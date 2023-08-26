«Ехать туда аморально. У меня это в голове не укладывается». Навратилова о возможном переезде итогового турнира в Саудовскую Аравию
Мартина Навратилова против переезда итогового турнира WTA в Саудовскую Аравию.
Информация об этом появилась на этой неделе, но WTA пока официально о переезде не сообщала.
«Я бы туда никогда не поехала. Если бы я до сих пор играла, то точно туда бы не поехала.
Пока там нет равноправия, пока у женщин нет избирательных прав, ехать туда аморально. У меня это в голове не укладывается. Мы как будто на 100 лет назад вернулись».
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Вот увидите ща какой нибудь араб "заткнет ее рот" зелененькими и по другому запоёт.
А что до лгбт….ну да, самая большая проблема в мире, куда там тем несчастным, которых казнят за снятие национального головного убора. Лгбт это куда хуже