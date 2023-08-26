ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней из-за поцелуя с футболисткой. Ему запретили общаться с ней

ФИФА отстранила Луиса Рубиалеса за поцелуй с испанской футболисткой.

Сегодня ФИФА решила предварительно отстранить главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) от любой деятельности, связанной с футболом, на 90 дней. Решение действует как на международном, так и на национальном уровне.

Кроме того, ФИФА запретила пытаться связаться с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо и ее близкими лично или через третьи лица, чтобы «защитить ее фундаментальные права». Также это запрещено RFEF, ее сотрудникам и представителям.

Сегодня ФИФА уведомила о своем решении Рубиалеса, RFEF и УЕФА. Дополнительной информации ФИФА не предоставит, пока не вынесет окончательное решение по делу.

Напомним, глава RFEF крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.

После этого ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». Сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в которой объяснил поцелуй. Более 80 футболисток отказались играть за сборную Испании до смены руководства федерации.

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