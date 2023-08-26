«МЮ» купит Байындыра у «Фенербахче» за 7 млн евро. Вратарь уже в Англии

Алтай Байындыр близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

По данным инсайдера , голкипер уже прилетел в Англию.

Его трансфер будет завершен после того, как уйдет в « ».

« » получит за 25-летнего футболиста 7 млн евро с учетом бонусов.

Ранее сообщалось, что « » заказывал обследование спины Байындыра.

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