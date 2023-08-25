Чемпионат Германии. «Лейпциг» против «Штутгарта», «Бавария» сыграет с «Аугсбургом» в воскресенье

«Лейпциг» сыграет со «Штутгартом» в стартовом матче 2-го тура Бундеслиги.

В субботу « » Дортмунд сыграет с « » в гостях, «Боруссия» примет « ».

В воскресенье тур завершится матчем « » – «Аугсбург».

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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