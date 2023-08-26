«Ехать туда аморально. У меня это в голове не укладывается». Навратилова о возможном переезде итогового турнира в Саудовскую Аравию

Теги Мартина Навратилова WTA WTA Finals Теннис

Мартина Навратилова против переезда итогового турнира WTA в Саудовскую Аравию.

Информация об этом появилась на этой неделе, но WTA пока официально о переезде не сообщала.

«Я бы туда никогда не поехала. Если бы я до сих пор играла, то точно туда бы не поехала.

Пока там нет равноправия, пока у женщин нет избирательных прав, ехать туда аморально. У меня это в голове не укладывается. Мы как будто на 100 лет назад вернулись».

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11 комментариев

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Борщ со сметанкой
Ответ Эльвин Гульмалиев
для всего ЛГБТ саудовская Аравия, Россия и т.д. - это аморальные страны, там нет мама1 и мама2 и мальчики в юбках не ходят! это же ужас!!
Телевизор поменьше смотрите, уважаемый
+15
-5
+10
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Аморалинни
Аморально против законов природы выступать))
+8
-5
+3
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AFP1
Вта тоже кушать хочет
+3
0
+3
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ладлена бобровская
кто нибудь скажите ей ,что там женщины сидят на шее и пилят мужиков в своё удовольствие
+3
0
+3
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MURA
Ее то время прошло вот и жаба душит.
Вот увидите ща какой нибудь араб "заткнет ее рот" зелененькими и по другому запоёт.
+2
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Sawka-promakawka
Ответ Борщ со сметанкой
Телевизор поменьше смотрите, уважаемый
При чем здесь телевизор? Об этом не только в телевизорах рассказывают. Об этом говорят те, кто живет в Европе и в других «демократических» странах.
+4
-2
+2
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Виктор Ш.
Нашли кого спрашивать
+6
-5
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Любитель_ФК
Нашли моралиста , с такой моралью , как у Навратиловой , детей уродуют в "западном" мире , вот куда ехать опасно нормальному человеку.
+5
-4
+1
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Борщ со сметанкой
Ответ Sawka-promakawka
При чем здесь телевизор? Об этом не только в телевизорах рассказывают. Об этом говорят те, кто живет в Европе и в других «демократических» странах.
Меня радует вот это «демократическое» в кавычках. Сразу видно, человек хочет сказать, что настоящая демократия - это здесь в России.
А что до лгбт….ну да, самая большая проблема в мире, куда там тем несчастным, которых казнят за снятие национального головного убора. Лгбт это куда хуже
+1
0
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Эльвин Гульмалиев
для всего ЛГБТ саудовская Аравия, Россия и т.д. - это аморальные страны, там нет мама1 и мама2 и мальчики в юбках не ходят! это же ужас!!
+12
-12
0
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Сергей48
Аморально? Тогда в Нидерланды или Таиланд 🤦‍♂️
+3
-3
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