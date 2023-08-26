Де Брюйне считает, что Холанд и Винисиус выиграют «Золотой мяч» раньше Мбаппе: «Но если Килиан перейдет в «Реал», его надо переместить на первое место»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Золотой мяч Кевин де Брюйне Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Футбол

Кевин де Брюйне высказался о шансах Эрлинга Холанда на «Золотой мяч».

Полузащитника «Манчестер Сити» спросили, кто из тройки Эрлинг Холанд, Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе получит «Золотой мяч» первым.

– Первым я поставлю Эрлинга, вторым – Винисиуса, третьим – Мбаппе.

– Почему так?

– Потому что я не знаю, что случится с ним [Мбаппе] в этом году. Я без понятия. Еще я думаю, что выиграть «Золотой мяч» в «ПСЖ» сложнее. Ходят слухи, что он переходит в «Мадрид». Если так, то его нужно переместить на первое место.

А Эрлинг может выиграть его уже в этом году, – сказал де Брюйне.

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80 комментариев

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Grime Font
холанд даже в сити не лучший, какой ему ЗМ
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Dik Delphin
Холланд заслужил золотой мяч по итогам прошлого сезона .
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Артём Поддубный
Если бы не перформанс Месси на Чемпионате мира, то Холанд взял бы его ещё в этом году, а так думаю что Месси отдадут его без колебаний. Бразилец Винисиус не играет в этом сезоне и близко на золотой мяч, посмотрим, сможет ли он показать тот уровень по ходу сезона. Ну а на счёт Мбаппе, то пока он в Париже, ни о каком золотом мяче не может идти и речь. С переходом в Реал он выиграет его в первом же сезоне, ну это ж Мбаппе, сам не знает чего хочет.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Нефанатик
Ну объективно, может кто нибудь сказать в чем Холанд и тем более Винисиус лучше Мбаппе? Ну или хотя бы не сильно хуже? Холанд в важных матчах просто отсутствует на поле, Винисиуса съедает любое более менее хороший защитник. Мбаппе в одиночку решает судьбу матча. Чем важнее матч, тем ярче он себя проявляет. Этот парень определенно лучший игрок мира.
Зарешал уже в важном матче, в 1/8 лч против Баварии. Худшим игроком ПСЖ был в том матче. Я даже забыл, что он на поле присутствует. Месси,кстати, тоже не видели.
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ман сити фейк
Ответ Стахович
Почему Беллингем не получит?Чего не хватает в его игре?
Чел он только два матча только что играл. Даже не против топовых команд. Подождём немножко и увидим. Конкурент ли он Холанду
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ <~Inter~>
он лишь в серии пенальти проиграл ЗМ в этом году. Всё могло сложиться так, что его в этом году возвели бы в ранг величайших игроков мира
Это, если ты считаешь, что зм справедливо давать только за чемпионат мира. На клубном уровне, у Мбаппе кроме позоров, пока, ничего не было, как и у Месси, собственно.
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ман сити фейк
Ответ VERBLYUD
Если из этих троих кто-то и сможет стать одним из величайших, то это определенно будет Мбаппе. У него уже есть золото и серебро ЧМ, он рекордсмен по голам в финалах ЧМ, по идее почти все рекорды ЧМ в будущем будут принадлежать ему, вполне возможно, что выиграет еще один ЧМ, парочку Евро, сборная позволяет. У него уже 70 матчей и 40 голов за сборную. До Конца карьеры там будут сумасшедшие цифры.
Клуб и мамашка черепахи не позволяет. А так он топ игрок с потенциалом на ЗМ.
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VERBLYUD
Ответ DolJun
если бы зм был не пиар цацкой, то у холанда уже прошлый сезон был сильнее, чем у любого другого футболиста.
Нельзя оценивать футболистов по командным трофеям. На самом деле по игре Холанд даже в топ-30 не должен входить.
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ARIGAMI ARIGAMI
Однозначно Холланд. Винисиус и Мбаппе пока что незаслужили
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Артём Поддубный
Ответ Нефанатик
Какой перфоманс? Удары с 11 метров?
Да ладно тебе, все унего в порядке там было.
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DolJun
Ответ VERBLYUD
Вечный рекорд, который несколько лет назад побил Салах, а до этого Суарес, а до этого Роналду? 10 очков по Г+П на одном ЧМ последний раз делал Марадона в 86, это круче, чем рекорд по голам в апл.
какие салах и суарес? ты вообще чтоли за футболом не следишь?) что за рекорд по г+п? можешь еще глянуть рекорд по пг+п (предгол плюс пас) - там тоже может светит какой "рекорд" месси приписать.
если честно - уже немного утомляет отстаивать свою точку зрения с фанатичными персонажами типа тебя или олега. олег в принципе мне уже давненько признался, что т.к. месси, по его мнению, сильнейший футболист в истории футбола, то будет справедливо закрепить зм за ним вне зависимости от того, завершит он с футболом или нет - эту позицию я принимаю.
но вот твои комменты я читаю - и ты вроде как пытаешься в адекватность, но всякий раз начинаешь юлить когда приводят конкретные доводы. ведь когда речь про то, что у месси за сезон багаж трофеев слабоват - ты говоришь что это награда за индивидуальные заслуги (привет 2012ый), когда нет - говоришь что за голы вообще-то левандовский заслужил золотую бутсу, а мяч золотой все равно отдайте месси.
и при этом месси, бесспорно, провел отличный сезон, и лично для меня стал полноценным первым номером среди игроков своего поколения, обогнав роналду. сейчас тоже круто у него все - куражится против водопроводчиков, что добавляет ему баллов в этой пиар гонке.
да, холанд может и проваливался в финалах, когда уже весь сезон разваливал команды и чем дальше забирался сити - тем больше внимания обороняющихся он концентрировал на себе, как на главной угрозе, но с его помощью сити до этих финалов добирался. без холанда не уверен что и с арсеналом был бы такой камбек по ходу чемпа. если не это перформанс на золотой мяч - то я хз что тогда.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ gPk
Какие успехи были у Холланда в сборной?Где этот топчик то был?Ах ,точно..В отвественных матчах играл примерно так же как и в финале ЛЧ;)))
Ты мое сообщение правильно понял? Можешь,еще, следующее ниже прочитать. Я считаю, что зм, больше всех заслужил Де Брюйне. Холланд был нестабилен, я это ниже и написал. Де Брюйне в этом сезоне - это идеальный игрок. Да, и не только в этом. Он идеально видит поле, разгоняет атаки, бьёт феноменально. Про его передачи ,думаю, смысла говорить нет. Де Брюйне может на поле всё. Он, даже на разных позициях в этом сезоне, играл идеально. Таких игроков в мире сейчас нет, как по мне. Биллингем ,в перспективе, может стать таким игроком.
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Aleksey Yashin
-Первым я поставлю Эрлинга
-Почему так?
-Потому что я раздаю ему голевые передачи 😎
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gPk
Ответ Dik Delphin
Холланд заслужил золотой мяч по итогам прошлого сезона .
Заслужил ЗМ за провальные матчи против топов?)
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Green grass
Ответ AF007
2023 - Месси 2024 - Месси 2025 - Эдегор 2026 - Месси
#yecci
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Jason Williams
Ответ Dik Delphin
Холланд заслужил золотой мяч по итогам прошлого сезона .
чем?
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VERBLYUD
Ответ Wild91688
Какой перфоманс,о чем ты,4 гола с пенальти это перфоманс или добивание в пустые
Он без пенок делал результативные действия на всех стадиях. 3+3 на ЧМ для плеймейкера это супер цифры.
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VERBLYUD
Ответ Висита Эльмурзаев
Может и получит, но точно не заслуженный
ЧМ, лучший игрок ЧМ, побил много рекордов на турнире, Чемпион франции, 60+ результативных действии за сезон. Если это незаслуженный ЗМ, то я не знаю...
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DolJun
Ответ VERBLYUD
Месси играя в лучшей лиге поставил рекорд по голам за сезон в чемпионатах(50 голов в Ла Лиге). Вот это вечный рекорд.
месси никогда в лучшей лиге не играл, увы, не пригодился даже гвардиоле(
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Стахович
Ответ Барберис
Извините за прямоту, но Беллингем Золотой мяч не получит. Что касается Золотого мяча Мбаппе, то есть, после перехода в Реал..... Естественно, место имеет иногда большее значение, чем мастерство.
Почему Беллингем не получит?Чего не хватает в его игре?
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SaH4r.
Ответ Dik Delphin
Холланд заслужил золотой мяч по итогам прошлого сезона .
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AF007
Ответ Dik Delphin
Холланд заслужил золотой мяч по итогам прошлого сезона .
Золотой бублик за террор над брентфордами
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Иван Абланов
Ответ Стахович
Почему Беллингем не получит?Чего не хватает в его игре?
он не получит зм в этом году, но в будущем все может быть
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Стахович
А Беллингем?
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<~Inter~>
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Это, если ты считаешь, что зм справедливо давать только за чемпионат мира. На клубном уровне, у Мбаппе кроме позоров, пока, ничего не было, как и у Месси, собственно.
А за что Месси его получит этой осенью? Мбаппе к 24 годам мог стать двухкратным обладателем кубка мира в статусе лучшего игрока и бомбардира турнира с хет триком в финале
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