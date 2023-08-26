«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

«Манчестер Юнайтед» примет «Ноттингем Форест» в 3-м туре АПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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