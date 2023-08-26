Де Брюйне считает, что Холанд и Винисиус выиграют «Золотой мяч» раньше Мбаппе: «Но если Килиан перейдет в «Реал», его надо переместить на первое место»
Кевин де Брюйне высказался о шансах Эрлинга Холанда на «Золотой мяч».
Полузащитника «Манчестер Сити» спросили, кто из тройки Эрлинг Холанд, Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе получит «Золотой мяч» первым.
– Первым я поставлю Эрлинга, вторым – Винисиуса, третьим – Мбаппе.
– Почему так?
– Потому что я не знаю, что случится с ним [Мбаппе] в этом году. Я без понятия. Еще я думаю, что выиграть «Золотой мяч» в «ПСЖ» сложнее. Ходят слухи, что он переходит в «Мадрид». Если так, то его нужно переместить на первое место.
А Эрлинг может выиграть его уже в этом году, – сказал де Брюйне.
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если честно - уже немного утомляет отстаивать свою точку зрения с фанатичными персонажами типа тебя или олега. олег в принципе мне уже давненько признался, что т.к. месси, по его мнению, сильнейший футболист в истории футбола, то будет справедливо закрепить зм за ним вне зависимости от того, завершит он с футболом или нет - эту позицию я принимаю.
но вот твои комменты я читаю - и ты вроде как пытаешься в адекватность, но всякий раз начинаешь юлить когда приводят конкретные доводы. ведь когда речь про то, что у месси за сезон багаж трофеев слабоват - ты говоришь что это награда за индивидуальные заслуги (привет 2012ый), когда нет - говоришь что за голы вообще-то левандовский заслужил золотую бутсу, а мяч золотой все равно отдайте месси.
и при этом месси, бесспорно, провел отличный сезон, и лично для меня стал полноценным первым номером среди игроков своего поколения, обогнав роналду. сейчас тоже круто у него все - куражится против водопроводчиков, что добавляет ему баллов в этой пиар гонке.
да, холанд может и проваливался в финалах, когда уже весь сезон разваливал команды и чем дальше забирался сити - тем больше внимания обороняющихся он концентрировал на себе, как на главной угрозе, но с его помощью сити до этих финалов добирался. без холанда не уверен что и с арсеналом был бы такой камбек по ходу чемпа. если не это перформанс на золотой мяч - то я хз что тогда.
-Почему так?
-Потому что я раздаю ему голевые передачи 😎