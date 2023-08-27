Месси забил в дебютном матче в МЛС, замкнув прострел у пустых ворот. Он отдал предголевой пас по ходу атаки

Теги МЛС Нью-Йорк Ред Буллс Лионель Месси Жорди Альба Интер Майами Карлос Коронел Бенха Кремаски Футбол

Лионель Месси стал автором гола в своем первом матче в МЛС.

«Интер Майами» добился победы на поле «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).

36-летний нападающий вышел на замену на 60-й минуте и установил окончательный счет матча на 89-й.

Латераль Жорди Альба сыграл высоко задранной ногой в падении и сделал точную скидку на находившегося в середине штрафной Месси. Аргентинец придержал мяч и пасом вывел к углу вратарской хавбека Бенху Кремаски. Этот игрок выманил на себя вратаря «Нью-Йорк Ред Буллс» Карлоса Коронела и прострелил во вратарскую. Месси забил в неприкрытый створ после ускорения.

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31 комментарий

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Михаил1970
Гол+пас в одном игровом моменте. Месси творит историю)
+16
-9
+7
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Caterina
Ответ yrok77
ты не понимаешь, это другое. у Месси круто всё
Тебе этого не понять, Юрок.
Когда твой кумир отдаст хоть раз такой пас, обращайся.
+10
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+7
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Caterina
Ответ Anton Ilchenko
И как же ты так посчитал? Я вот не пойму, почему предголевые и обводки считают только у Месси? У других их нет? Гол - да, голевой пас - согласен...
А вы видели сам этот пас?
Без разницы, голевой он, предголевой, или вообще момент после этого был упущен - в любом случае, такие пасы это вышка в футболе, странно этого не видеть. Исполняет их не только Месси конечно, но он их поставил на поток.
+10
-4
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Отец Абду
Интер Майами до прихода Месси:
26 игр
8 побед
4 ничьих
14 поражений

Интер Майами с Месси:
9 игр
9 побед

Есть первая победа и первый гол Месси в МЛС, осталось продолжать в том же духе и вывести свою команду в плей-офф...
+16
-13
+3
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clausevenzzz
Голы с пенальти в 2023:
Роналду - 7
Месси - 0
+7
-4
+3
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versus_
Где это перевели, "Латераль Жорди Альба" , "этот футболист", "высоко задранной ногой" ахах. Это спортивный сайт или Космополитен? Еще написали бы "футболист Лионель Месси"))
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dudkinrs82
Ответ Отец Абду
Интер Майами до прихода Месси: 26 игр 8 побед 4 ничьих 14 поражений Интер Майами с Месси: 9 игр 9 побед Есть первая победа и первый гол Месси в МЛС, осталось продолжать в том же духе и вывести свою команду в плей-офф...
Некорректно
Несколько побед по пенальти
+1
0
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Константин Симкин
Ответ yrok77
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да навалить на тебя, где хочет, там и играет
+2
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Терминатор Айлбибекович
Вышел на замену.И в первой же игре в Чемпионате МЛС забил гол.и это после супер насыщенного кубкового режима(8 игр -10+1 за месяц).Как говорится с почином Лео).
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Берендей Ватрушкин
"Высоко задранной ногой" - прррелестно!))
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songbilong
замкнул, прострел, пустые ворота, предголевые... вернулся олдскульный модератор спортса?
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Alexey Dorsh
Альба конечно гениальной раскорякой сделал пас.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Он саМый
Вроде вчера писали, что в пустые забивать не круто?
Зато круто отдавать передачи, которую отдал Месси перед самым голом.
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rigobersong
Ответ yrok77
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В худшей команде МЛС играют 2 Чемпиона Европы, в худшей команде бедуин цирка играют ноунеймы!:)))
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