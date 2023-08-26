Санчес вернулся в «Интер» спустя год после ухода. Контракт – до лета 2024-го

Алексис Санчес вновь стал игроком «Интера».

Полузащитник подписал с «нерадзурри» контракт сроком до 30 июня 2024 года. Он перешел в «Интер» на правах свободного агента, его зарплата составит 3 миллиона евро в год.

Фото: twitter.com/Inter

уже выступал за «Интер» с 2019 по 2022 год. Вместе с командой он выиграл Серию А, Кубок и Суперкубок Италии.

Минувший сезон вингер провел в « » и забил 14 голов за 35 матчей в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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