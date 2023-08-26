«Спартак» не выигрывает 3 матча после 5 побед на старте сезона. Дальше – встреча с «Динамо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» потерял очки в третьем матче Мир РПЛ подряд.

Команда Гильермо Абаскаля на своем поле сыграла вничью с «Ахматом» (0:0) в 6-м туре чемпионата России. Перед этим она уступила «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).

До этой серии московский клуб выиграл все 5 матчей с начала сезона.

Далее «Спартак» примет «Динамо» в рамках Фонбет Кубка России – это произойдет 29 августа.

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99 комментариев

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Aleksey Yashin
Я всё понимаю конечно, Спартак завоевал чемпионство после третьего тура. Это мировой рекорд. Но нельзя же так спустя рукава доигрывать все оставшиеся матчи в чемпионате, хотя бы ради уважения к болельщикам.
+220
-11
+209
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tommy_hell_trigger
Ахмат потерял очки, будем объективны
+121
-12
+109
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Aleksey Yashin
Я всё понимаю конечно, Спартак завоевал чемпионство после третьего тура. Это мировой рекорд. Но нельзя же так спустя рукава доигрывать все оставшиеся матчи в чемпионате, хотя бы ради уважения к болельщикам.
Будем объективны, жёлтая Игнатову лишила чемпионства.
+107
-8
+99
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Pb-SE
Ответ Aleksey Yashin
Я всё понимаю конечно, Спартак завоевал чемпионство после третьего тура. Это мировой рекорд. Но нельзя же так спустя рукава доигрывать все оставшиеся матчи в чемпионате, хотя бы ради уважения к болельщикам.
Силы берегут перед Лигой Чемпионов.
+79
-4
+75
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1905vb
После 3 туров от Зенита +5, после 6 туров -3!
Шо, опять?
+73
-7
+66
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Кто составил коспекты Лобановского?
Жаль Ахмат не дожал.
+44
-7
+37
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Pb-SE
Быстро время летит. Казалось бы, ещё вчера Кононова сливали, а уже сливают Абаскаля.
+29
-4
+25
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Фёдор Кузнецов
Удивляет что про Шелию почти не говорят, хотя стабильно тащит Ахмат
+27
-3
+24
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Давид Agabekyan
Ответ Stas Politik
Комментарий скрыт
Только если вслед за Спартачком
+27
-6
+21
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Russ Ivan
Дальше нужен специалист, а не дворовая беготня кто во что горазд или дайте мне пнуть, я сейчас забью...
До свидания, Абаскаль, спасибо, больше не надо!
+14
-4
+10
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Peter Parker
Прикольно, что Тодорович набравший под десяток фолов ушел без жк.
+18
-8
+10
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Kuznets 09
Ответ Aleksey Yashin
Я всё понимаю конечно, Спартак завоевал чемпионство после третьего тура. Это мировой рекорд. Но нельзя же так спустя рукава доигрывать все оставшиеся матчи в чемпионате, хотя бы ради уважения к болельщикам.
Это всё злосчастная ЖК в матче с Зенитом на 6 минуте))))
+11
-2
+9
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Peter Parker
Джикия такой приколист. Бросил молча Конате и побежал куда-то сломя голову ломать офсайдную линию. Повезло, что Литвинов помешал акцентировано пробить
+7
0
+7
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Вячеслав Александров
Чемпионат должен состоять из 3 туров а не из 30, это заговор против Спартака.
+7
-1
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Ktoto_V_Dome
Ответ Олег Ивакин
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🤣👏
Вообще, убийствами занимается СК, напишите туда 🤣🤣🤣
+6
0
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Алексей Иванов
Где самая мощная атака чемпионата??? Хаотичное движение молекул....
+6
-1
+5
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Евгений Кузнецов
надо срочно приглашать Черчесова или другого тренера-чемпиона, пока не потеряли очередной тьму уже какой по счёту сезон

Абаскаль просто поплыл. игроки реально устали от его постоянных экспериментов и тактик
+10
-5
+5
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Peter Parker
Ответ Three Days Grace
не думаю, что стоит на судейство пенять. Согласен, что 2-3 желтые должны были получить соперники, но у них хотя бы была тактика мелкого фола. Какая была тактика у нас с таким центром поля - не оч понятно
Я не пеняю, я лишь отметил данную деталь. Я же не говорю, что «судья убил игру». Вовсе нет. Но решения его мне не понятны, впрочем, как и игра.
+5
-1
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Spb78
вот если бы судья не дал жёлтую Умярову, то однозначно выиграли бы
+8
-4
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Three Days Grace
Ответ Peter Parker
Прикольно, что Тодорович набравший под десяток фолов ушел без жк.
не думаю, что стоит на судейство пенять. Согласен, что 2-3 желтые должны были получить соперники, но у них хотя бы была тактика мелкого фола. Какая была тактика у нас с таким центром поля - не оч понятно
+6
-2
+4
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Циник Петербургский
Ответ Pb-SE
Силы берегут перед Лигой Чемпионов.
Лига Чемпионов Третьего Тура?
+4
-1
+3
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unreality
Ответ Pb-SE
Быстро время летит. Казалось бы, ещё вчера Кононова сливали, а уже сливают Абаскаля.
Так да. Они совсем недавно наяривали на него и крайне агрессивно реагировали когда его критиковали. А тут колесо сделало очередной оборот и начали его поливать.
P.S. В начале весны говорил, что его в октябре-ноябре уволят )
+4
-1
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Rumov
Так месяц назад писали, что они почти чемпионы. Что не так?
+3
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Lumberjack
"Команда Гильермо Абаскаля на своем поле сыграла вничью с «Ахматом» (0:0) в 6-м туре чемпионата России. Перед этим она уступила «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).

До этой серии московский клуб выиграл все 5 матчей с начала сезона." А чего не перечислили список ФНЛ клубов, над кем эти ВСЕ 5 МАТЧЕЙ были победными???
+4
-1
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M D
Чемпионов первых трёх туров поставили на место за последующие три тура, ну да ещё жёлтая против зенита сыграла решающий фактор.
+4
-2
+2
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