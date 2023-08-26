Юлия Липницкая выступила на шоу Евгения Плющенко в Нижнем Новгороде

Юлия Липницкая приняла участие в шоу Евгения Плющенко в Нижнем Нвогороде.

Олимпийская чемпионка в команде представила номер под музыку из сюиты «Пер Гюнт» Эдварда Грига.

Фигуристка выступала с командой синхронисток «Кристалл».