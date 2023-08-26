«Спартак» не выигрывает 3 матча после 5 побед на старте сезона. Дальше – встреча с «Динамо»

«Спартак» потерял очки в третьем матче Мир РПЛ подряд.

Команда Гильермо Абаскаля на своем поле сыграла вничью с «Ахматом» (0:0) в 6-м туре чемпионата России. Перед этим она уступила «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).

До этой серии московский клуб выиграл все 5 матчей с начала сезона.

Далее «Спартак» примет «Динамо» в рамках Фонбет Кубка России – это произойдет 29 августа.

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