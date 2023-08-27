Месси забил в дебютном матче в МЛС, замкнув прострел у пустых ворот. Он отдал предголевой пас по ходу атаки

Лионель Месси стал автором гола в своем первом матче в МЛС.

« » добился победы на поле « » (2:0).

36-летний нападающий вышел на замену на 60-й минуте и установил окончательный счет матча на 89-й.

Латераль Жорди Альба сыграл высоко задранной ногой в падении и сделал точную скидку на находившегося в середине штрафной Месси. Аргентинец придержал мяч и пасом вывел к углу вратарской хавбека . Этот игрок выманил на себя вратаря «Нью-Йорк Ред Буллс» и прострелил во вратарскую. забил в неприкрытый створ после ускорения.

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