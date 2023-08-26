Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Женщины разыграют медали в марафоне, толкании ядра и 5000 м, мужчины – в прыжках с шестом, 800 м и десятиборье
26 августа на чемпионате мира по легкой атлетике разыграют 8 комплектов медалей.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2023
Будапешт, Венгрия
Женщины
Марафон
8:00
Фавориты: Готитом Гебреселасси (Эфиопия), Розмари Ванджиру (Кения), Лона Чемтай Сальпетер (Израиль), Амане Берисо (Эфиопия)
Толкание ядра
21:15
5000 м
Фавориты: Сифан Хассан (Нидерланды), Фаит Кипьегон (Кения), Беатрис Чебет (Кения), Гудаф Цегай (Эфиопия), Эйгаеху Тайе (Эфиопия)
Эстафета 4x100 м
22:50
Мужчины
Прыжки с шестом
Фавориты: Арман Дюплантис (Швеция), Кристофер Нильсен (США), Петр Лисек (Польша), Эрнест Джон Обьена (Филиппины), Кертис Маршалл (Австралия)
800 м
Фавориты: Марко Ароп (Канада), Джамель Седжати (Алжир), Эммануэль Ваньони (Кения), Слиман Мула (Алжир), Брюс Хоппел (США)
Десятиборье
22:25
Эстафета 4x100 м
22:40
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только финалы.
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