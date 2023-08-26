ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней из-за поцелуя с футболисткой. Ему запретили общаться с ней

Теги Луис Рубиалес Ла Лига дисквалификации женский футбол ФИФА Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

ФИФА отстранила Луиса Рубиалеса за поцелуй с испанской футболисткой.

Сегодня ФИФА решила предварительно отстранить главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) от любой деятельности, связанной с футболом, на 90 дней. Решение действует как на международном, так и на национальном уровне.

Кроме того, ФИФА запретила Рубиалесу пытаться связаться с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо и ее близкими лично или через третьи лица, чтобы «защитить ее фундаментальные права». Также это запрещено RFEF, ее сотрудникам и представителям.

Сегодня ФИФА уведомила о своем решении Рубиалеса, RFEF и УЕФА. Дополнительной информации ФИФА не предоставит, пока не вынесет окончательное решение по делу.

Напомним, глава RFEF крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.

После этого ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». Сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в которой объяснил поцелуй. Более 80 футболисток отказались играть за сборную Испании до смены руководства федерации.

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104 комментария

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Vićtor Diaź
Следующая новость: «Борхе Иглесиас вернулся в сборную Испании на 90 дней».
+98
-1
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Геннадий Тимченко
повезло, думает Данни Алвес, что я догадался обойтись без поцелуев 🤣
+65
-9
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Kelevra1989
Может, надо было заставить его жениться на ней?
+35
-3
+32
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Геннадий Тимченко
Ответ gelkin
Чувак же в тюрьме
но ФИФА-то к нему никаких санкций не применяла☝️
+31
-3
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Павел Верт
Был бы на месте футболистки футболист, не наказали б
+31
-9
+22
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udiekemen
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий скрыт
Ну хоть дают наказание какое-то, я думал забьют на это.
Хотя это больше на отпуск похоже
+25
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Gr Ga
На три месяца в отпуск сходит дядя вот и всё наказание. Что мне сделать, чтобы также наказали?..
+19
-3
+16
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Antagonist
И вот они хотят равной оплаты труда? И не хотят получать одобрительных похлопываний по жопе,чтобы их обнимали и тд?
+25
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Alex Metallov
Зря он конечно ее поцеловал. Надо было просто пожать руку. Ну или уж просто в щеку невинный поцелуй и не более. А не вот так вот в губы засасывать.
А ведь, если задуматься, легко отделался. В 19 веке, если бы какой-то мужчина поцеловал бы женщину на публике, то ее жених или брат мог спокойно вызвать этого мужчину на дуэль или если отец, то потребовать, чтобы он женился на его дочери.
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Arty Novikoff
В дополнительном протоколе ФИФА уточнила, что если Луис Рубиалес публично поцелует футболиста сборной Испании, то наказание отменится.
"Это будет свидетельствовать о том, что Луис исповедует правильные ценности и встал на путь исправления" - отмечается в документе.
+20
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Большой Сэми
Ответ Vićtor Diaź
Следующая новость: «Борхе Иглесиас вернулся в сборную Испании на 90 дней».
Но из-за отсутствия в заявке сборной, обратно решил завершить карьеру
+11
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Balt
Ответ Kelevra1989
Может, надо было заставить его жениться на ней?
А её согласие на брак получить? )
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gelkin
Ответ Геннадий Тимченко
повезло, думает Данни Алвес, что я догадался обойтись без поцелуев 🤣
Чувак же в тюрьме
+6
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Старый конформист
Запрет на связь с другими людьми разве в компетенции ФИФА? Это ведь суд может решить...
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Владимир Бодимер
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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Это не про наказание. Временное отстранения обязательно выразится в окончательном увольнении с должности. Шумиха вокруг этой ситуации обязала ФИФА не оставить без внимания эту всю ситуёвину с мачизмом. Ну и, конечно, раз сама королевская федерация футбола Испании не отстранил своего главу, то вмешательство ФИФА логично и закономерно.
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ericssons
А зачем она его обняла, лапала за талию(он ее нет) и прижалась тазом к его половым органам? Это не домогательство?
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Старый, добрый
Брежнев в свое время половину мировых лидеров перецеловал - хоть бы одна сволочь на него тявкнула. Серьёзный мужик был. И любвеобильный.
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Турку Финляндия*
Надо было вчера объявить об отставки и все было бы тихо, всё равно ему придется уйти
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Турку Финляндия*
С заявление об увольнение выступили спопсоры сборной Испании и Федерации футбола Испании
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Вован Сидорович 136
Лысый держис
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technic
А Брежнева решили расстрелять в гробу
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Tori Santiano
Ответ Один живой
в следующий этих бабцов резиновой кистью на палке поздравлять и каждую хлоркой обсыпать...мир катится в ад.
ты норм? ты считаешь нормальным лезть целоваться без разрешения? ну давай он и тебя пусть засосет, расскажешь о своих впечатлениях
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Valery McCane
Ответ Kelevra1989
Может, надо было заставить его жениться на ней?
не факт , что она вообще по мужчинам. может в этом и дело))
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serginn
Смертельный поцелуй.
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gelkin
Ответ Геннадий Тимченко
но ФИФА-то к нему никаких санкций не применяла☝️
😂😂
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