Санчес вернулся в «Интер» спустя год после ухода. Контракт – до лета 2024-го

Теги Марсель Интер Алексис Санчес лига 1 Франция серия А Италия трансферы Футбол

Алексис Санчес вновь стал игроком «Интера».

Полузащитник подписал с «нерадзурри» контракт сроком до 30 июня 2024 года. Он перешел в «Интер» на правах свободного агента, его зарплата составит 3 миллиона евро в год.

Фото: twitter.com/Inter

Алексис уже выступал за «Интер» с 2019 по 2022 год. Вместе с командой он выиграл Серию А, Кубок и Суперкубок Италии. 

Минувший сезон вингер провел в «Марселе» и забил 14 голов за 35 матчей в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрюха с района
Не удивлюсь, если скоро Хакими с Шкрином попросятся обратно в Интер) За парижский мешок вообще несерьезно играть)
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрюха с района
Для лавки сойдет) Хотя хотелось бы получше напа)
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sanan1908
Ответ Андрюха с района
Не удивлюсь, если скоро Хакими с Шкрином попросятся обратно в Интер) За парижский мешок вообще несерьезно играть)
Хакими уже пару раз намекал, но денег нет. А вот шкрин пусть идет на три буквы :)
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sanan1908
Скорее бы еще и Бенджамин перешел и можно бороться за скудетто :)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexmixer9
Ответ Sanan1908
Скорее бы еще и Бенджамин перешел и можно бороться за скудетто :)
За скудетто и щас обязаны бороться)
Но с Паваром было бы идеально
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Almaz KENZHEBEKOV
странные трансферы в атаку у Интера
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexmixer9
Ответ Митрандир цвета хаки
Праймовый Санчес, вместе с Озилом и Касорлой во времена Венгеровского Арсенала - вверх эстетики и креатива в футболе👌🏻
Конечно было красиво, но объективно это даже не верх Венгеровского футбола был)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Митрандир цвета хаки
Праймовый Санчес, вместе с Озилом и Касорлой во времена Венгеровского Арсенала - вверх эстетики и креатива в футболе👌🏻
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
С возвращением. Удачи. Закатит свои 5-7.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Шаров
Под замену Тюрама, хотя если трехнет " стариной " может и на лавку его усадить!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nick Dovgo
с красными глазами фото стало бы идеальным
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Palacio8
Ошибкой было его отпускать в своё время, уже точно больше пользы принёс бы чем шашлычник Корреа!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий