остальные. Ничего плохого тут нет.
Чувак , пиарить это 1, а нести бред это уже клиника и позор.
Слабый Европа, мы скоро будем топ 5 лигой мира , это разве не позор и клиника????
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Игорь Новиков
Ответ atomio
Поразительно похожие комментарии от него и от Неймара 🤡 дело ведь точно не в ЗП и пункта о прославлении СА, да? 😅
То ли дело Месси с его рекламой Саудовской Аравии в инстаграме. Или там не прописано, он по доброте душевной?
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kos.vohrt
Закатил парочку голов в пустые, замкнул головой передачу с метра - всё, лига готова соперничать с самыми уважаемыми лигами мира. 😄
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-1
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Стопы Зайона
Хотел бы я глянуть как условный Реал или Сити, буду возить мордой об газон его Аль Халяль
+5
-2
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