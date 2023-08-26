Де Брюйне считает, что Холанд и Винисиус выиграют «Золотой мяч» раньше Мбаппе: «Но если Килиан перейдет в «Реал», его надо переместить на первое место»

Кевин де Брюйне высказался о шансах Эрлинга Холанда на «Золотой мяч».

Полузащитника « » спросили, кто из тройки , и получит «Золотой мяч» первым.

– Первым я поставлю Эрлинга, вторым – Винисиуса, третьим – Мбаппе.

– Почему так?

– Потому что я не знаю, что случится с ним [Мбаппе] в этом году. Я без понятия. Еще я думаю, что выиграть «Золотой мяч» в « » сложнее. Ходят слухи, что он переходит в «Мадрид». Если так, то его нужно переместить на первое место.

А Эрлинг может выиграть его уже в этом году, – сказал де Брюйне.

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