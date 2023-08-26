Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Женщины разыграют медали в марафоне, толкании ядра и 5000 м, мужчины – в прыжках с шестом, 800 м и десятиборье

Теги Бег чемпионат мира по легкой атлетике результаты прыжки с шестом толкание ядра десятиборье сборная США сборная Кении жен сборная Польши сборная Эфиопии жен сборная Швеции сборная Австралии сборная Канады Сифан Хассан Петр Лисек Фаит Кипьегон Арман Дюплантис Гудаф Цегай Кертис Маршалл Марко Ароп Эрнест Джон Обьена Кристофер Нильсен Эйгаеху Тайе сборная Филиппин Готитом Гебреселасси Брайс Хоппель Эммануэль Ваньони Джамель Седжати Биатрис Чебет Амане Берисо Лона Сальпетер Легкая атлетика

26 августа на чемпионате мира по легкой атлетике разыграют 8 комплектов медалей.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023

Будапешт, Венгрия

Женщины

Марафон

8:00

Фавориты: Готитом Гебреселасси (Эфиопия), Розмари Ванджиру (Кения), Лона Чемтай Сальпетер (Израиль), Амане Берисо (Эфиопия)

Толкание ядра

21:15

5000 м

Фавориты: Сифан Хассан (Нидерланды), Фаит Кипьегон (Кения), Беатрис Чебет (Кения), Гудаф Цегай (Эфиопия), Эйгаеху Тайе (Эфиопия)

Эстафета 4x100 м

22:50

Мужчины

Прыжки с шестом

Фавориты: Арман Дюплантис (Швеция), Кристофер Нильсен (США), Петр Лисек (Польша), Эрнест Джон Обьена (Филиппины), Кертис Маршалл (Австралия)

800 м

Фавориты: Марко Ароп (Канада), Джамель Седжати (Алжир), Эммануэль Ваньони (Кения), Слиман Мула (Алжир), Брюс Хоппел (США)

Десятиборье

22:25

Эстафета 4x100 м

22:40

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только финалы. 

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