«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
«Манчестер Юнайтед» примет «Ноттингем Форест» в 3-м туре АПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 26 августа, 17.00, «Олд Траффорд»
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Надеюсь не испортят нам болельщикам настроение на это выходные и подарят победу с хороший игрой.
Жду отдельно Решфорда на левом фланге