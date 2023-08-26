«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ноттингем Форест онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» примет «Ноттингем Форест» в 3-м туре АПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17:00 по московскому времени. 

Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест
Дата проведения
26 августа, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dm Kznts
удачной игры
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
ждем победы МЮ. ждем возращения спокойствия и стабильности. впереди Арсенал и Брайтон. когда как не сегодня возвращать уверенность в своих силах.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Диер Ташкент
Удачи команде!
Надеюсь не испортят нам болельщикам настроение на это выходные и подарят победу с хороший игрой.
Жду отдельно Решфорда на левом фланге
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий