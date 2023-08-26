Юлия Липницкая выступила на шоу Евгения Плющенко в Нижнем Новгороде

Теги сборная России женское катание Юлия Липницкая ледовые шоу Фигурное катание

Юлия Липницкая приняла участие в шоу Евгения Плющенко в Нижнем Нвогороде.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде представила номер под музыку из сюиты «Пер Гюнт» Эдварда Грига. 

Фигуристка выступала с командой синхронисток «Кристалл». 

42 комментария

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EmperorNazer
Ну Юля дает, конечно. Спирали и растяжка просто бомбические, и это после стольких лет вне спорта. Очень красивый номер.
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Аленка_76
Очень красиво Юля выступила.Вращение и ласточка,класс!
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ретроградный меркурий
Сколько лет уже Юля не выступает, а растяжке и вращению любая действующая фигуристка обзавидуется
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Александр Скворцов
Всегда интересно и радостно видеть Липницкую на льду. Прошло 9 лет с её триумфального выступления в олимпийском Сочи, а девочка в красном пальто будит восхитительные воспоминания!
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На Пекин
Ответ Lapo Elkann
Юля бренд. Приятно на нее смотреть, но непонятно зачем ее поднимают девушки. мальчиков не нашлось что ли ,
Синхронное катание напоминает эстетическую гимнастику, там тоже девушки выполняют поддержки.
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Luisa Vi
Сколько лет прошло с триумфального Сочи, а по вращениям Юлю так никто и не превзошёл. Уникальная спортсменка на все времена.
А скорость какая!
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Olga.t
Как неожиданно и как прекрасно!
Лёгкая, изящная как девочка-девочка..
+16
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+13
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Ирина Ларина
Как же Юля хороша! И скольжение и руки и платье - все прекрасно! Очень понравилась!
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olvl
Очень рада увидеть Юлю на льду.
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Marya Y
Юлькин, зря ты в шоу так редко участвуешь. Приятно видеть.)
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Док Аксель
Юля форму держит и выглядит прекрасно на льду и вне его. Молодец !
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Agura
Ответ Nokolay Fomi4ev
За РПП и лечение в Израиле?
https://www.olympic-champions.ru/interview/132-yulia_lipnitskaya

Интервью, которое дано Вайцеховской. Юля сама говорит, что вес у нее начал падать в Сочи, после ухода из "Хрустального". Причины: высокие физические нагрузки и несбалансированное питание.
+9
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Jessi
Юлия! Как будто легенда на льду, такое впечатление.
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Имя Фамилия
Неожиданно! Восхитительно!
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Елена Спирина
Красивое катание , великолепное вращение. Молодец, Юля! В хорошей форме!
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Lennuci
Ух ты, красавица! Хороша, как и прежде.
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Iti_na_taiti
Хороша 🤍
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Agura
Ответ Александр Скворцов
Всегда интересно и радостно видеть Липницкую на льду. Прошло 9 лет с её триумфального выступления в олимпийском Сочи, а девочка в красном пальто будит восхитительные воспоминания!
Спасибо Этери Георгиевне и ТШТ!
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Agura
Сразу видно, чья ученица на льду! Воспитанница настоящих мастеров!
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Девочка с севера
Ответ Marya Y
Юлькин, зря ты в шоу так редко участвуешь. Приятно видеть.)
Редко, да метко!
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Lapo Elkann
Юля бренд. Приятно на нее смотреть, но непонятно зачем ее поднимают девушки. мальчиков не нашлось что ли ,
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Agura
Ответ Nokolay Fomi4ev
На порошок "Сквизи" ее посадила Тутберидзе, а не Урманов. Посадила, потому что вопреки естественному взрослению хотела удержать Юлю в детском теле.
Нас порошок ее посадила родная мать! Не надо ничего выдумывать!
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AAPolyansky
Ответ Nokolay Fomi4ev
Фирменный стиль катания и вращения были у Липницкой уже в Екатеринбурге - уже тогда ее называли бриллиантом.
да, только прыжков не было. и техника прыжков после замечательной работы в Екб правильной так и не стала, несмотря на все усилия в ТШТ
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Девочка с севера
Как хорошо сохранилась! От Юли всегда невероятная энергетика, какой-то свет прям от неё...
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tanya_1111
Всё таки программа Авербуха - "Список Шиндлера" навсегда в сердце, а Юля и сейчас хороша.
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