Во Вроцлаве состоялся боксерский вечер, в главном событии которого прошел бой в тяжелом весе между и .

Украинский боксер победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Для Усика это первый поединок в 2023 году. Последний раз он дрался в августе-2022, когда в реванше победил Энтони Джошуа.

Сейчас Усик идет на рекорде 20-0 и владеет чемпионскими поясами WBA, WBO и IBF. 13 побед – нокаутами.

Усик казался маленьким для супертяжа и блекло побеждал, а потом разнес Джошуа. Он превзойдет Холифилда?

Усик проведет первый бой в году – и нет, это не Фьюри: онлайн вечера бокса в Польше