Александр Усик победил Даниэля Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде
Во Вроцлаве состоялся боксерский вечер, в главном событии которого прошел бой в тяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
Украинский боксер победил техническим нокаутом в девятом раунде.
Для Усика это первый поединок в 2023 году. Последний раз он дрался в августе-2022, когда в реванше победил Энтони Джошуа.
Сейчас Усик идет на рекорде 20-0 и владеет чемпионскими поясами WBA, WBO и IBF. 13 побед – нокаутами.
Усик казался маленьким для супертяжа и блекло побеждал, а потом разнес Джошуа. Он превзойдет Холифилда?
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у меня диссонанс
Я не знаю куда нужно натянуть шорты, чтобы там был корпус.
Это чистейший удар ниже пояса. Причем умышленный, Дюбуа даже не спорил. Он весь бой туда бил.
П.С: а вот и скрин https://imageup.ru/img132/4496350/img_6811.jpg.html