«МЮ» купит Байындыра у «Фенербахче» за 7 млн евро. Вратарь уже в Англии
Алтай Байындыр близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, голкипер уже прилетел в Англию.
Его трансфер будет завершен после того, как Дин Хендерсон уйдет в «Кристал Пэлас».
«Фенербахче» получит за 25-летнего футболиста 7 млн евро с учетом бонусов.
Ранее сообщалось, что «МЮ» заказывал обследование спины Байындыра.
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новый расцвет МЮ, да.
Если честно, думал Ливакович посерьёзнее клуб найдёт
есть чуйка что Мёрто опять облапошили.