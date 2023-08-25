Чемпионат Германии. «Лейпциг» против «Штутгарта», «Бавария» сыграет с «Аугсбургом» в воскресенье
«Лейпциг» сыграет со «Штутгартом» в стартовом матче 2-го тура Бундеслиги.
В субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Бохумом» в гостях, «Боруссия» Менхенгладбах примет «Байер».
В воскресенье тур завершится матчем «Бавария» – «Аугсбург».
2-й тур
- Дата проведения
- 25 августа, 21.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 26 августа, 16.30, «Рурштадион»
- Дата проведения
- 26 августа, 16.30, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 26 августа, 16.30, «Штадион ам Белленфалльтор»
- Дата проведения
- 26 августа, 16.30, «Фойт-Арена»
- Дата проведения
- 26 августа, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 26 августа, 19.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 27 августа, 16.30, «Мева Арена»
- Дата проведения
- 27 августа, 18.30, «Альянц-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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