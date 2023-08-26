«Спартак» не выигрывает 3 матча после 5 побед на старте сезона. Дальше – встреча с «Динамо»
«Спартак» потерял очки в третьем матче Мир РПЛ подряд.
Команда Гильермо Абаскаля на своем поле сыграла вничью с «Ахматом» (0:0) в 6-м туре чемпионата России. Перед этим она уступила «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).
До этой серии московский клуб выиграл все 5 матчей с начала сезона.
Далее «Спартак» примет «Динамо» в рамках Фонбет Кубка России – это произойдет 29 августа.
Абаскаль запутал «Спартак» (и себя). Никто из топов РПЛ не трясет состав и схемы так часто
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Шо, опять?
До свидания, Абаскаль, спасибо, больше не надо!
Вообще, убийствами занимается СК, напишите туда 🤣🤣🤣
Абаскаль просто поплыл. игроки реально устали от его постоянных экспериментов и тактик
P.S. В начале весны говорил, что его в октябре-ноябре уволят )
До этой серии московский клуб выиграл все 5 матчей с начала сезона." А чего не перечислили список ФНЛ клубов, над кем эти ВСЕ 5 МАТЧЕЙ были победными???