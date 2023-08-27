Месси забил в дебютном матче в МЛС, замкнув прострел у пустых ворот. Он отдал предголевой пас по ходу атаки
Лионель Месси стал автором гола в своем первом матче в МЛС.
«Интер Майами» добился победы на поле «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).
36-летний нападающий вышел на замену на 60-й минуте и установил окончательный счет матча на 89-й.
Латераль Жорди Альба сыграл высоко задранной ногой в падении и сделал точную скидку на находившегося в середине штрафной Месси. Аргентинец придержал мяч и пасом вывел к углу вратарской хавбека Бенху Кремаски. Этот игрок выманил на себя вратаря «Нью-Йорк Ред Буллс» Карлоса Коронела и прострелил во вратарскую. Месси забил в неприкрытый створ после ускорения.
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Без разницы, голевой он, предголевой, или вообще момент после этого был упущен - в любом случае, такие пасы это вышка в футболе, странно этого не видеть. Исполняет их не только Месси конечно, но он их поставил на поток.
26 игр
8 побед
4 ничьих
14 поражений
Интер Майами с Месси:
9 игр
9 побед
Есть первая победа и первый гол Месси в МЛС, осталось продолжать в том же духе и вывести свою команду в плей-офф...
Роналду - 7
Месси - 0
Несколько побед по пенальти