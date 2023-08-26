Льюис Хэмилтон: «Шины перегрелись и я не смог улучшить время на последнем круге»

Пилот « » подвел итоги квалификации к .

Хэмилтон не сумел пробиться в третий сегмент сессии и завтра будет стартовать 13-м.

«В итоге я проехал два быстрых круга и шины перегрелись, так что на последнем быстром круге я не смог улучшить время.

Надеюсь, когда в гонке машины станут тяжелее, мы сможем добиться прогресса и отыграть позиции. Это не самая простая трасса для обгонов и прорывов из глубины, но завтра в любом случае будет новый день и я постараюсь показать свой максимум», – рассказал Хэмилтон.

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