«МЮ» купит Байындыра у «Фенербахче» за 7 млн евро. Вратарь уже в Англии

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Кристал Пэлас Дин Хендерсон Алтай Байындыр деньги Фабрицио Романо Футбол

Алтай Байындыр близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, голкипер уже прилетел в Англию.

Его трансфер будет завершен после того, как Дин Хендерсон уйдет в «Кристал Пэлас».

«Фенербахче» получит за 25-летнего футболиста 7 млн евро с учетом бонусов.

Ранее сообщалось, что «МЮ» заказывал обследование спины Байындыра.

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36 комментариев

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Ansu Fati
Фамилия звучит как один из генералов Чингиз Хана))
+22
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+22
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Любезный Коссутий
Ответ Ansu Fati
Фамилия звучит как один из генералов Чингиз Хана))
в переводе с турецкого - расцвет.
новый расцвет МЮ, да.
+14
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+12
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Streetbor
странное желание это чувака из основы Фенера, на лавку в МЮ у этого кипера. Ну явно же вторым берут 🗿
+14
-3
+11
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LosBlancos
Ответ Streetbor
странное желание это чувака из основы Фенера, на лавку в МЮ у этого кипера. Ну явно же вторым берут 🗿
капец ты сравнил играть в турецкой лиге и играть в АПЛ . это мечта большинства футболистов. понятно, что сейчас вторым номером ,новой открывает многие двери и большой плюс в портфолио и его карьеру. шансы всегда будут
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Максим Черкашин
Ответ Streetbor
странное желание это чувака из основы Фенера, на лавку в МЮ у этого кипера. Ну явно же вторым берут 🗿
В Фенер Ливакович пришёл.:))))
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Lavinka
Ответ Nico Boi
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Не лучше если не смог завоевать себе место в основе . Плюс купить его хочет Кристал Пэлас а не клуб из топ 6 АПЛ .
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•milord•
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А что, Онана уже надоел? Или как резервного берут, у МЮ же резервных вратарей пачками было
Сам же на свой вопрос и ответил. Кто сейчас резервный вратарь у МЮ, если Хендерсон уйдет (а он собирается уйти, скорее всего в Пэлас)?
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Максим Черкашин
Ответ Любезный Коссутий
в переводе с турецкого - расцвет. новый расцвет МЮ, да.
Красиво.:))))
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Anton Lisin
Сейчас бы запасного ГК подписывать, когда надо все лиги шерстить и искать правого защитника срочно, да еще одного центрального нападающего. Достаточно в Бразилию зайти и за 30ку вполне можно кого-то убойного найти, ибо Марсьяль это кровь из глаз, а Рэшфорду левая бровка родней.
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DJIGURDEZ
Бен-Йеддер уже не тот
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Nico Boi
Ответ Lavinka
Не лучше если не смог завоевать себе место в основе . Плюс купить его хочет Кристал Пэлас а не клуб из топ 6 АПЛ .
2 года назад в клубе уже были готовы его вместе Де Хеа встраивать, но случилась серьёзная травма, смена тренера, и как итог, взгляд на кипера.
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All These Things I Hate
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А что, Онана уже надоел? Или как резервного берут, у МЮ же резервных вратарей пачками было
а кто сейчас у МЮ резервный?
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Alisher Buranov
Байиндыр, так Байиндыр. Где-то в сторонке нервно курит ДДХ
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ArnoNeputevy
Дыра. Вот что важно. Неважно, что Байын.
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abdulakushev@yandex.ru
В стиле ЦСКА трансфер от МЮ.
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Steppenwolf
Жаль, что нельзя было Коваржа уговорить.
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Vezdexodof
Кто такой, из какой грядки?
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denimo21
А в сам фенер перешёл голкипер сборной Хорватии Ливакович. Почему то об этом новости не было. Ну или я не видел.
Если честно, думал Ливакович посерьёзнее клуб найдёт
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Манковский
Его можно поставить рядом с Каземиро вместо Носатого Пенса, хуже не будет.
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Dm Kznts
Хендо вроде в аренду ухотит с каким то обязательством выкупа.
есть чуйка что Мёрто опять облапошили.
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Dm Kznts
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Любезный Коссутий
хош гельдиниз 👍
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Le Tallec
Онане явно нужен хороший конкурент! Ура!
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