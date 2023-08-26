Юлия Липницкая выступила на шоу Евгения Плющенко в Нижнем Новгороде
Юлия Липницкая приняла участие в шоу Евгения Плющенко в Нижнем Нвогороде.
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде представила номер под музыку из сюиты «Пер Гюнт» Эдварда Грига.
Фигуристка выступала с командой синхронисток «Кристалл».
А скорость какая!
Лёгкая, изящная как девочка-девочка..
Интервью, которое дано Вайцеховской. Юля сама говорит, что вес у нее начал падать в Сочи, после ухода из "Хрустального". Причины: высокие физические нагрузки и несбалансированное питание.