Чемпионат Германии. «Лейпциг» против «Штутгарта», «Бавария» сыграет с «Аугсбургом» в воскресенье

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«Лейпциг» сыграет со «Штутгартом» в стартовом матче 2-го тура Бундеслиги.

В субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Бохумом» в гостях, «Боруссия» Менхенгладбах примет «Байер». 

В воскресенье тур завершится матчем «Бавария» – «Аугсбург». 

Чемпионат Германии

2-й тур

РБ Лейпциг – Штутгарт
Дата проведения
25 августа, 21.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бохум – Боруссия Д
Дата проведения
26 августа, 16.30, «Рурштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрайбург – Вердер
Дата проведения
26 августа, 16.30, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дармштадт – Унион
Дата проведения
26 августа, 16.30, «Штадион ам Белленфалльтор»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хайденхайм – Хоффенхайм
Дата проведения
26 августа, 16.30, «Фойт-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кельн – Вольфсбург
Дата проведения
26 августа, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия М – Байер
Дата проведения
26 августа, 19.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Майнц – Айнтрахт Ф
Дата проведения
27 августа, 16.30, «Мева Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бавария – Аугсбург
Дата проведения
27 августа, 18.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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1 комментарий

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Эд
Кейну продолжить забивать!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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