Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Женщины разыграют медали в марафоне, толкании ядра и 5000 м, мужчины – в прыжках с шестом, 800 м и десятиборье

26 августа на чемпионате мира по легкой атлетике разыграют 8 комплектов медалей.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023

Будапешт, Венгрия

Женщины

Марафон

8:00

Фавориты: Готитом Гебреселасси (Эфиопия), Розмари Ванджиру (Кения), Лона Чемтай Сальпетер (Израиль), Амане Берисо (Эфиопия)

Толкание ядра

21:15

5000 м

Фавориты: (Нидерланды), Фаит Кипьегон (Кения), Беатрис Чебет (Кения), Гудаф Цегай (Эфиопия), Эйгаеху Тайе (Эфиопия)

Эстафета 4x100 м

22:50

Мужчины

Прыжки с шестом

Фавориты: (Швеция), Кристофер Нильсен (США), Петр Лисек (Польша), Эрнест Джон Обьена (Филиппины), Кертис Маршалл (Австралия)

800 м

Фавориты: Марко Ароп (Канада), Джамель Седжати (Алжир), Эммануэль Ваньони (Кения), Слиман Мула (Алжир), Брюс Хоппел (США)

Десятиборье

22:25

Эстафета 4x100 м

22:40

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только финалы.