Льюис Хэмилтон: «Шины перегрелись и я не смог улучшить время на последнем круге»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов.
Хэмилтон не сумел пробиться в третий сегмент сессии и завтра будет стартовать 13-м.
«В итоге я проехал два быстрых круга и шины перегрелись, так что на последнем быстром круге я не смог улучшить время.
Надеюсь, когда в гонке машины станут тяжелее, мы сможем добиться прогресса и отыграть позиции. Это не самая простая трасса для обгонов и прорывов из глубины, но завтра в любом случае будет новый день и я постараюсь показать свой максимум», – рассказал Хэмилтон.
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