ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней из-за поцелуя с футболисткой. Ему запретили общаться с ней
ФИФА отстранила Луиса Рубиалеса за поцелуй с испанской футболисткой.
Сегодня ФИФА решила предварительно отстранить главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) от любой деятельности, связанной с футболом, на 90 дней. Решение действует как на международном, так и на национальном уровне.
Кроме того, ФИФА запретила Рубиалесу пытаться связаться с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо и ее близкими лично или через третьи лица, чтобы «защитить ее фундаментальные права». Также это запрещено RFEF, ее сотрудникам и представителям.
Сегодня ФИФА уведомила о своем решении Рубиалеса, RFEF и УЕФА. Дополнительной информации ФИФА не предоставит, пока не вынесет окончательное решение по делу.
Напомним, глава RFEF крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.
После этого ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». Сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в которой объяснил поцелуй. Более 80 футболисток отказались играть за сборную Испании до смены руководства федерации.
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Хотя это больше на отпуск похоже
А ведь, если задуматься, легко отделался. В 19 веке, если бы какой-то мужчина поцеловал бы женщину на публике, то ее жених или брат мог спокойно вызвать этого мужчину на дуэль или если отец, то потребовать, чтобы он женился на его дочери.
"Это будет свидетельствовать о том, что Луис исповедует правильные ценности и встал на путь исправления" - отмечается в документе.