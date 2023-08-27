Александр Усик победил Даниэля Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде

Теги Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Усик - Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Во Вроцлаве состоялся боксерский вечер, в главном событии которого прошел бой в тяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Украинский боксер победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Для Усика это первый поединок в 2023 году. Последний раз он дрался в августе-2022, когда в реванше победил Энтони Джошуа.

Сейчас Усик идет на рекорде 20-0 и владеет чемпионскими поясами WBA, WBO и IBF. 13 побед – нокаутами.

Усик казался маленьким для супертяжа и блекло побеждал, а потом разнес Джошуа. Он превзойдет Холифилда?

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93 комментария

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Jason Kidd
Неприятный результат для упёртых, а для всех адекватных русскоязычных болельщиков - вполне нормальное событие. Наглосакс поверженъ!
+55
-22
+33
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Никита Никулин
Зря британец проверил кохонес Усика, ой зря
+35
-4
+31
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Александр Мохнюк
Ответ Jason Kidd
Неприятный результат для упёртых, а для всех адекватных русскоязычных болельщиков - вполне нормальное событие. Наглосакс поверженъ!
адекватных и наглосаксы

у меня диссонанс
+26
-2
+24
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Михаил Дьяконов
Ответ psa.1207
Усик чемпион! Слава Украине!
Сайтом ошибся, иди на трибуну
+50
-30
+20
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Михо
Ответ Никита Никулин
Зря британец проверил кохонес Усика, ой зря
Конечно, Усик жену очень любит, не простил такого покушения) Саню с победой, шагает к величию
+16
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sergoelkukuy
Ответ psa.1207
Усик чемпион! Слава Украине!
Обязательно этот клич орать?
+35
-22
+13
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Anton Kortenko
Ответ j30
крымская школа бокса одна из лучших
кто ещё кроме Усика?
+10
-1
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milan111
Дюбуа слабоват конечно,ему с Поветкиным биться,а не с Усиком
+9
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Профессор из Кобхэма
Ответ G.H.O.S.T.
После удара по корпусу(не ниже) Усик понял, что может ещё прилететь и проснулся, начал показывать нормальный бокс, забрал на классе. Но, брит попал куда надо и должен был быть отсчёт Александру. А, так, Дюбуа никакой вообще, другой уровень очевидно.
Какой отчет? Удар ниже резинки вообще пришел.
Я не знаю куда нужно натянуть шорты, чтобы там был корпус.
Это чистейший удар ниже пояса. Причем умышленный, Дюбуа даже не спорил. Он весь бой туда бил.
+10
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Igor Vladimirov
Красивый завершающий удар. Точно в челюсть. Тут очень сильно и не нужно
+9
-1
+8
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Михаил Мочалов
Мне кажется перед боями с Усиком соперники, которые рассказывают как его размажут по рингу, сами понимают, что несут бред. У чудака в бою не было ни единого шанса)))
+10
-2
+8
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R Popov
Ответ Janot
Комментарий удален пользователем
Да просто разница в классе большая . Это тоже самое что матч Барселона - Лас Пальмас
+6
0
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bolshezhri282@gmail.com
Усик ! Слава Украине !
+41
-35
+6
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Зингельшухер
Фьюри продолжает ссать.
+11
-5
+6
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Профессор из Кобхэма
Ну это страшный декласс.
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Алексей Александрович
Ответ Janot
Комментарий удален пользователем
Не вникай, это не для средних умов.
+8
-3
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arisstopane
в одну калитку
+7
-2
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Sakurachan
Брит только разозлил Усика своим подлым ударом, в итоге получил то что заслужил
+11
-6
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Anton Ilchenko
Судя по бою - другой уровень
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Профессор из Кобхэма
Ответ Крыс Пол
В итоге мы увидели два классных боя за вечер: в первом Дюбуа брутально нокаутировал Усика, а во втором крымчанин реваншировался, заставив брита сдаться на колене.
Нокаутировал ниже пояса?
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Sebastian Debussy
Ну топичик че сказать. Красава
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Anton Ilchenko
Усику остался только пояс WBC взять и будет абсолютным? Фьюри ссыт или как там?
+7
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Fight.And.Win
Для тех, кто считает, что удар ниже пояса - не поленитесь, просто сделайте стоп-кадр и там все видно. Как правило резинка всегда прилично выше паха, а удар пришелся четко в нее

П.С: а вот и скрин https://imageup.ru/img132/4496350/img_6811.jpg.html
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Рейтинг
Какая то шляпа для буков
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fedorbazaykin
Кроме Фьюри,Уайлдера никого интересного для Усика нет сейчас
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